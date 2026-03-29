El Salvador

La Policía de El Salvador recibe de las autoridades de Guatemala a presunto líder de pandillas

Las autoridades salvadoreñas informaron sobre la recepción en la frontera Las Chinamas de un individuo identificado como Brandon Steven de los Reyes Morales, quien será remitido por su presunta participación en diferentes delitos relacionados con estructuras criminales

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La entrega de un líder pandillero pone en alerta máxima a las autoridades salvadoreñas. la operación entre países marca un capítulo con muchas preguntas sobre el crimen organizado (Foto cortesía PNC El Salvador)
La entrega de un líder pandillero pone en alerta máxima a las autoridades salvadoreñas. la operación entre países marca un capítulo con muchas preguntas sobre el crimen organizado (Foto cortesía PNC El Salvador)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó la recepción de Brandon Steven de los Reyes Morales, conocido como Planton y catalogado como pandillero de la MS 13 con el rango de “homeboy” (cabecilla o líder). de Los Reyes Morales fue entregado por autoridades de Guatemala en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán Centro.

De acuerdo con la PNC, de Los Reyes Morales posee antecedentes por organizaciones terroristas y una orden de captura por proposición y conspiración por homicidio agravado. La institución añadió que también será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.

El sábado 28, el salvadoreño, fue arrestado este sábado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en el sector de residenciales Villa Lobos, zona 2 de Villa Nueva, durante un operativo en el kilómetro 14.5 del bulevar Hacienda Las Flores.

El detenido, de 25 años, intentó evadir a los agentes al detectar la presencia policial, pero fue capturado tras una persecución a pie, confirmaron las autoridades.

La PNC guatemalteca gestionó la entrega del capturado a través de la frontera Las Chinamas, en Jalpatagua, Jutiapa, según un comunicado oficial. El procedimiento involucra coordinación directa con autoridades salvadoreñas, quienes habían solicitado medidas de seguridad estrictas y el cumplimiento de los protocolos de expulsión en casos de antecedentes penales.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Brandon “N”, presunto miembro de la mara salvatrucha, en la zona 2 de Villa Nueva durante un operativo. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Brandon “N”, presunto miembro de la mara salvatrucha, en la zona 2 de Villa Nueva durante un operativo. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La operación se realizó bajo el Plan Centinela Metropolitano impulsado por el gobierno central en Guatemala, resultando en la ubicación del detenido gracias a la colaboración con la Policía Internacional o Interpol, que verificó su identidad y la existencia de una orden de captura emitida el 13 de noviembre de 2023 por un tribunal de Ahuachapán, El Salvador. Brandon “N” enfrenta una condena de 12 años en su país por el delito de homicidio agravado, reportó la PNC.

El caso refleja el fenómeno de transnacionalización criminal entre Guatemala y El Salvador, facilitado por fronteras porosas y la proximidad geográfica, que permite el desplazamiento de miembros de organizaciones delictivas buscando evadir controles judiciales y policiales, de acuerdo al informe del cuerpo policial guatemalteco.

Aumenta a 29 la cantidad de salvadoreños capturados en Guatemala

La captura de miembros de estructuras criminales salvadoreñas en Guatemala y su expulsión inmediata responde a un patrón regional que involucra delitos como el homicidio agravado.

Un crimen trasnacional involucra a uno de los individuos más buscados de la región y revela conexiones inquietantes entre diversas jurisdicciones (Video PNC de Guatemala)

En los últimos meses, las autoridades guatemaltecas han intensificado los operativos para identificar y detener a ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones delictivas que buscan evadir la justicia en sus países de origen. Estos procedimientos cuentan con el apoyo de instancias internacionales como Interpol y se desarrollan en zonas metropolitanas y fronterizas, donde suelen detectarse rutas de escape y tránsito irregular.

De acuerdo con la PNC, hasta la fecha, la cifra de salvadoreños ubicados por las autoridades guatemaltecas asciende a un total de 29, de los cuales 16 han sido expulsados y 13 permanecen sujetos a condenas en Guatemala por diferentes delitos.

Las coordinaciones bilaterales entre Guatemala y El Salvador han permitido acelerar los procesos de entrega y traslado de los capturados, fortaleciendo la cooperación para combatir la criminalidad transnacional y reducir la presencia de estructuras delincuenciales en la región.

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