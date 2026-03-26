República Dominicana fortalece la generación de estadísticas migratorias tras apoyo interinstitucional

El proyecto tuvo como propósito mejorar la disponibilidad, calidad y uso de datos generados por instituciones públicas, promoviendo su transformación en estadísticas oficiales bajo estándares metodológicos comunes, comparables y alineados con las necesidades del país. (Foto cortesía ONE)

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana presentó los resultados del proyecto “Cifras que incluyen: hacia el fortalecimiento del proceso estadístico migratorio”, con el respaldo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el financiamiento de la Unión Europea. La iniciativa, destacada por Mildred Martínez, directora de la ONE, busca transformar la recopilación y el análisis de datos migratorios, proporcionando evidencia clave para diseñar políticas públicas más informadas y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el mandato nacional de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, según informó la propia ONE durante el acto de presentación.

Entre los aspectos más relevantes, el proyecto permitió fortalecer la integración de sistemas de información y la calidad de los datos migratorios a través del diagnóstico técnico de los registros administrativos en diferentes instituciones estatales.

Uno de los principales logros ha sido la estandarización y armonización conceptual de variables, lo que facilita la comparabilidad y coherencia de las estadísticas nacionales y permite que los resultados respondan con mayor precisión a las necesidades de cada comunidad. De acuerdo con la ONE, la colaboración de entidades como la Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral ha resultado fundamental para el avance de este proceso.

El proyecto “Cifras que incluyen” se articula, además, con los ejes 1 y 2 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2028 de la ONE, cuyo objetivo es fortalecer la producción, regulación y difusión de estadísticas oficiales, así como la planificación del Sistema Estadístico Nacional. El uso eficiente de los registros administrativos como fuente primaria de datos constituye un paso estratégico hacia la consolidación de sistemas integrados que permitan caracterizar de manera confiable a la población migrante.

ARCHIVO. La iniciativa permitió avanzar hacia la consolidación de sistemas de información más integrados, capaces de medir de manera consistente los flujos migratorios, caracterizar la población migrante. (Reuters)

Según Mario Serrano, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, “el uso estadístico de los registros administrativos de migración ofrece una oportunidad clave para comprender mejor las dinámicas poblacionales, optimizar la planificación estatal y orientar políticas públicas más efectivas”. Serrano remarcó también el compromiso de UNFPA para continuar apoyando la producción de evidencia estadística con enfoque de derechos humanos, subrayando que “cada persona cuenta”, tal como lo consignó la ONE en su comunicación oficial.

El embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, destacó ante la ONE que, si bien la República Dominicana ha logrado avances en reducción de la pobreza y modernización institucional, persisten desafíos en territorios vulnerables. Por ello, el análisis estadístico de los registros administrativos hará posible focalizar las intervenciones públicas según las características específicas de cada zona, aportando legitimidad y responsabilidad a la gestión estatal.

La coordinación interinstitucional fue uno de los elementos clave durante el desarrollo del proyecto, como subraya la ONE. Participaron organismos como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República, el Sistema único de Beneficiarios y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El valor del proyecto trasciende la generación de datos: al documentar procesos estadísticos, mejorar la cobertura y oportunidad de los registros, y establecer lineamientos para la difusión de resultados, República Dominicana da un paso adelante en el cumplimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, según destacó la ONE.