El Salvador

69 hombres detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol durante Semana Santa en El Salvador

El aumento de accidentes y conductores detenidos bajo efectos de alcohol llevó a las entidades de seguridad a implementar dispositivos especiales, con operativos que abarcaron inspección documental, pruebas de alcoholemia y entrega de implementos de protección

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El Salvador refuerza controles viales en Semana Santa para reducir accidentes y conductores alcoholizados. (Foto cortesía VMT)
El Salvador refuerza controles viales en Semana Santa para reducir accidentes y conductores alcoholizados. (Foto cortesía VMT)

Durante el reciente periodo vacacional de Semana Santa en El Salvador, las autoridades intensificaron los operativos de control vehicular en todo el país ante el incremento detectado de conductores manejando bajo los efectos del alcohol. La vigilancia, coordinada por la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, busca frenar la incidencia de accidentes viales, una problemática que persiste pese a los esfuerzos preventivos desplegados.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, este dispositivo especial se implementó desde el 28 de marzo, y hasta la fecha se registraron 69 conductores todos hombres sorprendidos al volante en estado de ebriedad, sin brindar detalles del nivel del alcohol en sangre. Estos controladores de tránsito fueron detenidos como parte de los puntos de alcoholemia y revisión de documentación instalados en los principales ejes viales. Herrera detalló en conferencia de prensa recogida por medios locales que el objetivo es garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones, reforzando la supervisión durante los días de mayor movilidad.

Las autoridades de Protección Civil informaron que la mayoría de los casos de conductores detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol se registraron en el interior del país. Entre los casos con mayores niveles de alcohol, destacan un joven de 25 años detenido en Sonsonate con 272 grados de alcohol en sangre, y un hombre de 55 años arrestado en Usulután con 263 grados.

Durante la Semana Santa de 2026 se registraron 352 accidentes de tránsito en El Salvador, especialmente en zonas turísticas como La Libertad. (Foto cortesía VMT)
Durante la Semana Santa de 2026 se registraron 352 accidentes de tránsito en El Salvador, especialmente en zonas turísticas como La Libertad. (Foto cortesía VMT)

El operativo no solo se enfocó en detectar a quienes infringían las normas por consumo de alcohol, sino en toda la problemática vial asociada al periodo. Hasta el viernes 3 de abril, se contabilizaron 352 accidentes de tránsito, según la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, una cifra que refleja el elevado flujo vehicular y la alta presencia de turistas, especialmente provenientes de Guatemala. El puerto de La Libertad, uno de los destinos más visitados, concentró buena parte de los controles, dada la masiva concurrencia en la zona de playas.

Durante la ejecución de los dispositivos de seguridad, las autoridades distribuyeron equipos de protección, como cascos certificados, chalecos reflectivos, extintores, a conductores y motociclistas que no contaban con estos implementos. Esta acción, realizada por el Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), buscó prevenir lesiones graves, dados los altos índices de morbilidad asociados a los siniestros durante el asueto.

Las autoridades distribuyeron equipos de protección a conductores y motociclistas, buscando reducir las lesiones graves durante los desplazamientos vacacionales. (Foto cortesía VMT)
Las autoridades distribuyeron equipos de protección a conductores y motociclistas, buscando reducir las lesiones graves durante los desplazamientos vacacionales. (Foto cortesía VMT)

Más de 6 mil accidentes en los primeros tres meses del año

El despliegue tuvo lugar en un contexto de incremento sostenido en la siniestralidad vial en El Salvador. En los tres primeros meses de 2026, las cifras oficiales evidencian 6,282 accidentes a nivel nacional, es decir, un aumento del 25 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 5,027. El número de personas lesionadas también creció de forma notable: 4,131 víctimas en 2026, un 34 % más que las 3,089 contabilizadas el año previo.

En cuanto a las consecuencias mortales, los datos muestran que entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2026 hubo 386 fallecidos por accidentes de tránsito, frente a 297 en 2025, lo que representa un incremento del 30 %. En el rubro específico de conductores detenidos por conducción peligrosa, la tendencia fue estable: 560 personas en 2026 frente a 548 un año antes, lo que constituye un alza del 2 %.

Accidente El Salvador. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)
Accidente El Salvador. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Durante la Semana Santa de 2026, las autoridades registran un 4 % el número de fallecidos en carretera respecto al mismo lapso de 2025, según datos difundidos a través de una conferencia de prensa. Aunque el índice de fallecimientos mostró esa leve mejoría puntual, la cantidad de lesionados por accidentes viales resultó superior a la del año previo.

La afluencia de turistas motivó que se reforzaran los controles en zonas costeras como La Libertad, dada la concentración de conductores provenientes de otras jurisdicciones y el notable incremento del tránsito en rutas hacia playas. Las autoridades resaltaron la importancia de focalizar la vigilancia en estos puntos para maximizar el efecto preventivo y disuadir conductas de riesgo en la vía pública.

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