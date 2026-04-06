El envejecimiento demográfico y la baja natalidad transforman el panorama poblacional en Centroamérica

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la mayoría de los países centroamericanos se encuentran por debajo del nivel de reemplazo poblacional. (Primera Dama de la República- Facebook)

El envejecimiento demográfico y la baja natalidad ya configuran un escenario inédito para Centroamérica, donde la fecundidad desciende con rapidez y plantea interrogantes sobre el futuro de la región.

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la mayoría de los países centroamericanos se encuentran por debajo del nivel de reemplazo poblacional, aunque el avance es desigual.

En 2024, la tasa global de fecundidad en América Latina cayó a 1.8 hijos por mujer, superando la frontera histórica del reemplazo generacional de 2,1.

En el Caribe, la cifra es aún menor: 1.5 hijos por mujer. El fenómeno, que se aceleró desde los años 60, presentó ritmos distintos. Guatemala y Honduras mantienen los valores más elevados de la región, con 2.28 y 2.48 hijos respectivamente, mientras países como Costa Rica, El Salvador y Panamá muestran descensos pronunciados.

Mientras Costa Rica alcanzó una tasa de 1,32 hijos —una de las más bajas de América Latina—, Guatemala fue el último país en bajar de tres hijos por mujer: logró ese umbral en 2016. El Salvador, con 1,76 hijos, y Panamá, con 2,11, marcan un ritmo intermedio. México, que alcanzó el nivel de reemplazo en 2016, descendió hasta 1,89.

Diferencias demográficas entre países y sectores sociales

La lentitud de la transición en Guatemala y Honduras se vincula a las desigualdades educativas y económicas, en particular en zonas rurales. Las mujeres rurales y con menor educación presentan tasas hasta tres veces superiores respecto a sus pares urbanas o con mayor escolaridad.

En 2024, la tasa global de fecundidad en América Latina cayó a 1.8 hijos por mujer, superando la frontera histórica del reemplazo generacional de 2,1. Foto Infobae.

El informe de la CEPAL identifica varias causas detrás de la disminución de fecundidad: el acceso creciente a anticonceptivos modernos, la expansión educativa —con énfasis en mujeres— y la participación femenina en el mundo laboral.

Los cambios culturales y el retraso en el inicio de la maternidad también inciden en que el primer hijo llegue cada vez más tarde.

Fecundidad adolescente y factores explicativos

En cuanto a la fecundidad adolescente, Centroamérica y México mantienen cifras elevadas, aunque en descenso. En El Salvador, la tasa de embarazos en mujeres de 15 a 19 años bajó de 127 por cada 1.000 en 1987 a 70 en 2023. Costa Rica y México presentan reducciones aceleradas desde 2014.

Las desigualdades en el acceso a anticonceptivos y salud reproductiva afectan de modo particular a adolescentes y mujeres rurales, quienes enfrentan mayor probabilidad de embarazos tempranos y no planificados. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Las desigualdades en el acceso a anticonceptivos y salud reproductiva afectan de modo particular a adolescentes y mujeres rurales, quienes enfrentan mayor probabilidad de embarazos tempranos y no planificados.

La baja natalidad obliga a repensar los sistemas de salud, educación y protección social en Centroamérica. La CEPAL recomienda reforzar la prevención del embarazo adolescente, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y mejorar la conciliación laboral y familiar mediante licencias y servicios de cuidado. Reducir brechas educativas, económicas y rurales es un desafío prioritario.

El descenso sostenido de la fecundidad, sumado al envejecimiento poblacional, plantea retos para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el acceso a la salud y la productividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas a mediano plazo

El descenso sostenido de la fecundidad, sumado al envejecimiento poblacional, plantea retos para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el acceso a la salud y la productividad económica.

No obstante, Centroamérica aún dispone de un bono demográfico que puede propiciar mejoras sociales y económicas si se aprovechan las oportunidades educativas y laborales.

La región experimenta una transición demográfica acelerada y la CEPAL subraya la urgencia de adaptar las políticas públicas para garantizar igualdad de oportunidades y libertad real en las decisiones reproductivas de las mujeres.