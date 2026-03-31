El Salvador

Autoridades salvadoreñas refuerzan recomendaciones para evitar ahogamientos durante Semana Santa

En El Salvador, los expertos en prevención acuática advierten sobre el riesgo de incidentes por imprudencia y falta de supervisión, e insisten en cumplir horarios y normas para reducir accidentes en sitios recreativos con presencia de agua

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Las autoridades de El Salvador recomiendan seguir las indicaciones de guardavidas en playas, balnearios y lagos durante Semana Santa para prevenir ahogamientos. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Las autoridades de El Salvador recomiendan seguir las indicaciones de guardavidas en playas, balnearios y lagos durante Semana Santa para prevenir ahogamientos. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Si tiene pensado visitar playas o balnearios durante este periodo vacacional de Semana Santa, preste atención a las siguientes recomendaciones y advertencias emitidas por autoridades y expertos en prevención de emergencias acuáticas en El Salvador.

El jefe de guardavidas de la Cruz Roja Salvadoreña, Julio Pacheco, y el director de Protección Civil, Luis Amaya, subrayan la importancia de seguir protocolos básicos de seguridad para evitar tragedias y garantizar una estadía segura en los principales destinos turísticos del país.

La principal recomendación para quienes planean disfrutar de balnearios, playas o lagos es seguir siempre las indicaciones de los guardavidas presentes en cada sitio.

Pacheco insistió en la necesidad de respetar los límites de profundidad, sobre todo entre quienes no saben nadar, y sugirió que no excedan la línea de la cintura, donde se mantiene el centro de flotación del cuerpo. Amaya reforzó esta idea al explicar que, cuando el agua supera la cintura, la persona comienza a flotar y pierde capacidad de afirmarse sobre la arena, lo que incrementa el riesgo de ser arrastrado por una corriente.

Ambos recomendaron ubicar de inmediato al personal de guardavidas al llegar a cualquier playa, para pedir ayuda en caso de emergencia, y supervisar de forma constante a los niños en piscinas, playas o ríos. Amaya recalcó que tampoco debe permitirse el uso de ramas, lianas o bejucos para saltar desde alturas si no se conoce la profundidad, debido a los accidentes reportados por estas prácticas.

En el caso de las piscinas, Pacheco recordó que la aglomeración de personas puede llevar a perder de vista a los menores, generando situaciones difíciles de controlar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El respeto a los límites de profundidad y horarios habilitados para el baño en playas y piscinas es clave para evitar emergencias acuáticas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las advertencias más reiteradas es la de respetar los horarios habilitados para el baño en el mar o en áreas recreativas. Amaya detalló que “el baño está permitido entre las8:00 am y las 12:00 pm, seguido de un descanso de dos horas, y se reanuda de las 2:00 pm hasta las 6:00 pm”. Este intervalo busca reducir incidentes por cansancio y exposición solar. Además, pidió a los visitantes que no ingresen al agua fuera de estos periodos, ya que la mayoría de emergencias graves ocurren durante la noche o cuando la playa ya ha sido cerrada.

Las señales mediante banderines son fundamentales para la seguridad de los bañistas:

  • Un banderín rojo indica prohibición total de ingreso al mar.
  • Un banderín verde permite el acceso al mar.
  • Un banderín amarillo sugiere precaución al ingresar.
  • Los banderines blanco y negro advierten sobre la presencia de bancos de medusas y también prohíben el ingreso al agua.
  • Estas señales deben respetarse siempre, ya que los horarios de cierre también quedan señalizados por los banderines.

Las recomendaciones se extienden a evitar juegos bruscos o clavados en piscinas cuando no se conoce la profundidad, además de abstenerse de ingresar al agua tras el consumo de bebidas alcohólicas. “Con el mar y los lagos no se juega porque son condiciones adversas y el mejor de los nadadores puede sufrir un percance”, advirtió Pacheco. Por su parte, Amaya señaló que varios fallecimientos registrados en ranchos privados ocurrieron cuando los bañistas estaban en estado de ebriedad o fuera del horario permitido.

Playas como El Majahual, Barra de Santiago, El Espino y lagos como Ilopango encabezan la lista de zonas críticas con más emergencias acuáticas en El Salvador. (Foto cortesía Protección Civil)
Playas como El Majahual, Barra de Santiago, El Espino y lagos como Ilopango encabezan la lista de zonas críticas con más emergencias acuáticas en El Salvador. (Foto cortesía Protección Civil)

En cuanto a los riesgos según la edad, Pacheco aclaró que el ahogamiento puede ocurrir a cualquier persona, aunque reconoció que los jóvenes suelen ser más propensos por su tendencia a desafiar los límites y desoír las recomendaciones. “En su mayoría son los jóvenes los más propensos, ya que por su deseo de estar activos dentro de los espacios con agua, no acatan las indicaciones”, explicó.

La vulnerabilidad de los menores ante el riesgo de inmersión es un fenómeno global. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada año mueren ahogadas aproximadamente 300 mil personas en el mundo. Casi una cuarta parte de esas muertes corresponde a niños menores de cinco años. El ahogamiento figura como la cuarta causa de muerte más frecuente entre los niños de uno a cuatro años, y se posiciona como la tercera causa en el grupo de cinco a catorce años.

Durante Semana Santa, las emergencias que más reportan los guardavidas incluyen rescates simples y profundos, así como atenciones a personas con laceraciones, tanto en playas como en piscinas. Amaya informó que, en lo que va del año, han fallecido veinte personas por inmersión: dos en playas públicas fuera de horario, cinco en ranchos privados, uno en piscina, nueve en pozas de ríos y tres en lagos.

Las prendas de baño de colores llamativos y fluorescentes mejoran la visibilidad en el agua, ayudando a la prevención de emergencias, especialmente entre menores. (Foto: Secretaria de prensa)
Las prendas de baño de colores llamativos y fluorescentes mejoran la visibilidad en el agua, ayudando a la prevención de emergencias, especialmente entre menores. (Foto: Secretaria de prensa)

Para cubrir los puntos de mayor concurrencia, la Cruz Roja Salvadoreña desplegará un aproximado de 130 guardavidas en diferentes playas a lo largo del país, además de personal en el río Sumpul y en diversos turicentros. El control es más riguroso en piscinas, donde también colaboran otras instituciones, mientras que en playas y lagos, por tratarse de espacios abiertos, se reporta la mayor cantidad de emergencias.

Las zonas con más emergencias según Pacheco incluyen la playa El Majahual en La Libertad, la playa Barra de Santiago, el lago de Ilopango y la playa El Espino en Usulután. Amaya amplió la lista de puntos críticos, identificando Garita Palmera, El Majagual, San Diego y Las Flores como las playas que concentran más incidentes, junto a un aumento de visitantes en Metalío, Conchalío, Marcelino, Los Blancos, Costa del Sol y La Puntilla. En la zona oriental, como El Tamarindo, El Cuco, Playas Negras y Conchagua, el número de emergencias ha sido menor, aunque no están exentas de riesgo.

Pacheco recomendó que las personas utilicen ropa de baño de colores llamativos, preferentemente fluorescentes, para facilitar la visibilidad, especialmente en el caso de los niños. En piscinas, desaconsejó el uso de prendas celestes, ya que se confunden con el agua, y en playas, el color blanco puede dificultar la identificación por la espuma del mar.

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