República Dominicana

Luis Abinader promulga la Ley 30-26 con medidas para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal dominicana

La norma aprobada por el Congreso Nacional, según la Presidencia de la República, busca reforzar la disciplina presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad de la gestión económica ante la incertidumbre internacional

Guardar
Google icon
El Gobierno de República Dominicana propone una reducción del 50% en los fondos asignados a los partidos políticos como respuesta a crisis en Medio Oriente. (Cortesía: Luis Abinader)
El Gobierno de República Dominicana propone una reducción del 50% en los fondos asignados a los partidos políticos como respuesta a crisis en Medio Oriente. (Cortesía: Luis Abinader)

La Presidencia de la República informó la noche de este jueves que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, aprobada por el Congreso Nacional, con medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional.

Según el portal oficial de la Presidencia de la República, la norma se adopta en un contexto internacional de incertidumbre económica y financiera y apunta a “a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica”.

La comunicación oficial señaló que la ley busca promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el fortalecimiento de las condiciones para el crecimiento económico y social del país.

PUBLICIDAD

¿Qué objetivos plantea la ley?

De acuerdo con la Presidencia de la República, el texto también plantea reforzar el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario, sobre la base de los principios de equidad, progresividad y capacidad de pago.

Gobierno promulga la Ley 30-26: Busca fortalecer la disciplina fiscal y el crecimiento social (Foto: sede nacional del Poder Ejecutivo, cortesía Presidencia de República Dominicana).
Gobierno promulga la Ley 30-26: Busca fortalecer la disciplina fiscal y el crecimiento social (Foto: sede nacional del Poder Ejecutivo, cortesía Presidencia de República Dominicana).

La comunicación oficial añadió que el objetivo incluye preservar la estabilidad fiscal y económica para sostener la confianza en las instituciones y la generación de empleos.

El contenido indexa los salarios para que solo quienes ganen más de 39.900 pesos mensuales (unos 678 dólares estadounidenses) paguen el impuesto sobre la renta y eleva la deducción de gastos educativos de 25% a 30%, según Diario Libre. Además, restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico usado en la fabricación de medicamentos y sube a 30% la tasa del impuesto sobre la renta empresarial para los grandes contribuyentes.

PUBLICIDAD

Con estas medidas, se derogan los anticipos para las microempresas, se crea una amnistía para deudas tributarias y reduce de 25% a 10% el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, según consignaron medios locales. También, se elimina las leyes de los fósforos y del control a las estampillas, de acuerdo con el mismo diario.

De la mano, se prevé que se ejecuten nuevos mecanismos de acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como descuentos por pronto pago y facilidades para la regularización de obligaciones pendientes.

Primer plano de una mano sosteniendo billetes de pesos dominicanos de 100, 200, 500 y 1000, con un fondo difuminado de un espacio interior tipo banco.
Promulgan ley que reduce al 10% el impuesto por ganancia de capital y eleva deducción educativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las redes sociales de la Presidencia de la República y las del presidente Abinader no ha divulgado la acción tomada por el mandatario.

Percepciones de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) mencionó la tarde de este jueves en un comunicado de su portal oficial que esta representa una iniciativa que, según el organismo, apunta a mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población.

Según el ministerio, se busca crear espacio fiscal para que el Estado responda al contexto de crisis que atribuyó a los conflictos en Medio Oriente. El MHE sostuvo que el proyecto no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni su tasa ni su base; tampoco altera la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva carga tributaria. En cambio, elimina el pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaAjuste fiscalImpuestosLey 30-26Reforma fiscal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala pone en marcha a través del Insivumeh un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos

La herramienta, desarrollada dentro del instituto, busca anticipar desbordamientos y ganar entre 3 y 5 horas para trasladar a poblaciones en riesgo, con avisos visuales, sonoros y notificaciones por Telegram

Guatemala pone en marcha a través del Insivumeh un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos

Bogotá, Miami y Punta Cana lideran la red de ciudades más conectadas con Panamá

El aeropuerto de Tocumen movilizó 9.6 millones de pasajeros entre enero y mayo, de los cuales más de siete millones utilizaron el país como punto de conexión hacia 91 destinos internacionales

Bogotá, Miami y Punta Cana lideran la red de ciudades más conectadas con Panamá

Gobierno, empleadores y trabajadores celebraron avance laboral en El Salvador tras salir de la Lista Corta de la OIT

Representantes de los tres sectores celebraron el reconocimiento internacional durante la sesión solemne del Consejo Superior del Trabajo, donde se analizaron los retos y oportunidades que abre esta nueva etapa para el país

Gobierno, empleadores y trabajadores celebraron avance laboral en El Salvador tras salir de la Lista Corta de la OIT

Cruz Roja Salvadoreña distribuye sangre donada en hospitales públicos y privados del país

La doctora Claudia Jovel explicó que el suministro llega a centros estatales y particulares para atender transfusiones por urgencias, enfermedades o cirugías, según solicitudes médicas y convenios vigentes desde 1981.

Cruz Roja Salvadoreña distribuye sangre donada en hospitales públicos y privados del país

El alcalde Juan Manuel Asturias presenta un amparo para frenar la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

La acción judicial busca que la Corte de Constitucionalidad ordene la cancelación total del desfile previsto para este sábado y que la Policía Nacional Civil no brinde apoyo ni acompañamiento

El alcalde Juan Manuel Asturias presenta un amparo para frenar la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

TECNO

El nuevo punto verde de WhatsApp: así cambiará la forma de ver quién está en línea

El nuevo punto verde de WhatsApp: así cambiará la forma de ver quién está en línea

Apple cambia las reglas en Brasil: aplicaciones de iOS se podrán descargar fuera de la App Store

Consigue cuatro juegos gratis por tiempo limitado en Steam para PC: paso a paso para descargarlos sin pagar nada

Sin Pelota Libre o XuperTV: dónde ver de forma legal y sin interrupciones el Mundial 2026 por internet

Dónde ver Brasil vs Haití por el Mundial 2026, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

ENTRETENIMIENTO

Henry Winkler reveló cómo el éxito de Fonzie estuvo a punto de convertirse en una maldición para su carrera: “Pensé que se había acabado”

Henry Winkler reveló cómo el éxito de Fonzie estuvo a punto de convertirse en una maldición para su carrera: “Pensé que se había acabado”

“Fue el peor año y el mejor año”: Katy Perry habla por primera vez sobre su salud mental tras separarse de Orlando Bloom

KPop Demon Hunters llega a Netflix House con una experiencia interactiva para fans

Anne Hathaway está embarazada: la actriz confirma su tercer bebé con Adam Shulman

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? La fecha de la recepción abre la gran duda

MUNDO

Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años

Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años

Donald Trump afirmó que Irán está “acabado” y que no recibirá “ni diez centavos” de EEUU

Detuvieron en Francia a un hombre acusado de espiar para Rusia

Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano

Ucrania denunció un ataque ruso contra un barco comercial en el mar Negro: al menos un muerto y un herido grave