Partidos políticos salvadoreños tienen hasta este martes para convocar a elecciones internas

La fecha límite para que los partidos políticos de El Salvador convoquen a elecciones internas vence este martes 7 de abril según la ley electoral. (Tribunal Supremo Electoral)

La fecha límite para que los partidos políticos de El Salvador convoquen a elecciones internas vence este martes 7 de abril, en cumplimiento de la ley que exige a cada instituto iniciar el proceso para seleccionar a sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales de cara a los comicios generales previstos para el 28 de febrero de 2027.

La norma salvadoreña, en su artículo 37, establece que estos procesos internos deben realizarse con voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados inscritos en el padrón. Además, la convocatoria debe hacerse al menos seis meses antes del llamado oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo con el calendario del TSE, la convocatoria nacional a elecciones está programada para el 30 de septiembre de 2026, lo que obliga a los partidos a concluir su etapa interna antes de esa fecha.

El plazo máximo para elegir a los candidatos internos es el 29 de julio de 2026. Los partidos deben integrar sus planillas de diputados y concejos municipales con al menos un 30 % de mujeres, porcentaje que se aplica en cada lista nacional, departamental y municipal, tanto para candidaturas propietarias como suplentes. Esta cuota es obligatoria incluso en las planillas ganadoras y en las listas por orden de precedencia.

El Tribunal Supremo Electoral convocará oficialmente a elecciones nacionales el 30 de septiembre de 2026, marcando los plazos internos partidarios. (Foto cortesía TSE)

Quienes resulten electos en las internas deberán presentar una serie de documentos: la solvencia municipal, la constancia de cumplimiento del Impuesto sobre la Renta y una certificación expedida por la Corte de Cuentas, emitida desde el mes previo a la convocatoria nacional de elecciones. Estos requisitos buscan asegurar la transparencia y la idoneidad de los candidatos antes de su inscripción formal.

Hasta la fecha, varios partidos han definido y comunicado oficialmente sus calendarios internos. Las fechas y condiciones establecidas por cada agrupación son las siguientes:

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS): Internas los días 19 y 26 de julio de 2026, con 75 días para la inscripción de aspirantes desde el 17 de marzo.

Internas los días 19 y 26 de julio de 2026, con 75 días para la inscripción de aspirantes desde el 17 de marzo. Fuerza Solidaria (FS): Elección interna el 29 de julio de 2026, en el último día permitido por la ley.

Elección interna el 29 de julio de 2026, en el último día permitido por la ley. Partido de Concertación Nacional (PCN): Inicio de inscripción de candidatos el 27 de marzo de 2026.

Inicio de inscripción de candidatos el 27 de marzo de 2026. Partido Demócrata Cristiano (PDC): Jornada única de internas el 26 de julio de 2026, de 8:00 a 12:00.

Jornada única de internas el 26 de julio de 2026, de 8:00 a 12:00. Vamos: Inscripción de aspirantes abierta desde el 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026.

Inscripción de aspirantes abierta desde el 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): Recepción de solicitudes a partir del 18 de abril de 2026, con un canal de contacto habilitado para consultas.

Recepción de solicitudes a partir del 18 de abril de 2026, con un canal de contacto habilitado para consultas. Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana): Elecciones internas del 1 de junio al 29 de julio de 2026.

Elecciones internas del 1 de junio al 29 de julio de 2026. Democracia Salvadoreña (DS): Inscripción de aspirantes del 8 de abril al 8 de mayo.

Para la tarde del lunes, Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Partido Independiente Salvadoreño (Pais) no habían anunciado sus convocatorias internas. De acuerdo con Diario El Mundo, si estas agrupaciones no cumplen con el plazo legal, podrían quedar sin la posibilidad de presentar candidatos oficiales en los comicios de 2027.

La ley también permite la presentación de candidaturas únicas, siempre que se cumplan todos los requisitos y procedimientos internos. La comisión electoral de cada partido es responsable de mantener la transparencia y la igualdad de condiciones en todo el proceso, desde la inscripción de aspirantes hasta la elección final.

El 28 de febrero de 2027 se llevarán a cabo las elecciones generales. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

El proceso de elecciones internas constituye un paso fundamental para la organización política y la garantía de participación democrática en El Salvador. El cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos por la normativa es determinante para la validez de las candidaturas y la participación de los partidos en el próximo ciclo electoral. Con el cierre del plazo este martes, las agrupaciones políticas definen su futuro y el de quienes aspiran a cargos de representación popular en las elecciones generales de 2027.