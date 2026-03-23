El Salvador

El Salvador: acceso entre Puerto de La Libertad y Nuevo Cuscatlán alcanza el 85 % de avance

Las autoridades de Obras Públicas informan que la pavimentación en el nuevo tramo vial avanza según lo establecido, con el apoyo de maquinaria y equipos técnicos, y que la apertura de la vía podría concretarse en breve

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El nuevo acceso vial entre
El nuevo acceso vial entre el Puerto de La Libertad y Nuevo Cuscatlán alcanza un 85 % de avance, acercándose a su conclusión según el Ministerio de Obras Públicas. (Foto: MOP)

El nuevo acceso entre la carretera al Puerto de La Libertad y Nuevo Cuscatlán ha alcanzado un 85 % de avance, según informó este domingo el Ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, durante la supervisión de la pavimentación en calle Las Truchas. La obra ya se encuentra en la etapa de colocación de mezcla asfáltica con la ayuda de 16 camiones, la cual se mantiene acerca a su conclusión.

Este proyecto vial tiene como principal objetivo mejorar la circulación en una zona caracterizada por el crecimiento urbano y los constantes congestionamientos. De acuerdo con Herrera, la nueva vía permitirá que los conductores ahorren entre 20 minutos y 25 minutos en sus recorridos habituales, ya sea en dirección de Nuevo Cuscatlán al Puerto de La Libertad o viceversa. El funcionario detalló que, tras la pavimentación programada para la semana en curso, los equipos técnicos se concentrarán en la construcción de aceras y detalles finales, así como señalización horizontal y vertical.

La obra de pavimentación en
La obra de pavimentación en calle Las Truchas utiliza 16 camiones y se encuentra en la fase final de colocación de mezcla asfáltica. (Foto: MOP)

También adelantó que se espera que para la próxima semana los trabajos alcancen el 95 % de avance, lo que permitirá habilitar el paso en el corto plazo.

El Ministerio de Obras Públicas afirma que el desarrollo de la infraestructura responde a la demanda ciudadana de soluciones efectivas para optimizar los desplazamientos diarios y elevar la calidad de vida urbana. La supervisión directa y la agilidad en la ejecución técnica refuerzan el compromiso institucional con una infraestructura vial moderna y eficiente.

Equipos técnicos enfocarán los próximos
Equipos técnicos enfocarán los próximos trabajos en la construcción de aceras, señalización horizontal y vertical para mayor seguridad vial. (Foto: MOP)

Plan institucional y beneficios para la movilidad

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ha destacado que la construcción de este nuevo acceso es clave para aliviar la carga vehicular en uno de los puntos de mayor tráfico del país. Según datos institucionales, por el sector circulan alrededor de 33.000 vehículos cada día, lo que evidencia la urgencia de ofrecer rutas adicionales para mejorar el flujo automotor y evitar los prolongados congestionamientos, especialmente en horas pico.

La vía se desarrolla sobre la avenida Las Olas Sur, conocida también como calle Las Truchas, y conectará directamente la carretera de Nuevo Cuscatlán con la residencial Vía del Mar y la ruta principal al Puerto de La Libertad. Este enlace permitirá a los conductores evitar trayectos más largos y giros complicados, facilitando la movilidad tanto para quienes trabajan en maquilas y comercios como para el resto de los usuarios del sector.

El proyecto reducirá los tiempos
El proyecto reducirá los tiempos de viaje entre Nuevo Cuscatlán y el Puerto de La Libertad en hasta 25 minutos para miles de conductores. (Foto: MOP)

El proyecto, que inicio hace más de 10 días, contempla una extensión de 200 metros y una inversión cercana a los USD 300.000. Fovial subraya que la intervención busca no solo mejorar la fluidez del tránsito, sino también incrementar la seguridad vial y contribuir al desarrollo urbano de la zona. Esta inversión permitirá que las obras avancen según lo programado y que los beneficios sean percibidos a corto plazo por la población, de acuerdo a datos publicados por Diario El Salvador.

A través de esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso de proveer infraestructura eficiente y segura, acompañando el crecimiento económico y social, así como mejorando las condiciones de transporte y desplazamiento en el área metropolitana y sus alrededores.

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