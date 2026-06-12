El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán

Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán

Irán y Estados Unidos ultiman un memorando de entendimiento que contempla el desbloqueo del estrecho de Ormuz, alivio de sanciones y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según declaró el canciller iraní Abbas Araghchi el viernes en una entrevista con la televisión estatal IRIB. La firma podría producirse “en los próximos días” y de forma digital.

Araghchi describió el acuerdo como el más cercano que Teherán y Washington han estado jamás a cerrar un entendimiento desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán. El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado el jueves la suspensión de ataques presuntamente programados contra el país persa, tras lo que calificó como “conversaciones al más alto nivel” en las que ambas partes aprobaron los “puntos finales” del acuerdo.

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“En cuanto se completen las etapas finales de las negociaciones, el acuerdo se firmará y se anunciará. La firma tendrá lugar inicialmente de forma digital. Cada parte firmará de manera remota”, explicó el canciller iraní.

El documento, identificado como el “Memorando de Entendimiento de Islamabad”, incluye 14 puntos en su borrador actual y funciona como marco sobre el que profundizar hacia un acuerdo definitivo. Entre sus ejes centrales figuran el levantamiento total del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes —vigente desde el 13 de abril— y una declaración conjunta con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz, cuya publicación Araghchi anticipó como inminente.

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Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

El texto también recoge el compromiso de Estados Unidos de respetar la soberanía iraní y abstenerse de interferir en sus asuntos internos “en pie de plena igualdad”, así como el cese de hostilidades en todos los frentes activos. Teherán condiciona además cualquier entendimiento a la liberación de sus activos congelados y a garantías de que Israel no atacará el Líbano.

Sobre el programa nuclear, Araghchi precisó que “la cuestión del enriquecimiento y las reservas de materiales enriquecidos se determinará en el acuerdo final”, en un período de 60 días posterior a la firma del memorando. La posición iraní, reiteró, es que el único modo de gestionar el excedente de uranio enriquecido es diluyéndolo dentro de Irán.

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El Memorándum de Islamabad contempla 14 puntos y fija 60 días para la negociación por el programa nuclear de Irán. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Araghchi calificó el estrecho de Ormuz de uno de los “principales instrumentos de disuasión” de Irán y advirtió que su administración “no volverá a ser como antes de la guerra”. Desde el inicio del conflicto, Irán ha ejercido control sobre el tráfico en la vía marítima, exigiendo autorización de sus fuerzas armadas a los buques que pretendan atravesarla.

El canciller añadió que el paso, que se encuentra “bajo la soberanía de Irán y Omán”, dejará de ser gratuito: los servicios de tránsito serán cobrados, a diferencia de lo que ocurrió durante años. La declaración conjunta con Muscat se esperaba para “pronto”, según informó la agencia semioficial iraní de noticias estudiantiles (ISNA).

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Marineros y marines de EE. UU. a bordo del USS Tripoli (LHA 7) descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk mientras el buque navega por el mar Arábigo

Araghchi fue explícito respecto a las consecuencias de un eventual incumplimiento: “Si los términos del memorando no se respetan, el acuerdo final no se firmará”. Aludió a la experiencia previa de Teherán con Washington y advirtió que “la naturaleza de la otra parte es el incumplimiento de compromisos; crean mil y un problemas en la implementación”.

El canciller señaló además que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní mantiene “control total sobre las negociaciones” y que la decisión final se tomará de forma colectiva, pese a que existen “partidarios y opositores” del texto dentro del propio consejo. Araghchi también alertó sobre intentos de sabotear el acuerdo: “Este acuerdo tiene enemigos, el primero de los cuales es el régimen sionista, que busca pretextos para descarrilarlo”, afirmó.

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El ministro de Defensa israelí Israel Katz respondió a los anuncios iraníes con un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que las fuerzas israelíes “no se retirarán de las zonas de seguridad en el Líbano, Siria y la franja de Gaza”. Katz subrayó que el Ejército israelí continuará operando desde el monte Hermón, las montañas del Líbano y la mayor parte del territorio gazatí, en alusión a “las lecciones aprendidas” del 7 de octubre.

Araghchi, por su parte, insistió en que el memorando contempla el fin de la guerra “en todos los frentes, incluido el Líbano”, donde más de 3.700 personas han muerto a manos del Ejército israelí desde el 2 de marzo. “Nunca hemos olvidado al Líbano en esta guerra, porque el Líbano y Hezbolá lucharon junto al pueblo iraní y nunca los abandonaremos”, declaró ante IRIB. El canciller reiteró que Israel debe retirarse del sur del Líbano como condición del acuerdo.

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(Con información de AFP y Europa Press)