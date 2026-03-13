El Salvador

Reforma a la Ley de Migración en El Salvador propone cambiar requisitos para residentes temporales e hijos nacidos fuera del país

Un proyecto oficial aborda nuevos procedimientos para obtener nacionalidad, endurecimiento de reglas y causales inéditas para perder la naturalización

Guardar
Matt Pincus posa sonriente mostrando
Matt Pincus posa sonriente mostrando su nuevo documento de identidad junto a una mujer que lo acompaña, frente a las oficinas de Migración y Extranjería. (Dirección de Migración y Extranjería)

El gobierno de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una solicitud para modificar la Ley Especial de Migración y Extranjería, con el objetivo de reforzar los requisitos de permanencia para residentes temporales, simplificar la obtención de nacionalidad para hijos de salvadoreños nacidos en el extranjero e introducir nuevos motivos para la pérdida de nacionalidad por naturalización.

Según la justificación entregada por el Ejecutivo este 11 de marzo, la reforma buscaría “armonizar la normativa nacional con los derechos de la infancia y fortalecer la seguridad jurídica en los procesos migratorios”.

Entre los cambios más relevantes contemplados en la propuesta, se encuentra la incorporación de un nuevo procedimiento para que hijos menores de dieciocho años, nacidos fuera del país y antes de que sus padres adquieran la nacionalidad salvadoreña por nacimiento o naturalización, sean reconocidos como salvadoreños.

Requisitos de permanencia para residencia temporal y excepciones

Otra de las modificaciones sustanciales afecta los parámetros de residencia para extranjeros con calidad migratoria temporal. La ley actual establece que los residentes temporales pueden perder su estatus si permanecen fuera del territorio salvadoreño por más de tres meses consecutivos o cuatro meses acumulados durante el año, salvo excepciones justificadas. La reforma propuesta invierte esta lógica: a partir de su aprobación, todos los residentes temporales deberían permanecer físicamente en El Salvador al menos un total de noventa días al año, sean continuos o repartidos, como condición indispensable para mantener su estatus migratorio, según el articulado oficial facilitado por el gobierno.

Dos hombres sonríen con orgullo
Dos hombres sonríen con orgullo al mostrar sus nuevas identificaciones frente a la oficina de Migración y Extranjería de El Salvador. Ambos, jóvenes emprendedores (Dirección de Migración y Extranjería)

Solo motivos de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados ante la Dirección General de Migración y Extranjería, permitirán alguna excepción a este régimen.

La reforma incluye un nuevo supuesto que permite la revocatoria de la nacionalidad salvadoreña por naturalización. Bajo la normativa vigente, la pérdida está reservada para quienes residan en su país de origen más de dos años consecutivos o permanezcan ausentes de El Salvador por cinco años seguidos sin permiso oficial. La propuesta amplía estas causales al establecer que una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos dolosos implicará automáticamente la pérdida de nacionalidad, sin posibilidad de recuperarla. Esta sanción, una vez declarada, será tramitada conforme a un procedimiento especial que diseñará la Dirección General de Migración y Extranjería.

Justificación y alineación con protección de la infancia

El gobierno fundamenta estos cambios en la necesidad de “armonizar la legislación migratoria para facilitar la adquisición de la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero de padres salvadoreños por naturalización o nacionalización, eliminando barreras procedimentales que dificulten su plena integración”, según la argumentación remitida a la Asamblea Legislativa. Además, el Ejecutivo subraya que los nuevos parámetros de control para residentes temporales y la definición precisa de las causas y procedimientos para la pérdida de nacionalidad buscan dotar de mayor seguridad jurídica al sistema migratorio y salvaguardar el orden constitucional y la seguridad del Estado.

Según el texto oficial, la Dirección General de Migración y Extranjería, que definirá el mecanismo especial para procesar estas solicitudes. Al alcanzar la mayoría de edad, los beneficiarios deberán expresar formalmente su deseo de mantener la nacionalidad salvadoreña ante la autoridad competente.

Un paquete de reformas busca
Un paquete de reformas busca facilitar la integración infantil y endurecer controles sobre derechos adquiridos por residentes y naturalizados. Detalles de los procedimientos y las restricciones avanzan en el congreso nacional. (Dirección de Migración y Extranjería)

La medida elimina el requisito de residencia previa, vigente hasta el momento, que podía representar una barrera de integración y afectar el derecho a la unidad familiar, de acuerdo a la argumentación presentada por el gobierno central. De aprobarse, este cambio beneficiaría directamente a menores cuyos padres hayan accedido a la nacionalidad después de su nacimiento, simplificando el acceso de estos niños y adolescentes a la ciudadanía.

La propuesta gubernamental será evaluada por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior Asamblea Legislativa en los próximos días.

Temas Relacionados

Gobierno de El SalvadorAsamblea Legislativa El SalvadorLegislación MigratoriaNacionalidad por Naturalización

Últimas Noticias

República Dominicana: Tres meses de prisión para maestra de preescolar acusada de agredir a una menor

El tribunal ordenó la reclusión de la acusada por un periodo inicial de tres meses tras la divulgación de imágenes que involucran a una menor de dos años, mientras avanzan las investigaciones para una acusación formal

República Dominicana: Tres meses de

Informe oficial tras apagón en República Dominicana recomienda cambios urgentes en sistema eléctrico

La revisión técnica sugiere implementar nuevas protecciones dentro de la red y optimizar los procedimientos de operación en subestaciones clave, con el objetivo de reducir la posibilidad de colapsos similares en el futuro

Informe oficial tras apagón en

El régimen de Nicaragua otorga tierras a empresas chinas para minería

Un informe de una organización ambiental indica que una porción significativa del territorio nacional está bajo control de sociedades extranjeras para extraer minerales, incluyendo áreas protegidas y zonas indígenas

El régimen de Nicaragua otorga

El Lago de Ilopango conmemora su día nacional como símbolo de patrimonio y conservación

Majestuoso y misterioso, el Lago de Ilopango cautiva no solo por sus paisajes y gastronomía, sino por su origen volcánico y su profundo lazo con la cosmovisión indígena y las leyendas de El Salvador

El Lago de Ilopango conmemora

Autoridad de defensa del consumidor no registra aumentos en la telefonía celular en Panamá y anuncia demandas contra telefónicas

El alza escalonada a los usuarios era aplicada sin previo aviso, lo que provocó las denuncias de los usuarios.

Autoridad de defensa del consumidor

TECNO

¿Por qué se calienta el

¿Por qué se calienta el cargador de tu teléfono?: descubre las causas y soluciones

‘Las guerreras K-Pop’ y los riesgos de ver la película en Magis TV

Cómo es el nuevo modelo de taxi autónomo sin pedales ni volante

HDMI ARC en tu TV: qué es y cómo aprovecharlo al máximo

Navegar en YouTube como si fuera televisión por cable es posible gracias a esta nueva aplicación web

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas en Corea

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

MUNDO

Donald Trump afirmó que el

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano