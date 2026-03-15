El Gobierno de El Salvador impulsa festival familiar en el Palacio Nacional con sello Family Friendly

El sello Family Friendly distingue a espacios turísticos seguros y educativos, avalados por el Gobierno de El Salvador y la Primera Dama Gabriela de Bukele. (Cortesía: Casa Presidencial)

El Gobierno de El Salvador llevó a cabo una nueva edición del Festival Tradiciones con el sello Family Friendly en el Palacio Nacional, iniciativa respaldada por la Primera Dama Gabriela de Bukele. El evento reunió a familias en un entorno diseñado para garantizar la inclusión y el disfrute de visitantes de todas las edades.

El sello Family Friendly distingue a espacios, establecimientos y actividades que promueven el esparcimiento seguro y educativo para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Durante esta edición, los asistentes participaron en un recorrido imaginario en tren que atravesó seis estaciones inspiradas en pueblos emblemáticos de El Salvador: Izalco, Panchimalco, San Vicente, Cacaopera, Conchagua y el sitio arqueológico Cihuatán (Aguilares).

Alejandra Orozco, coordinadora de Proyectos de Educación y Cultura del Despacho de la Primera Dama, explicó que la jornada ofreció “una edición de más colores, llena de más sonidos porque estamos fusionando un viaje por el país en tren de manera imaginaria con todos los sentidos activados, pero conociendo seis pueblos distintos, conociendo sus danzas, sus bailes y sus instrumentos musicales”. La programación incluyó actividades lúdicas e interactivas orientadas a acercar la cultura salvadoreña a la infancia.

Desde 2023, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desarrollado 22 festivales en los 14 departamentos del país y en ciudades como Madrid, Los ángeles y Tegucigalpa, extendiendo la promoción de las tradiciones salvadoreñas fuera de las fronteras nacionales. “El objetivo es poderles presentar a todos cómo nosotros podemos conocer nuestro país, a amarlo desde los primeros años de vida, poder vivir nuestras tradiciones y conocer las partes medulares que tiene nuestra cultura”, sostuvo Orozco.

La iniciativa también incluyó el anuncio de un proceso formativo dirigido al turismo familiar, que beneficiará a 2.500 representantes de los sectores público y privado. El propósito es fortalecer las capacidades del sector y elevar la calidad de la experiencia turística para familias salvadoreñas y extranjeras que visitan el país.

La nueva edición del Festival Tradiciones Family Friendly en el Palacio Nacional promueve la inclusión de familias salvadoreñas de todas las edades. (Cortesía: Casa Presidencial)

Estas acciones forman parte del compromiso del Ejecutivo por fortalecer la identidad nacional y garantizar escenarios de bienestar para la niñez y las familias, en línea con los objetivos de desarrollo social y turístico promovidos por la administración de Nayib Bukele.

Sello Family Friendly

El sello Family Friendly se ha convertido en una nueva distinción oficial en El Salvador, desarrollada por el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Instituto Crecer Juntos, que identifica a espacios y servicios turísticos como entornos seguros, accesibles e inclusivos para familias. El Salvador es el primer país en el mundo en recibir el respaldo de ONU Turismo para esta iniciativa.

el sello Family Friendly funciona como un reconocimiento de calidad para parques recreativos, museos, hoteles, restaurantes y centros comerciales, además de otros espacios públicos y privados. El sello certifica que estos lugares cumplen con las condiciones adecuadas para el disfrute de familias, con especial atención a la primera infancia, niñez y adolescencia. Entre los beneficios que ofrece, destacan zonas de lactancia, baños familiares, áreas de juego, accesibilidad para cochecitos y sillas de ruedas, así como medidas reforzadas de seguridad.

El respaldo de ONU Turismo subraya el carácter pionero de la iniciativa y proyecta a El Salvador como referente internacional en la promoción de servicios turísticos adaptados a las necesidades familiares, de acuerdo con los documentos oficiales consultados en mitur.gob.sv