El Ministerio de Trabajo de El Salvador intensificó inspecciones laborales durante Semana Santa

El Ministerio de Trabajo de El Salvador desplegó más de 600 inspectores en todo el país durante Semana Santa para vigilar el cumplimiento de derechos laborales. (Cortesía: MTPS)

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de El Salvador implementó con éxito el Plan de Inspección Verano 2026, una iniciativa orientada a garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en zonas de alta actividad turística y comercial del país.

Según informó el Ministerio de Trabajo, más de 600 inspectores se desplegaron en los 14 departamentos para supervisar restaurantes, comercios y establecimientos en áreas urbanas, playas y sectores de montaña.

El operativo del Ministerio incluyó la verificación del pago de asuetos remunerados, la correcta gestión de propinas y la supervisión del salario conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con Ministerio de Trabajo, los equipos atendieron denuncias ciudadanas y levantaron actas de infracción en casos donde se detectaron anomalías en la aplicación de los derechos laborales.

Entre los aspectos prioritarios del plan, la institución destacó la vigilancia sobre el cumplimiento del Artículo 192 del Código de Trabajo, que estipula que quienes laboran durante los días de asueto deben recibir un recargo del 100% sobre su salario ordinario.

La supervisión también incluyó la gestión de propinas, asegurando que el 100% de lo recolectado en comercios, hoteles y restaurantes se entregue íntegramente a los trabajadores, sin deducciones patronales.

Las sanciones por incumplimiento se ajustaron tras la reforma del Artículo 627 del Código de Trabajo. La nueva normativa establece que las multas oscilan entre uno y doce salarios mínimos por cada infracción, en función del tamaño de la empresa y la cantidad de derechos vulnerados.

En el caso de las microempresas, las sanciones pueden alcanzar hasta dos salarios mínimos por violación, mientras que para las grandes empresas, el monto puede llegar a doce salarios mínimos por cada prestación vulnerada. Ministerio de Trabajo detalló que estas multas se aplican por cada trabajador afectado y por cada derecho no respetado.

El Plan de Inspección Verano 2026 supervisó restaurantes, comercios y hoteles en zonas urbanas, playas y sectores de montaña de El Salvador. (Cortesía: MTPS)

Al respecto, el ministro del ramo, Rolando Castro, afirmó que el propósito institucional es construir una cultura de cumplimiento de derechos laborales. “Nuestro interés no es sancionar, es construir una cultura de cumplimiento, pero en caso de no hacerlo, nos vemos en la obligación de ejecutar el debido proceso”, declaró el funcionario en declaraciones divulgadas por el Ministerio de Trabajo.

La gestión de propinas recibió especial atención. Los empleadores disponen de hasta quince días para entregar las propinas a su personal. La retención o apropiación indebida de estos fondos activa procesos sancionadores inmediatos, tal como lo establece el plan, que también contempla el registro de las empresas que incumplen en la Constancia de Infracciones Laborales, documento que afecta su reputación y solvencia ante el Estado.

El MTPS reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes para proteger los derechos de la clase trabajadora. Estas acciones forman parte de una estrategia nacional que busca asegurar condiciones laborales justas y transparentes, especialmente durante periodos de alta demanda como la Semana Santa.

El despliegue institucional refuerza la presencia del Estado en los puntos de mayor movimiento económico y responde a las demandas de la población por un entorno laboral más equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales.