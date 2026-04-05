Pocos colegios y falta de formación docente: el desafío para los niños con altas capacidades en El Salvador

Los niños con altas capacidades presentan diferencias neurobiológicas que favorecen el aprendizaje y la resolución ágil de problemas complejos. (Foto cortesía Fundación Altas Capacidades)

La educación de los niños con altas capacidades plantea desafíos que suelen pasar desapercibidos en los sistemas educativos de muchos países.

En El Salvador, padres y especialistas coinciden en que la falta de opciones escolares adaptadas y la escasez de docentes capacitados impiden que estos estudiantes desarrollen su potencial. La situación es similar en otros lugares del mundo, donde la identificación y atención de este grupo sigue siendo una tarea pendiente.

César Inglés, padre de Melissa Inglés, niña de nueve años con altas capacidades, relató a Infobae que “el entorno es sumamente complicado para ellos, porque esta sociedad no está lista para este tipo de situaciones, para este tipo de niños así, con altas capacidades. Entonces, se dificultan muchas cosas. Entre ellas, y la más complicada, es su educación”.

Según explicó, en El Salvador existen apenas dos o tres colegios que pueden recibir a niños con altas capacidades, y todos son privados con cuotas elevadas. “No hay una opción pública”, afirmó.

La experiencia de Rebeca López, madre de Isaac López, niño de ocho años con capacidades destacadas, confirma que incluso en el sector privado no siempre se garantiza una educación adecuada. “No hay una capacitación para el docente, aun privado”, señaló.

Aseguró que ha conocido casos de padres que deben cambiar varias veces de institución porque sus hijos no logran adaptarse al ritmo de las aulas convencionales. “Considero que necesitan herramientas para poder apoyarlos”, sostuvo.

La educación para niños con altas capacidades enfrenta barreras por la falta de opciones escolares y personal capacitado en El Salvador./(Fundación Altas Capacidades)

La directora de la Fundación Altas Capacidades El Salvador, Evelyn Campos, explicó que la identificación de estos estudiantes requiere pruebas psicométricas, evaluaciones socioemocionales y exámenes de inteligencia.

Los niños que superan el percentil 90 suelen ser diagnosticados con altas capacidades. Según Campos, los primeros signos pueden aparecer desde los primeros meses de vida y se manifiestan en hitos del desarrollo alcanzados antes que sus pares.

A nivel internacional, la problemática se repite. Un análisis de UConn Today detalla que, aunque existen programas para estudiantes talentosos en la mayoría de los sistemas públicos de Estados Unidos, no hay un estándar federal para su implementación, ni para la selección de alumnos. Las diferencias en la identificación y el acceso generan que muchos niños queden fuera de estos servicios.

“Estamos dejando mucho talento sin desarrollar”, afirmó Del Siegle, director del National Center for Research on Gifted Education. El estudio recomienda la evaluación universal desde los primeros años escolares y el uso de pruebas en la lengua materna de los estudiantes para evitar sesgos y exclusiones.

Las dificultades no se limitan a la identificación. Según la National Association for Gifted Children (NAGC), la mayoría de los programas ofrece entre 1 y 2 horas semanales de atención específica, aunque los niños con altas capacidades requieren estímulos continuos. Las metodologías suelen variar entre clases especiales fuera del aula, acompañamiento dentro de la clase regular o agrupaciones específicas, pero la falta de docentes especializados complica la continuidad de los apoyos.

El panorama se agrava por el cierre de escuelas y programas enfocados en este sector. Un reporte de la NAGC señala que en Estados Unidos y Europa han cerrado centros emblemáticos por motivos financieros y falta de matrícula, lo que obliga a las familias a buscar soluciones alternativas.

“El cierre de programas para estudiantes con altas capacidades genera una búsqueda constante de opciones y causa incertidumbre en la comunidad”, advierte el informe.

Las rutinas tradicionales suelen aburrir facilmente a un niño con altas capacidades, pues su mente procesa información con mayor rapidez./ (Freepik)

En El Salvador, la falta de flexibilidad en los requisitos legales también representa un obstáculo. “El Ministerio de Educación está tan cuadrado que, si no tiene la edad, no la pueden subir de grado”, explicó César Inglés. La única alternativa para muchas familias son los estudios en línea o el acceso a becas parciales en colegios privados. “Raquel está becada en Acton Academy. Tiene una media beca. No hay beca completa, la otra parte, pues nos toca hacer el esfuerzo como papás”, contó.

El desafío de encontrar una educación adecuada afecta no solo a los estudiantes, sino también a sus familias, que deben adaptarse constantemente. “Como papás, contentos, pero sí, de una manera retadora”, resumió Inglés. La demanda de soluciones estructurales y programas inclusivos crece a medida que más padres y expertos advierten sobre los riesgos de dejar sin atención a un sector que requiere apoyos específicos para no desaprovechar su desarrollo.