La mayor misión empresarial de Guatemala viaja a República Dominicana para ampliar el intercambio comercial

Representantes de exportadores agrícolas guatemaltecos planifican la misión comercial a República Dominicana en 2026, fortaleciendo la estrategia de internacionalización en una reunión de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala apuesta por República Dominicana para impulsar su comercio exterior con la mayor misión empresarial entre ambos países. La ciudad guatemalteca será el punto de partida de la misión comercial organizada hacia el país caribeño, una iniciativa que busca ampliar el intercambio de bienes y servicios entre ambas naciones. Más de 35 empresarios guatemaltecos viajarán a Santo Domingo del 22 al 25 de junio, con el objetivo de consolidar relaciones económicas y facilitar acuerdos que favorezcan la expansión de sus exportaciones, informó la agencia de noticias EFE.

La delegación, coordinada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), incluye representantes de los sectores de alimentos y bebidas, cosméticos e higiene, muebles, plásticos, productos agrícolas y servicios. La directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, Aída Fernández, destacó que esperan que la visita genere “nuevas oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y relaciones comerciales de largo plazo para los dos países”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia.

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El interés por fortalecer los vínculos comerciales responde a una estrategia conjunta entre los sectores público y privado de Guatemala. Según Fernández, existe un compromiso para “impulsar la internacionalización de las empresas guatemaltecas, fortalecer los vínculos comerciales y promover una agenda de crecimiento económico sustentada en el aumento de las exportaciones y la generación de empleo”, reseñó EFE.

Durante la estadía en Santo Domingo, la misión mantendrá reuniones con al menos 60 compradores dominicanos interesados en incorporar productos guatemaltecos a sus cadenas de suministro. Entre los artículos más demandados destacan los cosméticos, artículos de tocador, productos de higiene, así como preparaciones alimenticias, azúcares, confites, plásticos y artículos farmacéuticos, según datos del Banco de Guatemala citados por EFE.

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Representantes de República Dominicana y Guatemala se dan la mano en señal de cooperación y fortalecimiento de relaciones bilaterales, con sus banderas ondeando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda de encuentros estará coordinada por la Consejería Comercial de la Cancillería guatemalteca en República Dominicana. El vicecanciller Julio Orozco explicó que la programación incluye foros empresariales, ruedas de negocios y presentaciones institucionales para facilitar el contacto directo entre exportadores y compradores.

El peso del comercio bilateral

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana, miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), alcanzaron los USD 282,07 millones. Esta cifra refleja el crecimiento de la relación bilateral y la oportunidad de diversificar mercados para los productos guatemaltecos. El intercambio comercial se orienta hacia rubros con alto valor agregado, lo que permite a las empresas locales mejorar su posicionamiento regional.

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El enfoque de la misión no solo busca incrementar el volumen de ventas, sino también promover la internacionalización de las empresas participantes. En palabras de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, uno de los propósitos centrales es “facilitar las conexiones comerciales y fortalecer la presencia del país en mercados estratégicos de la región”.

La realización de este tipo de encuentros responde a una tendencia regional de búsqueda de nuevos socios y oportunidades en un contexto global de transformación económica. La República Dominicana se consolida como un destino para las exportaciones guatemaltecas, tanto por su crecimiento económico como por su integración en los flujos comerciales del Caribe y Centroamérica.

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Ejecutivos de la industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos revisan el crecimiento del 9% en las exportaciones, alcanzando USD 168,7 millones, en un entorno de producción local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector exportador guatemalteco suma a sus esfuerzos la colaboración con autoridades diplomáticas y comerciales, lo que permite articular una agenda integral orientada al desarrollo de capacidades empresariales y la promoción de negocios sostenibles. La expectativa es que la misión empresarial produzca beneficios concretos y abra la puerta a nuevas inversiones y alianzas duraderas.