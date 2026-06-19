República Dominicana

República Dominicana: Hacienda resalta aval del Congreso a la Ley de Medidas Procrecimiento Económico

La norma fiscal pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación, tras una sanción legislativa este 18 de junio, y el Ministerio de Hacienda dijo que busca sostener estabilidad y blindar a hogares

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El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana destacó la aprobación congresual de una ley para fortalecer la economía y apoyar a los sectores vulnerables, que ahora será revisada por el Poder Ejecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana destacó la aprobación congresual de una ley para fortalecer la economía y apoyar a los sectores vulnerables, que ahora será revisada por el Poder Ejecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de República Dominicana expresó, este jueves, su satisfacción tras la aprobación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.

Esta iniciativa, que ahora pasa al Poder Ejecutivo, tiene como objetivo principal mantener la estabilidad económica y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población ante el escenario internacional marcado por la crisis derivada de los conflictos en Medio Oriente.

La institución consideró la sanción de la iniciativa como un paso relevante para crear espacio fiscal al Estado y permitir una respuesta adecuada frente a los retos que impone el contexto mundial. En su valoración oficial, la institución destacó que la aprobación del proyecto representa una herramienta fundamental para la gestión de la crisis y la sostenibilidad de las finanzas públicas en un entorno desafiante.

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El proceso de aprobación se concretó tras un trabajo coordinado de la comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto. Esta comisión rindió un informe favorable después de analizar cuidadosamente cada una de las propuestas presentadas.

En el marco de ese análisis, los legisladores convocaron a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, así como a ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Ambos participaron en sesiones previas, separadas, en las que respondieron inquietudes específicas de los congresistas sobre el alcance y las implicancias de la iniciativa.

El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana celebró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que busca impulsar el crecimiento económico y proteger a los sectores más afectados por la crisis internacional, y que ahora será evaluado por el Poder Ejecutivo. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)
El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana celebró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que busca impulsar el crecimiento económico y proteger a los sectores más afectados por la crisis internacional, y que ahora será evaluado por el Poder Ejecutivo. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)

En su comunicado, el MHE reconoció el liderazgo y la responsabilidad asumida por los legisladores durante el proceso, con mención especial a los presidentes de ambos hemiciclos, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. La cartera también agradeció las propuestas y aportes realizados por las diferentes bancadas legislativas durante el debate en el Congreso Nacional, lo que permitió enriquecer el texto final y garantizar una mayor representatividad.

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La propuesta legislativa fue remitida al Congreso el pasado viernes 12 por el presidente de la República, Luis Abinader. Tras su estudio y sanción, la normativa queda ahora sujeta a la promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo, según lo disponen los procedimientos establecidos en la Constitución de la República Dominicana.

Cambios tributarios

El Ministerio de Hacienda y Economía explicó que el proyecto no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni en su tasa ni en su base, y tampoco altera la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones. En cambio, la ley excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de cualquier nueva carga tributaria, eliminando el pago de anticipos para microempresas y redefiniendo el cálculo para las pequeñas empresas, lo que constituye una medida de alivio y estímulo para este segmento productivo.

El Gobierno de Luis Abinader impulsó la ley fiscal como respuesta a la crisis internacional, la volatilidad de los mercados globales y el encarecimiento de materias primas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno de Luis Abinader impulsó la ley fiscal como respuesta a la crisis internacional, la volatilidad de los mercados globales y el encarecimiento de materias primas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los aspectos más relevantes de la nueva normativa, el Ministerio de Hacienda y Economía detalló que se establece un aumento del 15 % en el umbral de los salarios exentos del pago de impuestos sobre la renta. Esto implica que el monto de ingresos mensuales no sujetos a tributación pasa de RD$34,685 (USD 588) a RD$39,900 (USD 676). Esta medida, según la institución, beneficiará de manera directa a los asalariados, ampliando la base de personas exentas de este tributo.

La normativa también prevé un aumento en la deducción de gastos educativos y la eliminación de impuestos considerados anacrónicos, con lo que se busca simplificar el sistema tributario y fomentar una mayor equidad fiscal. El Ministerio de Hacienda y Economía subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y garantizar la protección de los sectores más necesitados.

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