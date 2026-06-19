Las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar reavivan el debate por la seguridad de los exiliados nicaragüenses

La congresista republicana María Elvira Salazar manifestó preocupación por la protección de los exiliados nicaragüenses. Foto: AP

Las recientes declaraciones de María Elvira Salazar reavivaron el debate sobre la seguridad de los exiliados nicaragüenses dispersos por Centroamérica. La congresista subrayó que la protección de quienes huyeron de la represión en Nicaragua es una responsabilidad que trasciende fronteras nacionales.

En un mensaje difundido en redes sociales y retomado por el periódico 100% Noticias, Salazar advirtió que miles de nicaragüenses debieron abandonar su país tras enfrentar persecución política y violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La legisladora remarcó la gravedad de que estas personas puedan volver a sentirse amenazadas incluso fuera de Nicaragua.

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“Me preocupa profundamente la seguridad de los exiliados nicaragüenses en Centroamérica”, expresó la congresista. Sostuvo que quienes escaparon para proteger sus vidas no deberían revivir el temor ni la persecución en territorio extranjero.

Salazar pide acción coordinada de gobiernos centroamericanos

La representante republicana hizo un llamado a los gobiernos de la región para que asuman una responsabilidad moral y democrática en la protección de los exiliados.

Daniel Ortega, con gesto de molestia, observa a mujeres jóvenes que protestan con fervor por una Nicaragua libre, ondeando banderas nacionales y exhibiendo un cartel con su demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salazar afirmó que es fundamental garantizar la seguridad de quienes han sido víctimas de persecución y enviar un mensaje claro: no hay espacio para el miedo ni para la “mano larga de la dictadura” fuera de Nicaragua.

En este contexto, la congresista insistió en que la colaboración entre países es clave para frenar el alcance de represalias y hostigamientos fuera del territorio nicaragüense. Su mensaje llega en un momento en que organizaciones y voces internacionales debaten la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los exiliados que continúan denunciando amenazas desde el exterior.

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Otros esfuerzos de la congresista

La congresista María Elvira Salazar anunció en abril de 2026 una nueva ofensiva legislativa en Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la propuesta de la Ley Nica 2.0, orientada a endurecer la presión económica sobre Nicaragua, según informó Infobae.

La iniciativa buscó elevar los aranceles comerciales como mecanismo de presión financiera y se presentó como un complemento de medidas previas como la Ley RENACER, de acuerdo con Infobae.

En una carta dirigida al Comité de Conmemoración por la Libertad y la Democracia en Nicaragua, Salazar afirmó que presionaría para que la administración impusiera “los aranceles más altos posibles para debilitar al régimen”.

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La ofensiva de Salazar no se limitó al frente económico. La legisladora también reforzó su respaldo a la comunidad nicaragüense exiliada en el sur de Florida y la definió como un “pilar de fortaleza” y “una voz para los oprimidos”, según publicó La Mesa Redonda.

Salazar intensificó sus esfuerzos en defensa de los nicaragüenses con una estrategia de dos carriles: sanciones contra el gobierno de Nicaragua y apoyo político a quienes salieron del país. La consecuencia inmediata de esa línea fue colocar al régimen de Ortega y Murillo bajo una presión simultánea: financiera en Washington y pública en la diáspora.

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La congresista republicana, María Elvira Salazar, en una fotografía de archivo. EFE/Lenin Nolly

La congresista se comprometió además a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y a trabajar para que los exiliados no fueran olvidados, según La Mesa Redonda. Ese enfoque vinculó la agenda legislativa en el Capitolio con la situación de los nicaragüenses desplazados fuera de su país.

El frente migratorio incluyó a Nicaragua en 2025

En abril de 2025, Salazar pidió a la administración del presidente Donald Trump que otorgara la Salida Forzosa Diferida a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían sido admitidos legalmente en Estados Unidos bajo el programa CHNV, según LegiStorm.

La solicitud buscó proteger a esos exiliados de la deportación mientras se realizaban evaluaciones caso por caso, de acuerdo con LegiStorm. Ese movimiento colocó la cuestión nicaragüense no solo en el terreno de las sanciones, sino también en el de la política migratoria estadounidense.

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Salazar sostuvo en su carta al comité que impulsaría los aranceles “más altos posibles”.

La presión internacional y el respaldo político

Salazar ha sido una de las figuras más constantes en el Congreso de Estados Unidos al denunciar los atropellos del régimen Ortega-Murillo. Ha respaldado iniciativas como sanciones contra funcionarios nicaragüenses, restricciones migratorias y acciones diplomáticas conjuntas con otros países.

El pronunciamiento de la congresista coincide con la intensificación de discusiones sobre la situación de los exiliados y la urgencia de garantizar entornos seguros para quienes se ven forzados a vivir fuera de Nicaragua por razones políticas.

La representante concluyó su mensaje con una declaración enfática de apoyo: “Con los perseguidos, siempre. Con Ortega, nunca”. Así, reafirmó su compromiso con los nicaragüenses desplazados y su rechazo a la continuidad de prácticas represivas que cruzan fronteras.

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