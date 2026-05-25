Matrícula en Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas Dominicana y Policía Nacional supera los 25,000 estudiantes en 2026

La matrícula en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de República Dominicana superó los 25,000 estudiantes para el primer semestre de 2026, según el Ministerio de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

La matrícula para el primer semestre de 2026 superó los 25,000 estudiantes en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según informó el Ministerio de Defensa de República Dominicana durante la conmemoración de los 60 años de la red educativa.

Este incremento refleja una ampliación sostenida de la oferta formativa y una demanda creciente de capacitación técnica en todo el país.

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Las Escuelas Vocacionales cuentan actualmente con 31 centros distribuidos en distintas provincias. Según la cartera castrense, estos centros ofrecen más de 110 acciones formativas orientadas a fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y las capacidades productivas de los jóvenes.

La expansión de la matrícula fue presentada como parte de una estrategia para incrementar la inclusión social y el desarrollo productivo en la República Dominicana.

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Durante el acto central, celebrado en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del MIDE, el director general de las escuelas, coronel José Ramón Reyes Suárez, informó que en 2025 la institución graduó a 46,799 nuevos técnicos y auxiliares. Este dato se suma al historial de más de 509,875 egresados en seis décadas de funcionamiento, cifra atribuida a la política de formación técnico-profesional, inclusión productiva y desarrollo social.

Expansión de la red y modernización educativa

La celebración por el 60.° aniversario también sirvió de escenario para anunciar la próxima construcción de tres nuevas Escuelas Vocacionales en Higüey, Constanza y Montecristi. El objetivo es ampliar el acceso a programas de formación técnica para jóvenes de esas comunidades, fortaleciendo la presencia nacional de la red educativa.

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El 60° aniversario de la red educativa marcará la construcción de tres nuevas Escuelas Vocacionales en Higüey, Constanza y Montecristi para ampliar la formación técnica. (Foto: Ministerio de Defensa)

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, fue homenajeado durante la jornada por su respaldo al fortalecimiento institucional de la Digev.

Según la institución militar, su apoyo facilitó la modernización de procesos educativos y la incorporación de áreas con alta demanda como turismo digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital.

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El propio Reyes Suárez señaló que el acompañamiento del ministro resultó clave para la actualización de la oferta educativa y la apertura de nuevas oportunidades para los estudiantes.

El Ministerio de Defensa resaltó la importancia del Ciclo Patriótico, implementado en los 31 centros, como una iniciativa destinada a promover el respeto a los símbolos patrios, la identidad nacional y los valores ciudadanos entre los alumnos.

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Además, la presentación del programa radial “Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas Contigo”, transmitido por La Voz de las Fuerzas Armadas, busca difundir la labor educativa y fortalecer el alcance institucional en la sociedad dominicana.

Durante la jornada, antiguos directores de la institución recibieron reconocimientos por sus aportes al desarrollo y la continuidad histórica de las Escuelas Vocacionales.

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El homenaje especial al ministro Fernández Onofre puso el foco en el papel de la educación técnico-vocacional como instrumento de progreso social y transformación comunitaria.

En 2025, la institución graduó a 46,799 técnicos y auxiliares, sumando más de 509,875 egresados en seis décadas de formación técnico-profesional en República Dominicana. (Foto: Ministerio de Defensa)

El acto contó con la presencia de integrantes del Estado Mayor General y Conjunto de las Fuerzas Armadas, oficiales generales, docentes, estudiantes, personal administrativo e invitados especiales. La asistencia de diversas autoridades y miembros de la comunidad educativa fue interpretada como un respaldo colectivo a la misión de las Escuelas Vocacionales.

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En palabras de Reyes Suárez, “Las Escuelas Vocacionales son más que centros de capacitación; son espacios de esperanza, disciplina y trabajo, una plataforma de inclusión productiva para que miles de dominicanos encuentren la oportunidad de avanzar en sus vidas”, según la institución.

La red educativa indicó que prevé seguir ampliando y modernizando la formación técnico-profesional, con el objetivo de aportar al desarrollo social y económico a través de la educación, la capacitación y la integración de distintos sectores de la población juvenil.

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