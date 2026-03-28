La Fuerza Armada de El Salvador participa en visita oficial al USS Nimitz durante ejercicios Southern Seas 2026

Durante la visita al USS Nimitz, autoridades salvadoreñas y estadounidenses analizaron la misión y alcance del ejercicio Southern Seas. ( Cortesía: embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El portaaviones USS Nimitz recibió el 26 de marzo la visita de altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador, encabezados por el ministro de Defensa René Merino Monroy, en un contexto marcado por la consolidación de alianzas marítimas y el fortalecimiento de la seguridad colectiva regional, según información divulgada por el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos (USNAVSOUTH/4th Fleet).

Acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Exon Oswaldo Ascencio, y la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, Monroy se incorporó a una delegación integrada por funcionarios civiles y altos cargos del Ministerio de Defensa de El Salvador. A bordo del USS Nimitz, la comitiva fue recibida por el comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, contralmirante Cassidy Norman, y el comandante del portaaviones, capitán Joseph Furco, según detalló el documento oficial del evento.

Durante la visita, los líderes de ambas naciones abordaron la misión del ejercicio Southern Seas 2026, haciendo énfasis en la cooperación marítima entre El Salvador y Estados Unidos. Entre las actividades destacadas, los invitados observaron en la cubierta del Nimitz las operaciones de vuelo rutinarias, lo que les permitió presenciar en tiempo real el despliegue técnico y operacional del grupo de ataque.

Southern Seas 2026 representa la undécima edición de este ejercicio naval multilateral, implementado de manera ininterrumpida desde 2007, de acuerdo con datos proporcionados por el Comando Sur. El actual despliegue contempla la participación de once países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, y prevé escalas en puertos clave de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

El portaaviones USS Nimitz recibió a altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador para fortalecer la cooperación marítima. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El USS Nimitz opera bajo el grupo de ataque NIMCSG con capacidades combinadas de seis escuadrones

El Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz (NIMCSG), pieza central de estas maniobras, está conformado por el USS Nimitz como buque insignia, el Grupo de Ataque de Portaaviones 11, el Escuadrón de Destructores 9 (DESRON 9) y el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101). El Ala Aérea Embarcada 17 integra seis escuadrones equipados con F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Sea Hawk.

Durante el despliegue, este grupo de ataque desarrollará ejercicios y operaciones en alta mar con fuerzas navales de los países socios a medida que las embarcaciones circunnaveguen Sudamérica. Estas maniobras constituyen una herramienta operativa para perfeccionar la interoperabilidad militar y la respuesta conjunta ante amenazas en el ámbito marítimo regional.

Durante la visita al USS Nimitz, autoridades salvadoreñas y estadounidenses analizaron la misión y alcance del ejercicio Southern Seas. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Southern Seas: herramienta de diplomacia de defensa y seguridad hemisférica

Desde su creación en 2007, el programa Southern Seas se estableció como un pilar en la estrategia de defensa y seguridad compartida en el hemisferio occidental. De acuerdo con el contralmirante Carlos Sardiellos del Comando Sur, “despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable.” Las actividades están diseñadas para fortalecer la buena voluntad, consolidar alianzas marítimas y promover la cooperación multilateral ante amenazas emergentes.

El Comando de las Fuerzas Navales del Sur de Estados Unidos/4ª Flota desempeña la función de socio marítimo de referencia para las fuerzas navales del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, contribuyendo directamente a robustecer la unidad y la capacidad regional de respuesta ante desafíos en materia de seguridad.