Reforma a la Ley de Migración en El Salvador propone cambiar requisitos para residentes temporales e hijos nacidos fuera del país

Matt Pincus posa sonriente mostrando su nuevo documento de identidad junto a una mujer que lo acompaña, frente a las oficinas de Migración y Extranjería. (Dirección de Migración y Extranjería)

El gobierno de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una solicitud para modificar la Ley Especial de Migración y Extranjería, con el objetivo de reforzar los requisitos de permanencia para residentes temporales, simplificar la obtención de nacionalidad para hijos de salvadoreños nacidos en el extranjero e introducir nuevos motivos para la pérdida de nacionalidad por naturalización.

Según la justificación entregada por el Ejecutivo este 11 de marzo, la reforma buscaría “armonizar la normativa nacional con los derechos de la infancia y fortalecer la seguridad jurídica en los procesos migratorios”.

Entre los cambios más relevantes contemplados en la propuesta, se encuentra la incorporación de un nuevo procedimiento para que hijos menores de dieciocho años, nacidos fuera del país y antes de que sus padres adquieran la nacionalidad salvadoreña por nacimiento o naturalización, sean reconocidos como salvadoreños.

Requisitos de permanencia para residencia temporal y excepciones

Otra de las modificaciones sustanciales afecta los parámetros de residencia para extranjeros con calidad migratoria temporal. La ley actual establece que los residentes temporales pueden perder su estatus si permanecen fuera del territorio salvadoreño por más de tres meses consecutivos o cuatro meses acumulados durante el año, salvo excepciones justificadas. La reforma propuesta invierte esta lógica: a partir de su aprobación, todos los residentes temporales deberían permanecer físicamente en El Salvador al menos un total de noventa días al año, sean continuos o repartidos, como condición indispensable para mantener su estatus migratorio, según el articulado oficial facilitado por el gobierno.

Dos hombres sonríen con orgullo al mostrar sus nuevas identificaciones frente a la oficina de Migración y Extranjería de El Salvador. Ambos, jóvenes emprendedores (Dirección de Migración y Extranjería)

Solo motivos de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados ante la Dirección General de Migración y Extranjería, permitirán alguna excepción a este régimen.

La reforma incluye un nuevo supuesto que permite la revocatoria de la nacionalidad salvadoreña por naturalización. Bajo la normativa vigente, la pérdida está reservada para quienes residan en su país de origen más de dos años consecutivos o permanezcan ausentes de El Salvador por cinco años seguidos sin permiso oficial. La propuesta amplía estas causales al establecer que una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos dolosos implicará automáticamente la pérdida de nacionalidad, sin posibilidad de recuperarla. Esta sanción, una vez declarada, será tramitada conforme a un procedimiento especial que diseñará la Dirección General de Migración y Extranjería.

Justificación y alineación con protección de la infancia

El gobierno fundamenta estos cambios en la necesidad de “armonizar la legislación migratoria para facilitar la adquisición de la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero de padres salvadoreños por naturalización o nacionalización, eliminando barreras procedimentales que dificulten su plena integración”, según la argumentación remitida a la Asamblea Legislativa. Además, el Ejecutivo subraya que los nuevos parámetros de control para residentes temporales y la definición precisa de las causas y procedimientos para la pérdida de nacionalidad buscan dotar de mayor seguridad jurídica al sistema migratorio y salvaguardar el orden constitucional y la seguridad del Estado.

Según el texto oficial, la Dirección General de Migración y Extranjería, que definirá el mecanismo especial para procesar estas solicitudes. Al alcanzar la mayoría de edad, los beneficiarios deberán expresar formalmente su deseo de mantener la nacionalidad salvadoreña ante la autoridad competente.

Un paquete de reformas busca facilitar la integración infantil y endurecer controles sobre derechos adquiridos por residentes y naturalizados. Detalles de los procedimientos y las restricciones avanzan en el congreso nacional. (Dirección de Migración y Extranjería)

La medida elimina el requisito de residencia previa, vigente hasta el momento, que podía representar una barrera de integración y afectar el derecho a la unidad familiar, de acuerdo a la argumentación presentada por el gobierno central. De aprobarse, este cambio beneficiaría directamente a menores cuyos padres hayan accedido a la nacionalidad después de su nacimiento, simplificando el acceso de estos niños y adolescentes a la ciudadanía.

La propuesta gubernamental será evaluada por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior Asamblea Legislativa en los próximos días.