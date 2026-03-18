El Salvador

El Salvador brilla con nominaciones en los Beach Soccer Stars 2025

Las nominaciones a los principales premios de fútbol playa reconocen por primera vez a cinco técnicos nacionales, lo que ratifica la proyección internacional alcanzada por representantes salvadoreños en ambas categorías del deporte

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Homer Velásquez, entrenador del equipo
Homer Velásquez, entrenador del equipo Barra de Santiago, es uno de los nominados./(INDES)

El fútbol playa salvadoreño vive un momento histórico tras el anuncio de las nominaciones a los premios Beach Soccer Stars 2025, organizados por Beach Soccer Worldwide. Por primera vez, cinco entrenadores del país han sido reconocidos por su labor y figuran entre los candidatos a los galardones más prestigiosos de la disciplina a nivel global, consolidando el crecimiento y prestigio de El Salvador en la arena internacional.

Entre los nominados en la categoría masculina destaca Nixon Aguilar, director técnico de Barra de Santiago, junto a Rudis Gallo, estratega de la selección nacional de El Salvador y figura clave en el desarrollo del fútbol playa local.

Entre los entrenadores de la rama femenina, las nominaciones corresponden a Homer Velásquez (Barra de Santiago), Rafael González (BS-UES) y Elías Ramírez, quien dirige la selección femenina. Este reconocimiento multiplica la visibilidad del aporte salvadoreño y refleja el auge del fútbol playa en ambas ramas.

Los premios Beach Soccer Stars, celebrados anualmente desde 2014, son el equivalente al Balón de Oro para el fútbol sobre arena. La gala reúne a los principales referentes del deporte y premia a los mejores jugadores, porteros, entrenadores y equipos, tanto masculinos como femeninos. El evento, que tradicionalmente se realiza en Dubái, tuvo su edición más reciente en El Puerto de Santa María, España, y se ha convertido en una plataforma para visibilizar el talento emergente y consolidado a nivel internacional. Los ganadores son elegidos a través de una votación en la que participan capitanes, entrenadores, un panel de expertos y aficionados, lo que otorga legitimidad y pluralidad al proceso.

El INDES anunció nominaciones de
El INDES anunció nominaciones de entrenadores de fútbol playa en la rama femenina. /(INDES)

Históricamente, El Salvador ha contado con presencia en estas nominaciones, aunque las candidaturas de entrenadores salvadoreños han sido menos frecuentes que las de jugadores. Rudis Gallo, actual nominado, ya había figurado previamente en la lista de candidatos a Mejor Entrenador, consolidando su reputación internacional.

En años anteriores, el país también ha tenido representación en categorías como Mejor Jugador, donde nombres como Rubén Batres han destacado, y en Mejor Portero, con Eliodoro Portillo como protagonista.

En la edición 2025, la lista de ganadores estuvo encabezada por figuras de renombre. En la categoría de Mejor Jugador masculino, Bê Martins de Portugal se impuso por segunda vez, mientras que Adriele Rocha de Brasil mantuvo el título de Mejor Jugadora femenina por tercer año consecutivo.

El premio a Mejor Portero fue para Pedro Mano, también de Portugal, y Laura Gallego de España repitió como Mejor Portera en la rama femenina. En cuanto a entrenadores, el galardón a Mejor Entrenador fue otorgado a Marco Octavio, responsable del éxito de la selección brasileña. El evento también reconoció a Bruno Torres con el premio Legends por su trayectoria y a Suli Bâtis como la revelación de la temporada.

La actuación de El Salvador en la escena internacional durante el último año ha sido sobresaliente, no solo en el ámbito de entrenadores sino también de jugadores. En la misma edición de los Beach Soccer Stars 2025, los salvadoreños Andersson Castro, Emerson Cerna y Francisco Velásquez fueron nominados a Mejor Jugador, mientras que Eliodoro Portillo figuró entre los candidatos a Mejor Portero.

Emerson Cerna, además, fue distinguido recientemente como Mejor Jugador del campeonato de Concacaf 2025, y Portillo recibió el premio a Mejor Portero del torneo, reafirmando el nivel competitivo del país.

El reconocimiento internacional a los
El reconocimiento internacional a los clubes y selecciones salvadoreñas consolida a El Salvador como referente en el fútbol playa./(INDES)

“La presencia de cinco entrenadores salvadoreños entre los nominados a los Beach Soccer Stars 2025 representa un logro colectivo y posiciona al país como referente en la formación y dirección técnica dentro del fútbol playa.” Este reconocimiento internacional visibiliza el esfuerzo de los clubes y selecciones nacionales y consolida a El Salvador como una cantera inagotable de talento en la arena.

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