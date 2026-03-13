Por cada tres hombres hay siete mujeres con insomnio: Las causas biológicas detrás de la crisis del sueño femenina

Por cada tres hombres, siete mujeres sufren insomnio: causas hormonales y factores sociales explican esta brecha en la calidad del sueño (Shutterstock).

El descanso no es igual para todos, y las estadísticas en el consultorio revelan una brecha de género silenciosa pero contundente. Según la doctora Elena Majano Muñoz, neuróloga internista y especialista en medicina del sueño, la balanza de las noches en vela se inclina peligrosamente hacia el lado femenino: por cada diez pacientes con insomnio, siete son mujeres.

En el marco del Día Mundial del Sueño, la doctora Muñoz, compartió una serie de recomendaciones y advertencias sobre los desafíos que enfrentan las mujeres para lograr un descanso de calidad.

Según la especialista, las mujeres presentan una mayor propensión al insomnio, por factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden en el sueño a lo largo de la vida, según detalló la experta en una entrevista televisiva.

Majano Muñoz sostiene que el sexo femenino es un factor predisponente para el insomnio. También influyen rasgos de personalidad como el perfeccionismo y la inflexibilidad. “Ser perfeccionista, no ser flexible o querer que las cosas salgan de una manera específica sin tener un plan alternativo, es el mejor camino para el insomnio”, explicó la especialista.

La doctora Elena Majano Muñoz, neuróloga internista y especialista en medicina del sueño, compartió recomendaciones para mejorar la calidad del descanso durante una entrevista televisiva en el Día Mundial del Sueño (Foto cortesía Frente a Frente).

Cambios hormonales, entorno familiar y factores emocionales: tres claves en la calidad del sueño femenino

El impacto de los cambios hormonales se hace más visible a partir de los 40 años, durante la etapa de la perimenopausia y la menopausia. En este periodo, la disminución progresiva de los niveles de estrógenos, y en particular de estradiol, afecta la producción de neurotransmisores clave como la melatonina, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina.

Esta alteración favorece la aparición de insomnio, episodios de tristeza y ansiedad. “Dormir mal durante la menopausia no debe asumirse como una condena inevitable. Existen tratamientos y estrategias médicas capaces de ayudar a las mujeres a recuperar la calidad del sueño, siempre bajo la supervisión de un profesional”, recomendó la doctora Majano Muñoz.

La menopausia marca el fin de la capacidad reproductiva de la mujer y conlleva síntomas de insomnio (Infobae).

El entorno familiar y las rutinas nocturnas influyen de forma decisiva en la prevención de problemas de sueño desde la infancia. La especialista insiste en la importancia del ejemplo parental, como la práctica de dejar fuera de la habitación los dispositivos electrónicos y evitar el uso del celular durante la cena.

Tales hábitos contribuyen a consolidar rutinas saludables en los menores. “Las palabras arrastran, pero arrastra mucho más el ejemplo”, remarcó Majano.

Insomnio crónico y falta de sueño: consecuencias físicas, mentales y emocionales

El insomnio crónico, definido como aquel que persiste durante tres meses o más, suele mantenerse por la forma en que las personas afrontan factores desencadenantes como la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad o el estrés laboral.

En el caso femenino, la combinación de predisposición biológica y factores emocionales o sociales puede perpetuar este cuadro. Según la especialista, las respuestas negativas ante estos eventos, como la incapacidad para expresar la frustración o no buscar ayuda, prolongan el insomnio y afectan la calidad de vida.

Dormir menos de seis horas de manera habitual provoca consecuencias notorias tanto en la salud física como mental. Entre los efectos reportados se encuentran irritabilidad, fatiga, dificultades de concentración y alteraciones en la memoria, un fenómeno conocido como “niebla mental”.

Una mujer joven permanece despierta en la cama durante la noche, visiblemente preocupada, mientras observa su teléfono móvil sobre la mesita de noche, que muestra una advertencia de 'alerta'. La escena ilustra la relación entre la tecnología, la ansiedad y los trastornos del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de sueño y hábitos para un descanso saludable

La doctora Majano Muñoz, precisó que la higiene del sueño es clave para la prevención y el tratamiento de los trastornos del descanso. La especialista aconseja establecer rutinas previas a la hora de dormir, entre ellas son:

Cenar temprano y de manera ligera

Preparar el entorno con luces tenues

Evitar las pantallas electrónicas al menos una hora antes de acostarse

Las rutinas familiares, como leer un cuento a los niños o conversar durante la cena, refuerzan la asociación positiva entre la cama y el descanso.

El abordaje de los trastornos del sueño en la mujer exige atención médica especializada y un enfoque multidisciplinario. El acompañamiento profesional permite identificar causas subyacentes y aplicar tratamientos efectivos.