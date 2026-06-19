Guatemala

La mayor misión empresarial de Guatemala viaja a República Dominicana para ampliar el intercambio comercial

La delegación, integrada por más de 35 representantes del sector privado, estará en Santo Domingo del 22 al 25 de junio para buscar acuerdos y consolidar relaciones económicas bilaterales

Guardar
Google icon
Grupo de ocho profesionales discutiendo en una mesa con un mapa, la bandera de Guatemala y un banner de "Misión Comercial República Dominicana 2026".
Representantes de exportadores agrícolas guatemaltecos planifican la misión comercial a República Dominicana en 2026, fortaleciendo la estrategia de internacionalización en una reunión de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala apuesta por República Dominicana para impulsar su comercio exterior con la mayor misión empresarial entre ambos países. La ciudad guatemalteca será el punto de partida de la misión comercial organizada hacia el país caribeño, una iniciativa que busca ampliar el intercambio de bienes y servicios entre ambas naciones. Más de 35 empresarios guatemaltecos viajarán a Santo Domingo del 22 al 25 de junio, con el objetivo de consolidar relaciones económicas y facilitar acuerdos que favorezcan la expansión de sus exportaciones, informó la agencia de noticias EFE.

La delegación, coordinada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), incluye representantes de los sectores de alimentos y bebidas, cosméticos e higiene, muebles, plásticos, productos agrícolas y servicios. La directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, Aída Fernández, destacó que esperan que la visita genere “nuevas oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y relaciones comerciales de largo plazo para los dos países”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia.

PUBLICIDAD

El interés por fortalecer los vínculos comerciales responde a una estrategia conjunta entre los sectores público y privado de Guatemala. Según Fernández, existe un compromiso para “impulsar la internacionalización de las empresas guatemaltecas, fortalecer los vínculos comerciales y promover una agenda de crecimiento económico sustentada en el aumento de las exportaciones y la generación de empleo”, reseñó EFE.

Durante la estadía en Santo Domingo, la misión mantendrá reuniones con al menos 60 compradores dominicanos interesados en incorporar productos guatemaltecos a sus cadenas de suministro. Entre los artículos más demandados destacan los cosméticos, artículos de tocador, productos de higiene, así como preparaciones alimenticias, azúcares, confites, plásticos y artículos farmacéuticos, según datos del Banco de Guatemala citados por EFE.

PUBLICIDAD

Dos personas con traje formal estrechando manos frente a las banderas de República Dominicana (izquierda) y Guatemala (derecha), bajo un cielo nublado.
Representantes de República Dominicana y Guatemala se dan la mano en señal de cooperación y fortalecimiento de relaciones bilaterales, con sus banderas ondeando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda de encuentros estará coordinada por la Consejería Comercial de la Cancillería guatemalteca en República Dominicana. El vicecanciller Julio Orozco explicó que la programación incluye foros empresariales, ruedas de negocios y presentaciones institucionales para facilitar el contacto directo entre exportadores y compradores.

El peso del comercio bilateral

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana, miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), alcanzaron los USD 282,07 millones. Esta cifra refleja el crecimiento de la relación bilateral y la oportunidad de diversificar mercados para los productos guatemaltecos. El intercambio comercial se orienta hacia rubros con alto valor agregado, lo que permite a las empresas locales mejorar su posicionamiento regional.

El enfoque de la misión no solo busca incrementar el volumen de ventas, sino también promover la internacionalización de las empresas participantes. En palabras de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, uno de los propósitos centrales es “facilitar las conexiones comerciales y fortalecer la presencia del país en mercados estratégicos de la región”.

La realización de este tipo de encuentros responde a una tendencia regional de búsqueda de nuevos socios y oportunidades en un contexto global de transformación económica. La República Dominicana se consolida como un destino para las exportaciones guatemaltecas, tanto por su crecimiento económico como por su integración en los flujos comerciales del Caribe y Centroamérica.

Vista aérea de una planta de cosméticos e higiene en Guatemala con estantes llenos de productos, trabajadores y ejecutivos viendo una pantalla con gráficos de exportación.
Ejecutivos de la industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos revisan el crecimiento del 9% en las exportaciones, alcanzando USD 168,7 millones, en un entorno de producción local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector exportador guatemalteco suma a sus esfuerzos la colaboración con autoridades diplomáticas y comerciales, lo que permite articular una agenda integral orientada al desarrollo de capacidades empresariales y la promoción de negocios sostenibles. La expectativa es que la misión empresarial produzca beneficios concretos y abra la puerta a nuevas inversiones y alianzas duraderas.

Temas Relacionados

GuatemalaRepública DominicanaExportacionescomercio exterior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Las instituciones presentaron una plataforma para registrar compromisos, vigilar indicadores y unificar reportes de las mesas técnicas, con el fin de ordenar decisiones sobre niñez, adolescencia, adultos mayores y trabajo infantil

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El Ministerio de Energía y Minas informó que el máximo del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se registró a las 22:24 del miércoles 17 de junio y quedó cerca de la barrera de 4,100 MW

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

La industria exportadora busca reducir su dependencia de Europa y plantea una estrategia de largo plazo basada en procesos sanitarios y fitosanitarios, además de una oferta diferenciada para consumidores de alimentos saludables

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

El Instituto Costarricense de Turismo busca ampliar la presencia del país en congresos e incentivos en tres mercados clave, un segmento que aporta cerca del 22% del turismo mundial, según el organismo

Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

La presidenta Laura Fernández demandó una intervención legislativa urgente en Crucitas. Luego de sufrir un aparente intento de atentado en el perímetro, la mandataria advirtió que el despliegue de 150 policías es insuficiente si el país no moderniza sus herramientas punitivas contra la minería clandestina

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

TECNO

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Gemini Live deja de ser solo un chatbot: la IA de Google ahora tiene memoria y acceso a más servicios

Starlink aumenta sus precios en Argentina: estos los planes afectados

Epic Games regala por tiempo limitado tres juegos: cómo conseguirlos gratis para PC y celular

5 trucos para construir una PC gamer económica y obtener un rendimiento sorprendente

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre

MUNDO

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

Tregua en Medio Oriente: el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo en dos meses

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos