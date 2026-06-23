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Keir Starmer se reunió con Andy Burnham para iniciar la transición en Reino Unido

El ex alcalde del Gran Mánchester es el único candidato declarado y podría asumir el cargo el 17 de julio si no hay competencia

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Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester y único candidato declarado para suceder a Starmer. (REUTERS/Temilade Adelaja)
Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester y único candidato declarado para suceder a Starmer. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Keir Starmer se reunió el martes con Andy Burnham, el único candidato declarado para sucederle al frente del Partido Laborista y del Gobierno británico, en el marco de una transición que el primer ministro saliente se comprometió a hacer “lo más sencilla posible”.

El encuentro, de una hora de duración, fue el primero entre ambos desde que Burnham ganó el escaño por la circunscripción de Makerfield el 18 de junio. Ninguna de las partes reveló detalles de la conversación.

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Burnham es el único diputado laborista que ha declarado abiertamente su intención de disputar el liderazgo. Su candidatura recibió un impulso adicional el lunes cuando Wes Streeting, exsecretario de Salud y considerado su principal rival, anunció su respaldo.

Más tarde, el exalcalde del Gran Mánchester se reunió por separado con diputados laboristas para impulsar su candidatura. En la reunión de gabinete del mismo martes, Starmer comunicó a sus ministros que “intentaría resolver los asuntos difíciles en las próximas semanas para apoyar a su sucesor” y expresó su deseo que el próximo en el cargo “tuviera éxito”, según su portavoz.

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La cumbre bilateral con la Unión Europea prevista para el 22 de julio quedó pospuesta por la transición en el Gobierno británico. (EP)
La cumbre bilateral con la Unión Europea prevista para el 22 de julio quedó pospuesta por la transición en el Gobierno británico. (EP)

Como parte de ese compromiso, autorizó que los posibles candidatos al liderazgo mantengan conversaciones con altos funcionarios del Estado. Su portavoz precisó que se centrarán en la “formación del gobierno y las prioridades políticas clave” e incluirán sesiones informativas sobre seguridad nacional.

Se trata de un acceso que habitualmente se concede a los líderes de la oposición antes de unas elecciones generales, no durante una transición interna de partido. La decisión, aclaró, se tomó “recientemente”, y se desconoce si el aspirante la había solicitado formalmente.

El Ejecutivo acordó suspender los nuevos anuncios de políticas y compromisos de gasto hasta que haya un nuevo primer ministro. Como consecuencia, la cumbre bilateral con la Unión Europea prevista para el 22 de julio quedó pospuesta.

Se espera que el gabinete publique antes de la cumbre de la OTAN en Turquía —los días 7 y 8 de julio— un plan de inversión en defensa cuya demora ya provocó la dimisión del secretario de Defensa, John Healey, el 11 de junio.

Andy Burnham posa para una foto con colegas del Partido Laborista en el Parlamento, en Londres, a su regreso a la Cámara de los Comunes tras ganar una elección especial en Makerfield, el 22 de junio de 2026. (Yui Mok/PA via AP)
Andy Burnham posa para una foto con colegas del Partido Laborista en el Parlamento, en Londres, a su regreso a la Cámara de los Comunes tras ganar una elección especial en Makerfield, el 22 de junio de 2026. (Yui Mok/PA via AP)

Burnham se ha comprometido con las normas fiscales de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, lo que descarta un aumento sustancial del endeudamiento público. Aún así, no ha presentado un programa político detallado ni ha indicado quién ocuparía los puestos clave de su eventual gobierno, incluido el de ministro de Hacienda.

Está previsto que pronuncie una serie de discursos para marcar un cambio de enfoque, comenzando la semana próxima con uno sobre descentralización y economía.

El plazo para presentar candidaturas se abrirá el 9 de julio y cerrará el 16. Si el exalcalde es el único aspirante, podría convertirse en primer ministro el 17 de julio. Si hay competencia, el ganador deberá asumir antes del 1 de septiembre, cuando el Parlamento retoma sus sesiones.

Cualquier candidato necesita el respaldo de al menos 81 diputados laboristas para poder presentarse. El exministro de las Fuerzas Armadas Al Carns insinuó que podría postularse, aunque declaró que “no estoy preparado para tomar una decisión al respecto de ninguna manera”. Otros laboristas han sugerido el nombre de Darren Jones, ministro de alto rango y aliado del primer ministro saliente, quien tampoco se ha pronunciado.

(Con información de AP, EFE, BCC y The Guardian)

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