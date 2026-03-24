El Salvador

Un fallecido y 14 lesionados tras vuelco de un camión en el occidente de El Salvador

Las autoridades dieron a conocer que el conductor de camión enfrentará cargos penales luego de que el percance costara la vida a una persona y dejara numerosos heridos entre empleados agrícolas en tránsito hacia su lugar de trabajo

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Un accidente en la carretera
Un accidente en la carretera Acajutla-Sonsonate deja un muerto y catorce heridos, según la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía PNC)

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido esta mañana sobre el kilómetro 79 1⁄2 de la carretera entre Acajutla y Sonsonate provocó la muerte de una persona y dejó catorce lesionados, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.

El incidente involucró a un camión que transportaba trabajadores y puso en evidencia la gravedad de los siniestros viales, que en los primeros meses de este año presentan un repunte respecto a períodos anteriores en el país.

Los socorristas llegaron rápidamente al sector para brindar atención a las víctimas, todas ellas trabajadores dedicados a la corta de caña que se dirigían a sus labores, según informaron medios locales. Entre los catorce heridos, tres personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica urgente, informó la Policía Nacional Civil.

Tres de los catorce lesionados
Tres de los catorce lesionados en el accidente de tránsito fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. (Foto cortesía PNC)

El conductor del camión fue identificado como ángel Moya Serrano. Las autoridades señalaron que será remitido ante la justicia por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, cargos que enfrentan quienes, de acuerdo con la ley salvadoreña, provocan accidentes mortales u ocasionan lesiones por conducción negligente. El informe policial preliminar sostiene que el exceso de velocidad originó la pérdida de control y posterior volcadura del vehículo. Finalizada la intervención de equipos de emergencia, el tránsito en la zona fue restablecido.

Las autoridades salvadoreñas han reforzado desde 2024 la legislación sobre tránsito. Quienes causan accidentes mortales con vehículos particulares pueden recibir penas de 5 a 10 años de prisión. En casos vinculados a transporte colectivo o de carga, como el registrado hoy, las penas aumentan y pueden alcanzar entre 10 y 15 años de cárcel.

El conductor identificado como Ángel
El conductor identificado como Ángel Moya Serrano será procesado por homicidio culposo y lesiones culposas tras el accidente fatal en Sonsonate. (Foto cortesía PNC)

El país registra un aumento de accidentes y víctimas en 2026

El territorio salvadoreño enfrenta una fuerte ola de accidentes de tránsito, entre el 1 de enero y el 23 de marzo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 5,588 accidentes de tránsito en todo El Salvador. Esta cifra representa un crecimiento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 4,339 incidentes.

El número de lesionados en los siniestros viales registrados en 2026 asciende a 3,655 personas, superando las 2,685 reportadas el año anterior. En el caso de fallecimientos, el reporte oficial señala que en 2026 murieron 333 personas en accidentes, aproximadamente 100 por cada mes, mientras que en 2025 se registraron 262 víctimas mortales durante el mismo lapso.

Estos datos, publicados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, reflejan la tendencia creciente en la cantidad de accidentes, lesionados y fallecidos por causas viales en el país, acentuando la preocupación de las autoridades y la sociedad salvadoreña frente a la seguridad en las carreteras.

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