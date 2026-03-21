Miss Universo, Fátima Bosch, comparte jornada inclusiva con niños con Síndrome de Down en El Salvador

Fátima Bosch, Miss Universo, abraza a una niña participante de la carrera inclusiva frente al mural inaugurado en El Cafetalón, Santa Tecla (Foto cortesía Henry Flores).

La presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universo, en la novena carrera inclusiva celebrada este sábado 21 de marzo, en el Parque Recreativo El Cafetalón marcó un momento significativo para la comunidad de Santa Tecla. La jornada, impulsada por el alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, y organizada junto a la Global Excellence Foundation, reunió a más de 100 niños con Síndrome de Down de diferentes regiones del país.

La participación de la soberana en la actividad se tradujo en un gesto concreto de apoyo y visibilidad para la inclusión de personas con capacidades especiales. Esta jornada deportiva, realizada en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, transformó el espacio habitual de competencia en un ambiente de convivencia y encuentro familiar.

Bosch dejó de lado los protocolos asociados a su título y se sumó a las familias y atletas durante todo el recorrido, acompañando a los niños y entregando personalmente las medallas de participación. La reina de belleza conversó con los padres y familiares, quienes valoraron la oportunidad de compartir de manera cercana con una figura pública de proyección internacional.

Fátima Bosch, Miss Universo, comparte una jornada inolvidable con niños y adultos en una carrera dedicada a la inclusión, demostrando que el verdadero premio es el amor y el apoyo mutuo.

La importancia de que una figura como Miss Universo participe activamente en eventos que promueven la inclusión radica en el alcance y la influencia que su imagen puede tener para la sensibilización social.

Además, la presencia de Bosch en la carrera permitió visibilizar las necesidades y capacidades de los niños con Síndrome de Down, favoreciendo la construcción de una percepción más equitativa y empática desde espacios públicos y mediáticos. Según la organización Miss Universo, el trabajo de su representante se orienta a respaldar iniciativas que promuevan una sociedad más justa y accesible para todos.

Arte, inclusión y apoyo a la educación especial en El Cafetalón

Durante la actividad, se develó un mural elaborado por la artista Mimi Killz, quien se inspiró en la figura de Fátima Bosch para plasmar el mensaje de unión entre el arte urbano y la defensa de las causas sociales en El Salvador. La obra, ubicada en las instalaciones de El Cafetalón, se convirtió en un símbolo de la colaboración entre diferentes sectores para fortalecer la inclusión.

El involucramiento de la Alcaldía de La Libertad Sur y la coordinación con la organización de Miss Universo resultó en un aporte concreto para la educación especial en la localidad.

Fátima Bosch, Miss Universo, posa sonriente junto al mural inspirado en su imagen, inaugurado en El Cafetalón, Santa Tecla (Foto cortesía Henry Flores).

Durante la jornada, se realizó la entrega de $5,000 en implementos y equipo especializado a la Escuela de Niños Especiales de Santa Tecla. Estos recursos están destinados a fortalecer los programas pedagógicos y de terapia, permitiendo que los estudiantes dispongan de mejores herramientas para su desarrollo integral.

La participación de Miss Universo impulsa visibilidad y empatía en la inclusión social

Participar junto a los niños en actividades deportivas no solo representa un acto simbólico, sino que también contribuye a derribar barreras sociales y culturales.

“Estar aquí y compartir con estos valientes niños me recuerda el verdadero propósito de mi plataforma: dar voz y apoyo a quienes construyen una sociedad más justa”, expresó Fátima Bosch antes de concluir su participación en el evento, según las declaraciones difundidas por la organización.

El evento en El Cafetalón evidenció la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades locales, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil para avanzar en el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas con capacidades especiales.