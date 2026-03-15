El Salvador

“Una batalla tras otra” y “Sinners” marcan un año de duelos cerrados para los Óscar, según crítico salvadoreño

El crítico salvadoreño Rolando Medina López desgrana sus apuestas sobre las películas, directores y actores favoritos de la temporada en diálogo con Infobae. Entre análisis estadístico y pasión cinéfila, anticipa una de las competencias más reñidas de los últimos años y explica por qué.

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La ceremonia de los Óscar
La ceremonia de los Óscar será mañana en el Dolby Theatre, Hollywood, Los Ángeles. (Danny Moloshok/Invision/AP)

En la antesala de la ceremonia de los Óscar, el crítico de cine salvadoreño Rolando Medina López compartió con Infobae un análisis detallado de los principales candidatos y las tendencias que observa para la edición de este año. Medina López anticipa una competencia especialmente reñida entre “Sinners” y “Una batalla tras otra”, y destaca la transformación en los gustos y composición de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Según relató Medina López a Infobae, “este es un año muy atípico, porque entre ‘Sinners’ y ‘Una batalla tras otra’, no recordamos en los últimas ediciones realmente una carrera tan cerrada”. Apunta que “Sinners” llega a los Óscar con 16 nominaciones, mientras que “Una batalla tras otra” suma 14, lo que ha contribuido a elevar la expectativa sobre cuál de las dos será consagrada como mejor película. El crítico identifica que la diversificación de votantes, con cerca de un 25% entre afrodescendientes y otras minorías, ha influido en las decisiones de la Academia y ha roto la hegemonía histórica de un perfil dominante.

En cuanto a sus preferencias personales, Medina López señala que “Una batalla tras otra” es la película más importante del año y la que representa mejor el momento actual del cine estadounidense. Argumenta que el desgaste de la industria y la búsqueda de nuevas respuestas creativas marcan este ciclo, y remite a antecedentes históricos, como la influencia que tuvo la llegada de la televisión en los años cincuenta y el posterior viraje hacia un cine más experimental. “Estamos en tiempos de cambio y a mí no me asusta”, afirma. Sobre sus predicciones, reconoce que “Sinners” parte como favorita por la cantidad de nominaciones y el respaldo de ciertos sectores de la Academia, pero sostiene: “Mi favorita, la mejor película del año y la más importante ya en un cine cansado y agotado estadounidense, es ‘Una batalla tras otra’”.

En la categoría de mejor director, Medina López considera que Paul Thomas Anderson es el más firme candidato al Óscar y sostiene que su trabajo merecería arrasar en todas las categorías principales. “Paul Thomas Anderson, director de ‘Una batalla tras otra’, es el director estadounidense contemporáneo que tiene al menos cuatro obras maestras indiscutibles y ningún Óscar a mejor director. Él lo ganará. Pero yo preferiría hasta que lo perdiera si al final la Academia se decanta por repartir premios como piñata con el fin de que todas las películas ganen sin importar si lo merecen objetivamente, o no. Me gusta tanto ‘Una batalla tras otra’, que, prefiero que salga con cero estatuillas -hasta de mejor director- como fue con Asesinos de la luna, de Martin Scorsese”, comenta.

El pasado 22 de febrero,
El pasado 22 de febrero, el director Paul Thomas Anderson, posó con el elenco de Una batalla tras otra luego de haber ganado los premios BAFTA a la mejor película, al director, al guión adaptado y a la fotografía en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, Gran Bretaña. (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Añade que si Anderson no triunfara ingresaría automáticamente a ese olimpo de grandes directores nunca premiados por la Academia como es el caso de “Hitchcock, Chaplin o Stanley Kubrick”.

Respecto a los actores de reparto, anticipa que Sean Penn se perfila como favorito en la categoría de mejor actor de reparto. Medina López destaca la solidez de su trabajo en una película que, según sus palabras, “es un drama y es una comedia”. “Sean Penn debería ganar. Consistente desde su primer plano hasta el último. Es un trabajo de maravilla”, sostiene.

En la categoría de mejor actriz, Medina López apuesta por Jessie Buckley por “Hamnet” como la gran favorita para llevarse la estatuilla, aunque subraya que, en su opinión, Renate Reinsve ofrece la interpretación más memorable del año. Sobre Emma Stone, Ross Byrne y Kate Hudson, resalta el alto nivel de la competencia, pero mantiene su pronóstico: “Jesse Buckley. Formidable”.

La categoría de mejor actriz de reparto presenta una de las competencias más abiertas. Medina López identifica a Amy Madigan, por “Weapons”, como la aspirante con mayor probabilidad de triunfo, aunque señala que la dispersión de votos entre las candidatas de “Valor sentimental” y “Pecadoras” podría favorecerla. “Creo que va a ganar Amy Madigan, porque tanto Elle Fanning como Inga İldsdotir, se han anulado”, analiza.

Michael B. Jordan posó en
Michael B. Jordan posó en la alfombra roja del Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, donde tuvo lugar la edición de este año de los premios BAFTA./ (REUTERS/Isabel Infantes)

En cuanto a mejor actor protagonista, el crítico identifica a Michael B. Jordan como el más probable ganador, aunque expresa una preferencia personal por Leonardo DiCaprio y Wagner Moura, a quienes considera responsables de las actuaciones más sólidas. “Yo quisiera que ganara Wagner Moura o Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’. Es más, yo quisiera un empate entre Wagner Moura y Leonardo DiCaprio”, afirma.

Medina López también reflexiona sobre el papel de las plataformas en la industria. Sostiene que la disputa entre Disney y Netflix trasciende las simples plataformas y responde a modelos de producción distintos, y propone que “Netflix debería tener sus propios premios”.

Al cierre de su análisis, Medina López concluye que la edición de este año quedará marcada por la diversidad de estilos y la ausencia de un claro dominante, en un contexto que sigue desafiando a la Academia y a la industria global.

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