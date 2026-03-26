El Salvador

Remesas a través de Bitcoin representan solo 0.75 % del total recibido en El Salvador

Un análisis del Banco Central salvadoreño muestra que la proporción de transferencias digitales sigue siendo menor frente a los montos totales, pese a la adopción inicial de la criptomoneda como moneda legal

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Varias personas caminan cerca de un cajero automático de Chivo, una plataforma que creó ña billetera digital para transacciones en Bitcoin lanzada por el gobierno salvadoreño en 2021. Imagen captada en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Cabezas
Varias personas caminan cerca de un cajero automático de Chivo, una plataforma que creó ña billetera digital para transacciones en Bitcoin lanzada por el gobierno salvadoreño en 2021. Imagen captada en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El volumen de remesas enviadas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador se incrementó 146 % en enero y febrero de 2026 hasta alcanzar USD 11.56 millones, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).

La proporción de estos envíos digitales representó 0.75% de los USD 1,524.78 millones recibidos por todo concepto de remesas en ese bimestre, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 0.33% sobre USD 1,406.64 millones, según los mismos datos oficiales.

La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal fue aprobada en septiembre de 2021, convirtiendo a El Salvador en el primer país en implementar esta medida y en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele. No obstante, 90% de la población manifestó su rechazo al uso cotidiano de este activo digital, mientras el ejecutivo promovía exenciones fiscales para los inversionistas en criptomonedas.

Durante todo 2025, las remesas mediante estos monederos digitales sumaron USD 57.67 millones, cifra inferior en USD 27.83 millones a la registrada en 2024, lo que supuso una caída del 32.5%.

El Salvador era conocido por ser el único país en América donde el Bitcoin era una moneda de curso legal.
El Salvador era conocido por ser el único país en América donde el Bitcoin era una moneda de curso legal. Foto: difusión

Luego de la firma de un acuerdo financiero por USD 1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa decidió retirar la condición de moneda de curso legal al Bitcoin y limitar el rol estatal en su utilización.

Suben reservas de Bitcoin en El Salvador

Las reservas de Bitcoin estatales en El Salvador continúan aumentando, estableciendo nuevos máximos y consolidando al país centroamericano como un caso singular en la política monetaria global. El saldo actualizado al 25 de marzo de 2026, divulgado por la cuenta oficial de The Bitcoin Office, eleva la tenencia nacional a 7,062.37 BTC, superando los USD 541.6 millones en valor de mercado.

En la última actualización, la compra más reciente, realizada este 25 de marzo de 2026, incrementó en 1 BTC el total acumulado. Con esta adquisición puntual, el gobierno mantiene la dinámica de compras periódicas: sólo en la última semana sumó un total de 8 BTC por un costo de USD 569,680 y en los últimos treinta días la cifra aumentó en 31 BTC, por un valor de USD 2.207,510 como precisa The Bitcoin Office.

El proceso de acumulación de Bitcoin por parte del gobierno de El Salvador no ha sido lineal. En septiembre de 2025, según cifras recogidas oficiales, el país alcanzó los 6,313 BTC, valorados entonces en USD 701.8 millones. Este incremento inicial de la cartera se produjo en paralelo a un cambio de enfoque impulsado tanto por la volatilidad del mercado cripto como por exigencias externas, particularmente tras el acuerdo concretado con el Fondo Monetario Internacional.

La criptomoneda se ubica por encima de los 71.000 dólares, lo que refleja una caída respecto a los últimos meses. (EFE / Rodrigo Sura)
La criptomoneda se ubica por encima de los 71.000 dólares, lo que refleja una caída respecto a los últimos meses. (EFE / Rodrigo Sura)

El entendimiento con el FMI estableció un crédito de USD 1,400 millones condicionado a una reducción en la exposición jurídica y operativa al Bitcoin. Como resultado, en abril de 2025, El Salvador modificó la legislación clave: eliminó la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda como medio de pago, aunque profundizó la acumulación estatal y reorientó la política hacia compras institucionales, dejando atrás el impulso inicial a la adopción minorista.

Desde la adopción original de Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, bajo la administración de Nayib Bukele, El Salvador ha ocupado un espacio inédito en la esfera internacional de las criptomonedas.

El informe de Trade.gov citado por Infobae destaca el objetivo oficial de ampliar la inclusión financiera y atraer inversión extranjera a través de esta política. Sin embargo, la recepción interna fue desigual y los desafíos no tardaron en manifestarse: una encuesta de la Universidad Centroamericana indicó que a los cien días de la Ley Bitcoin apenas el 14.1 % de la población expresaba alta confianza en la criptomoneda, mientras el 34.8 % mostraba desconfianza.

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