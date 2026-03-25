El Salvador

Ecuatorianos y colombiano a quienes se les incautó 3,120 kilos de cocaína en costas salvadoreñas van a juicio

Las investigaciones de la Marina Nacional de El Salvador y los informes presentados establecen suficientes elementos para que los cuatro implicados sigan en prisión provisional mientras avanza el proceso judicial

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La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la República presentó pruebas, tras un operativo realizado al sur de la bocana El Cordoncillo, que permitieron remitir a un tribunal a los detenidos con más de tres mil kilos de cocaína incautados (Foto cortesía Centros Judiciales)

Cuatro extranjeros enfrentan proceso judicial en El Salvador tras ser detenidos el 4 de enero de 2025 con un cargamento de 3,120 kilos de cocaína, cuyo valor comercial supera los USD 78.4 millones, de acuerdo con la el reporte judicial divulgado este martes por el portal de Centros Judiciales de El Salvador.

El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador determinó que existen elementos suficientes para enviar a juicio a Gabriel Ignacio Muente Delgado, Luis Alfredo Pico Guaranda, Franklin Mauro Orovia Gobi—todos ecuatorianos—y al colombiano Rómulo Merchancano González, por el delito de tráfico ilícito, según los datos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la información recabada por la Marina Nacional de El Salvador durante el operativo realizado al sur de la bocana El Cordoncillo, en La Paz.

Durante la audiencia preliminar, la autoridad judicial dispuso la apertura a juicio y confirmó la detención provisional de los implicados mientras se desarrolla el proceso, según lo informado por la Fiscalía.

El 22 de julio de 2025 la Marina Nacional informó: “Un cargamento de aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína, fue incautado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente a 600 millas náuticas, (1,111 kilómetros) al suroeste de la bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque.

Estas acciones conjuntas en combate al narcotráfico han permitido la incautación de 35.8 toneladas de droga entre 2024 y lo que va del año, asestando un golpe económico al crimen organizado de $897.3 millones de dólares, con lo que se evidencia un esfuerzo sostenido y efectivo en la lucha contra este delito”.

Lo incautado ascendía a 1,560
Lo incautado ascendía a 1,560 paquetes con polvo blaquecino por lancha, cada uno pesando un kilo. Posteriormente, a través de pruebas químicas se confirmó que se trataba de cocaína dando un total de 3,120 kilos, con un valor comercial de $78,436,800.00. (Foto cortesía FGR)

Detalles del operativo y hallazgos

El operativo permitió interceptar dos lanchas en aguas territoriales salvadoreñas. Se incautaron 78 bultos con 1.560 paquetes por embarcación; las pruebas químicas establecieron que el contenido era cocaína, según la misma fuente. Los paquetes estaban acompañados de equipos de comunicación satelital durante el traslado que intentaban realizar.

La Fiscalía señaló que el requerimiento penal fue formalizado el 29 de enero de 2025 ante el juzgado correspondiente y precisó que la audiencia inicial del caso fue fijada para el próximo viernes a las 10:00.

Otros casos llevados a la Justicia

El 16 de marzo de este 2026, tres personas, identificadas como Jairo Iván León Acosta, de nacionalidad ecuatoriana, Juan Carlos Mosquera Cortéz y Siciliano Anantilio Vidal Sol, ambos de origen colombiano, recibieron una condena de 10 años de prisión por tráfico ilícito. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó la sentencia tras validar las pruebas aportadas en el juicio por la Fiscalía General de la República.

Durante la intervención realizada por la Marina Nacional el 21 de noviembre de 2024, a 821 millas náuticas al sur de la Bocana del Cordoncillo, los detenidos transportaban 773 kilos de cocaína. El valor de la droga incautada asciende a $19,181,866.62 en cocaína, cifra confirmada tras los análisis de los bultos decomisados.

Autoridades informaron sobre movimientos inusuales
Autoridades informaron sobre movimientos inusuales detectados en zonas estratégicas del litoral pacífico, involucrando embarcaciones extranjeras y tecnología de comunicaciones avanzadas en una acción coordinada reciente (Foto archivo, cortesía Fuerza Armada)

La detención incluyó el decomiso de equipos de navegación y bultos sospechosos que, según la Fiscalía General de la República, fueron presentados y validados como prueba principal en el proceso judicial.

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