Experto pide fortalecer higiene para prevenir enfermedades gastrointestinales durante Semana Santa en El Salvador

El Salvador registra casi 68,000 casos de diarreas y gastroenteritis en lo que va de 2026, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. (Foto: Difusión)

Casi 68,000 casos de diarreas y gastroenteritis se han registrado en El Salvador en lo que va de 2026, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. El infectólogo Iván Solano advierte que durante el periodo de Semana Santa el número podría incrementarse, especialmente por el turismo interno y la alta afluencia a playas y otros destinos recreativos.

Solano, consultado por Infobae El Salvador, recomienda extremar las medidas de higiene y detalla los riesgos asociados al consumo de alimentos y agua en estos lugares. Señala que la manipulación inadecuada de alimentos y la falta de acceso a agua potable favorecen la aparición de enfermedades gastrointestinales, poniendo en riesgo principalmente a los niños pequeños.

El especialista destaca que muchos salvadoreños optan por viajar durante Semana Santa, lo que aumenta la exposición a virus, parásitos y bacterias presentes en comidas o bebidas contaminadas. Para reducir el riesgo, sugiere que las familias lleven consigo los alimentos que van a consumir o, en caso de comer fuera, elijan establecimientos que cumplan con normas estrictas de higiene.

Iván Solano Leiva, Infectólogo. (Foto: Colegio Médico)

Solano enfatiza que los alimentos deben estar bien cocidos y preparados en condiciones sanitarias verificables. Recomienda el lavado frecuente y correcto de manos, antes de manipular alimentos, después de comer y tras usar el sanitario, como una barrera fundamental para evitar infecciones.

En cuanto al agua, el infectólogo insiste en que debe ser potable para prevenir enfermedades virales, parasitarias o bacterianas. Advierte también a quienes padecen colon irritable que eviten excesos en el consumo de alimentos grasos o muy condimentados, ya que estos pueden desencadenar crisis durante las vacaciones.

El infectólogo Iván Solano advierte un posible aumento de enfermedades gastrointestinales en Semana Santa debido al turismo y la afluencia a playas. (Crédito: Freepik)

El informe epidemiológico detalla que entre el 8 y el 14 de marzo (semana 10), se notificaron 7,401 casos de diarreas y gastroenteritis, un aumento de 282 respecto a la semana anterior. Los municipios más afectados son La Libertad Sur, San Salvador Oeste y San Salvador Este. La mayor incidencia se concentra en niños de uno a cuatro años, con 11,933 casos, seguidos por jóvenes entre 20 y 29 años, con 11,783. Entre los agentes causales figura el rotavirus A. Además, se reportaron 3,021 egresos hospitalarios por cuadros compatibles, aunque el registro no especifica cuántos corresponden a enfermedades digestivas.

Fiebre tifoidea y manejo de la diarrea: advertencias y recomendaciones

Sobre la fiebre tifoidea, Solano advierte que es una enfermedad considerablemente más grave que una intoxicación alimentaria común. Causada por la bacteria Salmonella typhi, se transmite por alimentos o agua contaminados con heces humanas. Aunque suele aumentar durante la temporada de lluvias, el país registra casos incluso en época seca. En 2026, se han contabilizado 32 casos, con cuatro detectados en cada una de las semanas nueve y diez.

Recomienda el lavado frecuente y correcto de manos. (Freepik)

El infectólogo subraya que ante episodios de diarrea, especialmente en niños y adultos mayores, no se debe recurrir a la automedicación ni a fármacos que prometen “tapar” la diarrea. “La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo, que lo que busca es eliminar lo que nos está causando daño”, explica Solano. Advierte que el verdadero peligro es la deshidratación y recomienda asegurar una hidratación abundante con agua potable y sueros orales para reponer líquidos y sales perdidos. “Lo que puede matar a una persona con diarrea no es que vaya 20, 25 veces al baño. Lo que lo puede matar es la deshidratación subsiguiente”, alerta.