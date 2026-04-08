La ejecución presupuestaria de El Salvador alcanzó el 96 % en ingresos y el 97 % en gastos para el ejercicio fiscal 2025

La presentación oficial ante legisladores reveló que la mayoría de las instituciones públicas alcanzó los objetivos de ingresos y gastos fijados para el próximo año fiscal, según cifras consolidadas del sector público. (Foto cortesía Ministerio de Hacienda)

El informe ejecutivo presentado por Joaquín Montano, director general de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda de El Salvador, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa este martes, destacó una ejecución del 96 % en los ingresos y del 97 % en los gastos del presupuesto estatal para el año fiscal 2025.

El reporte expuesto ante los diputados detallaría los resultados financieros consolidados de 140 entidades del sector público y resalta avances en recaudación tributaria, disciplina fiscal y reducción de la dependencia del endeudamiento externo, según el representante de Hacienda.

Según explicó Montano, el informe se fundamenta en el artículo 168, ordinal sexto, de la Constitución de la República, que exige la presentación anual de la cuenta general del presupuesto y del estado demostrativo del tesoro público, así como en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La cobertura del reporte abarca tanto el gobierno central como instituciones descentralizadas, hospitales nacionales, empresas públicas y entidades con presupuestos especiales.

La ejecución presupuestaria de ingresos del presupuesto general del Estado para 2025 fue de 8.092 millones de dólares, sobre un presupuesto aprobado de 8.434 millones, reflejando un cumplimiento del 96 %.

Dentro de este monto, los ingresos tributarios alcanzaron 7.794 millones, mientras que ingresos no tributarios, contribuciones a la seguridad social, ventas de bienes y servicios y transferencias completaron el resto del total.

“Esto es un gran logro que se ha tenido a través del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, con sus planes de recaudación y la facturación electrónica”, afirmó Montano ante la comisión.

El funcionario atribuyó estos resultados a una mayor conciencia de ciudadanos y empresas respecto al pago de impuestos y al impacto de las políticas públicas recientes.

La presentación ante la Comisión de Hacienda resalta la correspondencia entre activos, patrimonio y pasivos, evidenciando mejoras en salud, educación e infraestructura derivadas de una administración eficiente del presupuesto nacional (Captura de pantalla de la transmisión en vivo de la comisión).

En cuanto a los egresos, de los 7.135 millones de dólares presupuestados para gastos corrientes, se ejecutaron 6.911 millones, lo que equivale a un 97 % de cumplimiento.

Según la exposición de Montano, los gastos de consumo o gestión operativa de las entidades sumaron 3.379,2 millones, el gasto financiero fue de 1.506,8 millones, y las transferencias corrientes alcanzaron los 2.025 millones.

La ejecución de ingresos permitió cubrir prácticamente la totalidad de los gastos, lo que, según el funcionario, se traduce en mejoras visibles en áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura y turismo.

El estado demostrativo de la situación del tesoro público y del patrimonio fiscal mostró un balance consolidado de activos por 26.744 millones de dólares, con activos corrientes y no corrientes distribuidos en fondos, inversiones financieras y bienes de uso.

El gobierno salvadoreño afirma una alta ejecución de los fondos destinados para el ejercicio fiscal de 2025. (Foto cortesía diputado Reynaldo Carballo)

Los pasivos corrientes sumaron 5.994,5 millones, mientras que los pasivos no corrientes, de largo plazo, ascendieron a 30.513 millones. El balance final equipara activos y patrimonio con los pasivos, conforme a los principios de contabilidad gubernamental.

Entre las conclusiones del informe, Montano señaló que el crecimiento sostenido de la recaudación tributaria refleja también un crecimiento económico del país, impulsado por estrategias como el Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando.

“El Salvador ahora está haciendo esfuerzos concretos para no depender más, o depender lo menos posible, del endeudamiento externo y financiar su propio desarrollo con recursos propios que sean sostenibles”, sostuvo el director de Contabilidad Gubernamental.

Resultados financieros consolidados muestran impacto de nuevas políticas administrativas en distintos organismos nacionales, según el reporte presentado esta semana ante la comisión legislativa (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

El gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, está obligado por Constitución (artículo 168 ordinal sexto) y por la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley AFI, artículo 105 literal K) a rendir este informe.