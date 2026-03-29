La producción de arroz en El Salvador cae un 79.8 % en 17 años, según el V Censo Agropecuario y I de Pesca del BCR

El déficit de arroz se ha convertido en un desafío persistente para varios países de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída abrupta en la producción de arroz en El Salvador ha dejado cifras difíciles de ignorar: este cultivo registró un desplome del 79.8 % en los últimos 17 años, según el V Censo Agropecuario y I de Pesca 2025, que publicó ya la segunda parte de los resultados.

El área dedicada al arroz también experimentó una reducción considerable, situándose en apenas 825 manzanas para el ciclo 2024-2025, de acuerdo a los datos de la misma encuesta.

El campo salvadoreño enfrenta una crisis productiva que afecta tanto al maíz como a los frijoles y al maicillo, con reducciones que oscilan entre el 15.8 % y el 23.7 % en áreas cultivadas desde 2007. Los resultados, publicados por el Banco Central de Reserva, ofrecen una actualización precisa sobre el estado de la agricultura nacional.

Reducción de la producción de granos básicos

La producción total de maíz se situó en 10.87 millones de quintales para el ciclo estudiado, mientras que el área cosechada alcanzó 293,457 manzanas. Esta cifra representa una disminución de 2.65 millones de quintales y de 55,269 manzanas respecto al censo anterior.

El BCR subrayó: “La producción de grano de maíz se concentró en la zona occidental del país”, donde Ahuachapán aportó el 12,4 % del total nacional.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería monitorea plagas y enfermedades, para proteger la salud de los cultivos. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Para los frijoles, el área cultivada fue de 81.722 manzanas y la cosecha totalizó 991.156 quintales. Esto significó una reducción de 19.435 manzanas y de 187.831 quintales en comparación con los datos de 2007. El censo determinó que el 55,2 % del cultivo de frijol es de relevo, ya que se siembra en zonas donde predominan otros productos. Santa Ana concentra el 21,1 % de este cultivo, seguida por Ahuachapán con el 14,9 %.

El campo salvadoreño ha mostrado una reducción sostenida en la producción agrícola durante los últimos años, afectando principalmente a maíz, frijoles, arroz y maicillo. Las cifras evidencian una caída tanto en la superficie cultivada como en el rendimiento de cada uno de estos granos.

El desplome del arroz y el contexto regional

El arroz es el cultivo que enfrentó la mayor contracción, con una reducción del 79.8 % en la producción y del 77,6 % en el área cultivada.

De hecho, el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO),Luis Treminio, advirtió recientemente en entrevista a Infobae que, de toda Centroamérica, a excepción de Panamá, ningún otro país centroamericano logra cubrir plenamente su demanda de arroz.

El dirigente gremial, destacó que El Salvador enfrenta un déficit anual de 188 mil quintales. El consumo nacional ronda los 904,472 quintales, pero la producción local no alcanza esa cifra, por lo que el país depende de importaciones para cerrar la brecha y garantizar el abastecimiento.

Respecto a los orígenes de estas importaciones, Treminio explicó que el país recurre principalmente a Estados Unidos y México para suplir la demanda, y en ocasiones también se importa arroz procedente de China.

El campo salvadoreño ha mostrado una reducción sostenida en la producción agrícola durante los últimos años, afectando principalmente a maíz, frijoles, arroz y maicillo. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El déficit de arroz se ha convertido en un desafío persistente para varios países de Centroamérica, señaló Treminio y la producción local resulta insuficiente frente a la demanda interna.

Nicaragua, con siete millones de habitantes, enfrenta una de las brechas más amplias: aunque cosecha 6.1 millones de quintales de arroz, el consumo nacional exige 11.2 millones por ciclo agrícola.

La diferencia entre la producción y el consumo obliga a Nicaragua a depender de importaciones para abastecer a su población, que consume en promedio 160 libras de arroz por persona al año. Según Treminio, “los nicaragüenses son los que más consumen arroz” en la región, lo que agrava su vulnerabilidad frente a fluctuaciones del mercado internacional.

En Honduras, la situación es igualmente delicada. Aunque la producción nacional apenas supera el medio millón de quintales al año, la demanda interna rebasa los 8.2 millones, lo que genera un déficit de 7.6 millones de quintales. El país centroamericano también debe recurrir a las importaciones para cubrir la mayor parte del consumo doméstico.

La diferencia entre la producción y el consumo obliga a Nicaragua a depender de importaciones para abastecer a su población, que consume en promedio 160 libras de arroz por persona al año. - crédito Coagro Huila

Por su parte, Guatemala produce 1.1 millones de quintales de arroz anualmente, pero el consumo total alcanza los 2.2 millones. Cada guatemalteco consume cerca de 18.6 libras de arroz al año, una cifra considerablemente menor que la de Nicaragua u Honduras. Sin embargo, la producción local tampoco basta y el país depende igualmente del abastecimiento externo.

Costa Rica por su parte enfrenta una brecha aún más marcada. El consumo promedio es de 110 libras per cápita, mientras que la última cosecha nacional llegó a 660 mil quintales contra una demanda de 5.6 millones, detalló el presidente de Campo a Infobae.

Este desfase implica que más de cinco millones de quintales deben ingresar al país desde el exterior para satisfacer las necesidades de la población.

El presidente de CAMPO subrayó que esta situación pone de manifiesto el reto común de alcanzar la seguridad alimentaria en Centroamérica, donde la autosuficiencia parece lejana y la importación se mantiene como solución recurrente.

En este contexto, Panamá se consolida como el único exportador neto de arroz en la zona, lo que le otorga una posición estratégica ante la escasez regional. Mientras la mayoría de los países centroamericanos debe importar arroz para satisfacer la demanda, Panamá logra mantener un saldo positivo y abastecer a sus vecinos.

Otros datos clave del Censo Agropecuario y de Pesca

El censo detalla que la cosecha pasó de 382,409 a 76,941 quintales en menos de dos décadas. La Libertad se posicionó como el departamento líder, con el 44 % de la producción de arroz, seguido por Chalatenango, que aportó el 27 %.

El maicillo continuó la tendencia descendente. El área cultivada cayó un 23.7 % y la producción disminuyó un 20,9 % desde el censo anterior. Ahuachapán y Sonsonate concentran el 23.6 % y el 12.5 % de la producción de este grano, respectivamente.

Los datos del censo muestran el impacto del cambio climático y la falta de apoyo al sector agrícola, dos factores señalados por los productores como responsables directos de la crisis actual. La reducción en la producción y en el área cultivada de los principales granos básicos genera preocupación tanto entre los especialistas como entre los agricultores.

Causas y consecuencias de la crisis agrícola

El V Censo Agropecuario y I de Pesca 2025, que abarca el periodo de mayo de 2024 a abril de 2025, refleja las advertencias sostenidas de los agricultores salvadoreños. La menor producción de granos básicos afecta directamente la seguridad alimentaria y la economía rural.

La concentración de la producción en determinadas zonas, como ocurre con el maíz y el arroz, expone a los agricultores a riesgos mayores ante fenómenos climáticos adversos.

Los datos del censo muestran el impacto del cambio climático y la falta de apoyo al sector agrícola, dos factores señalados por los productores como responsables directos de la crisis actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la disminución en la superficie cultivada restringe la capacidad de respuesta del sector frente a la demanda interna de alimentos básicos.

El censo también revela que, aunque la producción de semillas para nuevos cultivos continúa activa, el volumen es insuficiente para compensar el descenso generalizado en la producción nacional.

Al comparar estos resultados con los de 2007, la tendencia es clara: el campo salvadoreño necesita políticas que favorezcan la recuperación de su capacidad productiva y la sostenibilidad de los cultivos esenciales para la dieta nacional.