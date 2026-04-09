Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo de USD 501.2 millones para fortalecer la educación básica

Con 56 votos a favor se aprobó este día el préstamo con el BIRF./(Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, en sesión plenaria, el proyecto de decreto que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta USD 501.253.133,00. El proyecto ingresó con dispensa de trámite y recibió el respaldo de 56 votos a favor, lo que permitió su aprobación en el mismo día de su presentación.

Los fondos obtenidos mediante este préstamo serán destinados a financiar el “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”, una iniciativa que busca fortalecer y acelerar el aprendizaje en la educación básica a nivel nacional. El programa tiene como propósito central continuar impulsando acciones orientadas al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas y la promoción del uso de tecnología en el sistema educativo. Según lo detallado en documento aprobado, el Gobierno de El Salvador reconoce la importancia de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales y la actualización de los métodos de enseñanza.

El contrato autorizado establece que el monto total de hasta USD 501,2 millones será otorgado bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, en reconocimiento a los avances y esfuerzos realizados por el país en materia educativa. El plazo del préstamo es de hasta veinticinco años, incluyendo un período de gracia de cinco años. La amortización se realizará a través de pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, iguales, hasta la total cancelación del capital.

Los diputados avalaron un nuevo financiamiento del BIRF destinado al programa “Acelerar el Aprendizaje en El Salvador”./(Asamblea Legislativa)

En cuanto a los intereses, el decreto estipula que se aplicará una tasa de referencia más un margen variable, ajustándose automáticamente cada vez que los desembolsos sean iguales o superiores a USD 50,125.313. Además, se establece el pago de una comisión inicial y una comisión de compromiso, cada una equivalente a un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto total del préstamo y del saldo no desembolsado, respectivamente. Ambas comisiones serán financiadas con los propios fondos del préstamo.

De acuerdo con el articulado del decreto, los recursos provenientes del contrato de préstamo podrán ser utilizados para apoyar acciones estratégicas del Gobierno impulsadas en el ámbito educativo. También se contempla la posibilidad de destinarlos a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y transferencias varias, siempre en coherencia con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y la innovación en la educación básica.

Procedimiento legislativo y respaldo

La iniciativa de ley fue remitida a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República. El documento, que ingresó con fecha de 8 de abril de 2026, fue tratado con dispensa de trámite para agilizar su discusión y aprobación, dada la relevancia estratégica del programa para el sistema educativo nacional.

Durante la sesión plenaria, la pieza fue conocida y aprobada con 56 votos a favor, reflejando un amplio respaldo por parte de los diputados presentes. El acuerdo responde al compromiso del Estado salvadoreño de impulsar reformas y acciones orientadas a mejorar la capacidad del país para enfrentar los retos educativos, especialmente en el contexto de la transformación digital y la necesidad de fortalecer la educación básica.