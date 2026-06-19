Luis Abinader promulga la Ley 30-26 con medidas para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal dominicana

El Gobierno de República Dominicana propone una reducción del 50% en los fondos asignados a los partidos políticos como respuesta a crisis en Medio Oriente. (Cortesía: Luis Abinader)

La Presidencia de la República informó la noche de este jueves que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, aprobada por el Congreso Nacional, con medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional.

Según el portal oficial de la Presidencia de la República, la norma se adopta en un contexto internacional de incertidumbre económica y financiera y apunta a “a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica”.

La comunicación oficial señaló que la ley busca promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el fortalecimiento de las condiciones para el crecimiento económico y social del país.

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¿Qué objetivos plantea la ley?

De acuerdo con la Presidencia de la República, el texto también plantea reforzar el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario, sobre la base de los principios de equidad, progresividad y capacidad de pago.

Gobierno promulga la Ley 30-26: Busca fortalecer la disciplina fiscal y el crecimiento social (Foto: sede nacional del Poder Ejecutivo, cortesía Presidencia de República Dominicana).

La comunicación oficial añadió que el objetivo incluye preservar la estabilidad fiscal y económica para sostener la confianza en las instituciones y la generación de empleos.

El contenido indexa los salarios para que solo quienes ganen más de 39.900 pesos mensuales (unos 678 dólares estadounidenses) paguen el impuesto sobre la renta y eleva la deducción de gastos educativos de 25% a 30%, según Diario Libre. Además, restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico usado en la fabricación de medicamentos y sube a 30% la tasa del impuesto sobre la renta empresarial para los grandes contribuyentes.

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Con estas medidas, se derogan los anticipos para las microempresas, se crea una amnistía para deudas tributarias y reduce de 25% a 10% el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, según consignaron medios locales. También, se elimina las leyes de los fósforos y del control a las estampillas, de acuerdo con el mismo diario.

De la mano, se prevé que se ejecuten nuevos mecanismos de acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como descuentos por pronto pago y facilidades para la regularización de obligaciones pendientes.

Promulgan ley que reduce al 10% el impuesto por ganancia de capital y eleva deducción educativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las redes sociales de la Presidencia de la República y las del presidente Abinader no ha divulgado la acción tomada por el mandatario.

Percepciones de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) mencionó la tarde de este jueves en un comunicado de su portal oficial que esta representa una iniciativa que, según el organismo, apunta a mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población.

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Según el ministerio, se busca crear espacio fiscal para que el Estado responda al contexto de crisis que atribuyó a los conflictos en Medio Oriente. El MHE sostuvo que el proyecto no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni su tasa ni su base; tampoco altera la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva carga tributaria. En cambio, elimina el pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas.