Miss Universo, Fátima Bosch, destaca avances recientes de El Salvador durante foro “Mujeres que Transforman”

Fátima Bosch, Miss Universo, elogió los avances sociales y modernos de El Salvador en el foro Mujeres que Transforman. (Cortesía: Henry Flores)

Fátima Bosch, actual Miss Universo, elogió este viernes los recientes avances de El Salvador durante el foro denominado “Mujeres que Transforman”, celebrado en el Palacio Tecleño. El evento reunió a figuras destacadas de varios sectores para debatir el papel femenino en la sociedad salvadoreña.

En medio del foro, Bosch describió el territorio salvadoreño como “espacial”, “mágico”, “místico”, “divertido”, “espectacular” y “resiliente”. Unas palabras que sin duda emocionaron al público presente.

En sus declaraciones, la mexicana mencionó que los cambios en El Salvador son notorios, dejando halagos a la administración gubernamental. “Son un país que ha logrado cosas muy grandes por el gran presidente que tienen, y me ha encantado poder ver con mis propios ojos y experimentar eso aquí. Entonces, mi admiración y respeto para El Salvador”, expresó.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió el mensaje completo de la Miss Universo a través de su cuenta en X.

El foro reunió a líderes y figuras internacionales para debatir el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Henry Flores)

Respaldo internacional para la mujer salvadoreña

El evento congregó a representantes de sectores empresariales, culturales y sociales, quienes resaltaron la importancia de figuras femeninas para proyectar la nueva imagen del país.

Durante el foro “Mujeres que Transforman”, participaron salvadoreñas destacadas como la cantante Nory Flores, la Miss Universo El Salvador 2023, Isabella García-Manzo, y la actual Miss Santa Tecla, Gloria Sandoval.

El foro en el Palacio Tecleño reunió a líderes y figuras internacionales para debatir el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Henry Flores)

El foro, realizado en un lugar emblemático de Santa Tecla, también reunió a diversos creadores de contenido y miembros de la sociedad, quienes compartieron experiencias sobre liderazgo y transformación.

Bosch contestó preguntas, al igual que brindó consejos, recordando su formación como licenciada en diseño de indumentaria y moda.

Entre sus reflexiones, Bosch señaló que la violencia digital representa un problema real y creciente en la sociedad actual. Mencionó que muchas personas buscan escapar del mundo real a través de las redes sociales, mientras que otras intentan refugiarse en la vida cotidiana para alejarse del entorno digital.

De igual forma, la originaria de Tabasco destacó la importancia de reconocer y enfrentar los desafíos que implica la convivencia en plataformas digitales, especialmente para las mujeres y jóvenes.

El evento también homenajeó a mujeres destacadas en diferentes rubros de la sociedad salvadoreña, tales como: Irene Castillo, Olga Miranda, Luciana Sandoval, Diana Verónica Ramos, entre otras.

El evento incluyó un homenaje a mujeres sobresalientes de distintos ámbitos de la sociedad salvadoreña, reconociendo su aporte y liderazgo en el desarrollo del país. (Cortesía: Henry Flores)

Una gira por El Salvador

Desde su llegada al “Pulgarcito de América”, Bosch formó parte de diversas actividades que incluyeron visitas a sitios emblemáticos e interacción con autoridades locales, fortaleciendo el vínculo institucional y comunitario.

Durante una jornada en Santa Tecla, Bosch asistió al acto de colocación de la primera piedra de una casa comunal, donde mantuvo contactos directos con residentes y representantes vecinales.

Su agenda en territorio salvadoreño incluyó recorridos por espacios patrimoniales. Entre ellos un paso por El Boquerón y el Centro Histórico de San Salvador.

La estancia de Fátima Bosch en El Salvador culmina con su participación en una carrera inclusiva dirigida a niños con síndrome de Down, programada para este sábado a las 7:00 a.m. (hora local) en El Cafetalón, el parque deportivo de Santa Tecla.

Fátima Bosch, Miss Universo, finaliza su visita a El Salvador participando como invitada especial en una carrera inclusiva para niños con síndrome de Down. (Cortesía: Henry Flores)

La actividad está abierta para la participación de niños de todo el país junto a sus padres y cuenta con la presencia de la actual Miss Universo como invitada especial.

Durante la jornada, se entregarán medallas a los ganadores junto a Fátima Bosch y se realizarán anuncios importantes relacionados con un proyecto inclusivo. Esta actividad marca el cierre de la agenda de Bosch en territorio salvadoreño, reforzando su compromiso con causas sociales e inclusión.