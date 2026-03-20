Las mareas vivas alcanzarán su mayor intensidad en las costas de El Salvador

Las mareas vivas alcanzarán su máxima intensidad en las costas de El Salvador entre el 20 y el 23 de marzo. (REUTERS/Jose Cabezas)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre las mareas vivas en las costas de El Salvador previstas para los días 20, 21, 22 y 23 de marzo, fenómeno que concentrará la mayor diferencia entre los niveles de marea alta y baja del mes y alterará el perfil de las playas en todo el litoral.

Según informó la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, este fenómeno resulta de la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol durante la Luna Nueva del miércoles 18 de marzo y el Perigeo lunar del domingo 22, cuando la Luna estará más próxima a la Tierra.

El informe mensual de mareas divulgado en el sitio web del MARN detalla que el rango mareal –es decir, la diferencia de altura entre marea alta y baja– variará significativamente según el punto de la costa: alcanzará 2.3 metros en Acajutla, 2.4 metros en La Libertad, 3.1 metros en El Triunfo y llegará a un máximo de 3.6 metros en La Unión. Estas cifras representan los valores más elevados del mes, y durante estos días la fuerza de la marea puede modificar sustancialmente la dinámica de acumulación y retiro de sedimentos en las playas.

La alineación de la Luna, la Tierra y el Sol durante la Luna Nueva y el Perigeo amplifica el fenómeno de las mareas vivas./ (REUTERS/Jose Cabezas)

El fenómeno de las mareas vivas ocurre cuando el rango de altura entre marea alta y baja supera un determinado umbral, condicionado por dos factores astronómicos principales: la alineación Luna-Tierra-Sol, característica de la Luna Nueva, y la menor distancia entre la Tierra y la Luna conocida como Perigeo. Durante estos episodios, que se repiten mensualmente, la franja de playa sometida a inundación o exposición es sensiblemente mayor que en días normales.

De acuerdo con el Ministerio, en este ciclo la marea alta se registrará entre las 4 y las 6 horas, tanto en la mañana como en la tarde, inundando la zona alta de las playas, mientras que la marea baja se prevé entre las 10 y las 12 horas, periodo en el cual quedará expuesta la parte baja de la playa.

El efecto inmediato será que, durante la marea baja, la llamada ‘cara de playa’ —la franja donde rompe el oleaje y la zona entre mareas— quedará ampliamente descubierta, y durante la marea alta la ‘berma’ —conformada por dunas y la zona de transición a tierra firme— será ampliamente inundada.

La playa, explican los especialistas del Observatorio, constituye un depósito dinámico de sedimentos (limo, arena, grava) que se encuentra en movimiento constante debido a la interacción entre marea, oleaje y viento. Durante las mareas vivas, el transporte de sedimentos se intensifica, lo que puede modificar el perfil costero y afectar procesos ecológicos como la conservación de dunas.

Estas últimas, formadas por arena fina desplazada por el viento, son un elemento clave en la estructura y función ecológica de la playa, pues crean la transición entre la zona de influencia marina y la terrestre.

El detalle horario de las mareas vivas previsto por el organismo estatal ofrece una guía indispensable para residentes y visitantes de las principales playas. Por ejemplo, para este día la marea alta en La Unión llegará a 3.2 metros, mientras que la marea baja será de -0.1 metros. En El Triunfo, el máximo se prevé en 2.7 metros; en La Libertad, de 2.1 metros; y en Acajutla, de 2.0 metros.

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió a los turistas en sus redes sociales para que tomen precauciones y atiendan las indicaciones de los guardavidas. (REUTERS/Jessica Orellana)

Riesgos y manejo ambiental durante las mareas vivas

Durante este periodo, el aumento en la inundación de las bermas y el mayor tránsito de sedimentos pueden intensificar riesgos de erosión o modificación de la morfología costera. Las mareas vivas, según la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, no sólo alteran los paisajes, sino que inciden en la seguridad de bañistas, pescadores y quienes realicen otras actividades en la franja intermareal.

El fenómeno se repite mes a mes, aunque no siempre con la misma intensidad. La información oficial indica que los valores del rango mareal de este mes son especialmente relevantes por la coincidencia del perigeo lunar y la luna nueva, factores que sumados generan un efecto de amplificación en el comportamiento de las mareas.

El calendario astronómico completa el marco del pronóstico. Además de la Luna Nueva del 18 de marzo y el Perigeo lunar del domingo 22, marzo contempla otras etapas lunares como el Cuarto Creciente, que será el próximo miércoles 25. El perigeo, que sucede trece veces cada año, corresponde al punto más cercano entre la Luna y la Tierra, mientras que el apogeo señala el punto más lejano en la órbita elíptica lunar.