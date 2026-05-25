República Dominicana

Matrícula en Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas Dominicana y Policía Nacional supera los 25,000 estudiantes en 2026

El Ministerio de Defensa de República Dominicana reporta un aumento sostenido en el ingreso de jóvenes a los centros de formación técnica, impulsando la cobertura educativa y las oportunidades de capacitación productiva en todo el territorio nacional

Guardar
Google icon
La matrícula en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de República Dominicana superó los 25,000 estudiantes para el primer semestre de 2026, según el Ministerio de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)
La matrícula en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de República Dominicana superó los 25,000 estudiantes para el primer semestre de 2026, según el Ministerio de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

La matrícula para el primer semestre de 2026 superó los 25,000 estudiantes en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según informó el Ministerio de Defensa de República Dominicana durante la conmemoración de los 60 años de la red educativa.

Este incremento refleja una ampliación sostenida de la oferta formativa y una demanda creciente de capacitación técnica en todo el país.

PUBLICIDAD

Las Escuelas Vocacionales cuentan actualmente con 31 centros distribuidos en distintas provincias. Según la cartera castrense, estos centros ofrecen más de 110 acciones formativas orientadas a fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y las capacidades productivas de los jóvenes.

La expansión de la matrícula fue presentada como parte de una estrategia para incrementar la inclusión social y el desarrollo productivo en la República Dominicana.

PUBLICIDAD

Durante el acto central, celebrado en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del MIDE, el director general de las escuelas, coronel José Ramón Reyes Suárez, informó que en 2025 la institución graduó a 46,799 nuevos técnicos y auxiliares. Este dato se suma al historial de más de 509,875 egresados en seis décadas de funcionamiento, cifra atribuida a la política de formación técnico-profesional, inclusión productiva y desarrollo social.

Expansión de la red y modernización educativa

La celebración por el 60.° aniversario también sirvió de escenario para anunciar la próxima construcción de tres nuevas Escuelas Vocacionales en Higüey, Constanza y Montecristi. El objetivo es ampliar el acceso a programas de formación técnica para jóvenes de esas comunidades, fortaleciendo la presencia nacional de la red educativa.

El 60° aniversario de la red educativa marcará la construcción de tres nuevas Escuelas Vocacionales en Higüey, Constanza y Montecristi para ampliar la formación técnica. (Foto: Ministerio de Defensa)
El 60° aniversario de la red educativa marcará la construcción de tres nuevas Escuelas Vocacionales en Higüey, Constanza y Montecristi para ampliar la formación técnica. (Foto: Ministerio de Defensa)

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, fue homenajeado durante la jornada por su respaldo al fortalecimiento institucional de la Digev.

Según la institución militar, su apoyo facilitó la modernización de procesos educativos y la incorporación de áreas con alta demanda como turismo digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital.

El propio Reyes Suárez señaló que el acompañamiento del ministro resultó clave para la actualización de la oferta educativa y la apertura de nuevas oportunidades para los estudiantes.

El Ministerio de Defensa resaltó la importancia del Ciclo Patriótico, implementado en los 31 centros, como una iniciativa destinada a promover el respeto a los símbolos patrios, la identidad nacional y los valores ciudadanos entre los alumnos.

Además, la presentación del programa radial “Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas Contigo”, transmitido por La Voz de las Fuerzas Armadas, busca difundir la labor educativa y fortalecer el alcance institucional en la sociedad dominicana.

Durante la jornada, antiguos directores de la institución recibieron reconocimientos por sus aportes al desarrollo y la continuidad histórica de las Escuelas Vocacionales.

El homenaje especial al ministro Fernández Onofre puso el foco en el papel de la educación técnico-vocacional como instrumento de progreso social y transformación comunitaria.

En 2025, la institución graduó a 46,799 técnicos y auxiliares, sumando más de 509,875 egresados en seis décadas de formación técnico-profesional en República Dominicana. (Foto: Ministerio de Defensa)
En 2025, la institución graduó a 46,799 técnicos y auxiliares, sumando más de 509,875 egresados en seis décadas de formación técnico-profesional en República Dominicana. (Foto: Ministerio de Defensa)

El acto contó con la presencia de integrantes del Estado Mayor General y Conjunto de las Fuerzas Armadas, oficiales generales, docentes, estudiantes, personal administrativo e invitados especiales. La asistencia de diversas autoridades y miembros de la comunidad educativa fue interpretada como un respaldo colectivo a la misión de las Escuelas Vocacionales.

En palabras de Reyes Suárez, “Las Escuelas Vocacionales son más que centros de capacitación; son espacios de esperanza, disciplina y trabajo, una plataforma de inclusión productiva para que miles de dominicanos encuentren la oportunidad de avanzar en sus vidas”, según la institución.

La red educativa indicó que prevé seguir ampliando y modernizando la formación técnico-profesional, con el objetivo de aportar al desarrollo social y económico a través de la educación, la capacitación y la integración de distintos sectores de la población juvenil.

Temas Relacionados

Escuelas Vocacionales Fuerzas ArmadasRepública DominicanaFormación Técnico-ProfesionalInclusión Social

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sequía derivada de El Niño eleva los riesgos para los cultivos, la ganadería y el abastecimiento de alimentos en Costa Rica

La reducción de precipitaciones y el incremento de costos de insumos ponen en jaque a los productores agrícolas y ganaderos, que demandan apoyo técnico, inversión en riego y un plan nacional de respuesta para mitigar las pérdidas

La sequía derivada de El Niño eleva los riesgos para los cultivos, la ganadería y el abastecimiento de alimentos en Costa Rica

Revocan la ciudadanía a más de 300 personas tras detectar fraude y matrimonios simulados en Estados Unidos, según experto

Las autoridades han enfocado revisiones en naturalizaciones recientes, lo que ha llevado a la retirada de ciudadanía a centenares de individuos de varias nacionalidades, entre ellos salvadoreños, luego de detectar irregularidades en actas matrimoniales y formularios oficiales.

Revocan la ciudadanía a más de 300 personas tras detectar fraude y matrimonios simulados en Estados Unidos, según experto

Cacao panameño, rumbo a conquistar el paladar de suizos, alemanes y franceses

En 2025 la actividad exportadora de este producto produjo dividendos en la caribeña provincia de Bocas del Toro por más de $2 millones

Cacao panameño, rumbo a conquistar el paladar de suizos, alemanes y franceses

Seguridad hondureña responde a masacres en el norte con operativos y avances en identificación de sospechosos

El ministro de Seguridad en Honduras, Gerzon Velásquez, afirmó que las investigaciones sobre las recientes masacres y que las autoridades estarían próximas a identificar y capturar a los presuntos responsables materiales.

Seguridad hondureña responde a masacres en el norte con operativos y avances en identificación de sospechosos

En 2026, el banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña reportó 3,761 donantes, la mayoría hombres

El informe del banco de sangre detalla que uno de cada cuatro aspirantes no logró completar la donación por causas de salud, comportamiento o requisitos técnicos

En 2026, el banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña reportó 3,761 donantes, la mayoría hombres

TECNO

Los productos que están prohibidos rociar en la pantalla del Smart TV o quedará inservible

Los productos que están prohibidos rociar en la pantalla del Smart TV o quedará inservible

Trasmitir música o videos con iPhone a otros dispositivos será más fácil con esta novedad de iOS 27

Jeff Bezos vs. Nueva York: la verdad detrás de la declaración sobre impuestos del dueño de Amazon

Así puedes elegir la lavadora ideal para el hogar según tamaño y uso, de acuerdo con fabricantes

Mejora la velocidad del internet en 1 minuto aplicando este truco en el router

ENTRETENIMIENTO

Niall Horan recordó su temor luego de la separación de One Direction: “Tenía miedo de que todo terminara ahí”

Niall Horan recordó su temor luego de la separación de One Direction: “Tenía miedo de que todo terminara ahí”

El impactante body plateado de Bianca Censori que dejó sin palabras a los fans durante su salida con Kanye West

Así se filmó la última escena de Nate Jacobs en ‘Euphoria’: “No podían mover mis brazos”

Guillermo del Toro habló sobre el difícil camino para llevar a Frankenstein al cine: “Durante 25 años todos me dijeron que no”

Una fractura inesperada, el regreso a la pantalla y un hijo: el año de Frankie Muniz entre carreras, televisión y familia

MUNDO

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”

La lista de Trump: qué países formalizaron su ingreso en los acuerdos de Abraham con Israel y cuáles no

De avistamiento de pingüinos a viñedos: 7 lugares sorprendentes en Sudáfrica