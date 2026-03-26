Honduras: Imputados por corrupción en SEDESOL se defenderán en libertad, Isis Cuéllar permanece suspendida y Cardona denuncia presiones de magistrados para un fallo más fuerte

La investigación del caso Chequesol surge tras la filtración de un video donde los principales acusados admiten desvío de fondos para campaña política. (Foto: Cortesía)

Un tribunal hondureño dictó auto de formal procesamiento contra doce personas, entre ellas la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y el exministro José Carlos Cardona Erazo, por un fraude continuado en el uso de fondos públicos originalmente destinados a programas sociales y que habrían terminado financiando campañas electorales del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

El fallo del juez Luis Fernando Padilla determinó que los 67 delitos de fraude originalmente imputados debían ser subsumidos en uno solo bajo la figura de fraude continuado. Esta estrategia, indicó la defensa del exministro José Carlos Cardona, permitió matizar la gravedad del expediente y ajustar las peticiones de reparación económica para el Estado de Honduras a la magnitud del monto presuntamente desfalcado.

La investigación judicial se inició tras la filtración de un video en el que tanto Isis Cuéllar como Cardona reconocen el desvío de partidas oficiales para actividades de proselitismo del partido Libre.

Durante la audiencia inicial se debatieron más de 80 pruebas documentales y testimoniales, según información del Poder Judicial. La acusación demandó una indemnización equivalente al daño económico sufrido por los programas sociales, aunque la cifra concreta del perjuicio no fue divulgada en esta etapa procesal.

La diputada Isis Cuéllar queda suspendida de su cargo parlamentario mientras se desarrolla el proceso judicial por fraude continuado. (Foto: Destacada)

A diferencia de otros casos de corrupción, en esta causa ninguno de los acusados deberá cumplir prisión preventiva: las medidas cautelares impuestas exigen la firma periódica en sede judicial, la prohibición de salir del país, la obligación de mantenerse bajo la tutela de sus abogados y la prohibición expresa de comunicarse entre sí. La diputada Isis Cuéllar continuará suspendida de su cargo parlamentario mientras se desarrolla el proceso,

El exministro José Carlos Cardona Erazo denunció que magistrados pertenecientes a Libre intentaron influir sobre el juez natural, presionándolo para que la resolución fuera “más fuerte”. Cardona defendió su inocencia y responsabilizó a la diputada Isis Cuéllar de haberlo expuesto públicamente, asegurando: “No tengo un cinco en la bolsa, tengo un hijo que mantener”.

Explicó que la única imputación relevante fue la instrucción emitida entonces por el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, prohibiendo a Sedesol ejecutar el fondo para diputados por un conflicto interno en Libre.

El exfuncionario reiteró que la causa en su contra carece de sustancia probatoria sólida y anunció que presentará apelación en los próximos tres días. “Vamos a apelar, tenemos tres días, y si la apelación no surte efecto yo estoy listo para ir a juicio”, dijo en la audiencia.

Además, afirmó que el fiscal general Johel Zelaya estaba dispuesto a sacrificar a los imputados con tal de evitar su propia destitución política, hecho que, según él, no logró impedir, ya que Zelaya fue removido del cargo poco después.

Los acusados, entre ellos un exministro y funcionarios, enfrentarán la audiencia preliminar en libertad bajo medidas cautelares. (Foto: Cortesía)

El caso Chequesol involucra a doce acusados identificados por el tribunal: además de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona, figuran Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Todos enfrentan la misma modalidad de medida cautelar y aguardarán el desenlace judicial en libertad restringida.

La defensa legal de Cardona, encabezada por la abogada Karla García, manifestó satisfacción por haber logrado la reclasificación de los delitos, lo que redujo el impacto de las acusaciones individuales. En el plano político, Cardona sostuvo que pese a la “humillación” sufrida no planea retirarse y buscará un nuevo empleo mientras enfrenta el juicio, destacando sus responsabilidades familiares.

La instrucción penal en el caso Chequesol se fundamenta en la presunción de un fraude millonario a costa de fondos sociales y expone los desafíos de independencia judicial en casos de corrupción política de alta sensibilidad.