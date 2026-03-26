El Salvador

A juicio tres ex empleados por fraude de más de USD 241 mil contra una empresa en El Salvador

Una auditoría independiente permitió identificar movimientos de capital no justificados, motivando que los involucrados pasen a enfrentar un procedimiento judicial

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La investigación documentó cómo los ex empleados ocultaron información financiera, dificultando la detección temprana del fraude administrativo. (Cortesía: Freepik)
La investigación documentó cómo los ex empleados ocultaron información financiera, dificultando la detección temprana del fraude administrativo. (Cortesía: Freepik)

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra tres ex empleados de una sociedad anónima de capital variable (S. A. de C. V.) ubicada sobre el Paseo General Escalón, procesados por administración fraudulenta tras identificar un perjuicio económico preliminar de un total de USD 241,084.

La audiencia preliminar se celebró recientemente, según una publicación de Centros Judiciales.

La acción respondió a movimientos de dinero no justificados realizados durante la gestión interna de la empresa. El dictamen de acusación situó como antecedente la contratación de un auditor independiente por parte de la propietaria de la sociedad, quien había advertido evasivas y excusas de los hoy imputados al solicitar revisión de las cuentas.

El examen externo confirmó irregularidades, incluyendo retiros injustificados y pagos fuera de plazo que derivaron en multas e intereses. Según la información oficial, la suma detectada como perjuicio ascendió a más de USD 240 mil, una cifra que sitúa el caso en el rango de delitos económicos de alta gravedad en El Salvador.

El juzgado de San Salvador ordena juicio contra tres ex empleados por administración fraudulenta en una sociedad anónima local. (Cortesía: Centros Judiciales)
El juzgado de San Salvador ordena juicio contra tres ex empleados por administración fraudulenta en una sociedad anónima local. (Cortesía: Centros Judiciales)

Unos de los implicados se trata dr Nelson Alberto Ramos Zometa (de 41 años), que en su calidad de gerente administrativo, administraba las finanzas de la entidad y gozaba de la confianza de los socios, precisó la acusación.

Por su parte, Manuel Eduardo Melgar Flores (37), contador, y Mario Alberto Menéndez Alfaro (66), auditor externo, completaban la estructura acusada. La investigación acreditó que los tres ocultaron sistemáticamente información financiera a la propietaria.

El tribunal consideró que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) justificaron elevar el proceso a la fase de juicio oral. Las pesquisas determinaron que los tres implicados ocultaron información financiera a la propietaria de manera sistemática.

La contratación de auditoría fue clave para detectar el fraude

La propietaria de la sociedad detectó patrones anómalos en la administración y, tras numerosas evasivas de los procesados, recurrió a una auditoría externa. El informe del especialista certificó que se realizaron retiros de fondos no autorizados y que existieron pagos extemporáneos de obligaciones que generaron penalizaciones para la compañía.

El proceso de verificación fue indispensable para dimensionar el alcance del perjuicio y fundamentar la acusación formal.

La acusación fiscal señala un perjuicio económico preliminar de USD 241.084 causado por movimientos de dinero no justificados. (Cortesía: Freepik)
La acusación fiscal señala un perjuicio económico preliminar de USD 241.084 causado por movimientos de dinero no justificados. (Cortesía: Freepik)

De acuerdo con la resolución judicial, el juzgado ratificó la detención provisional respecto de Nelson Ramos. Por otro lado, en el caso de Melgar y Menéndez, estos dos implicados continuarán el proceso sujetos a medidas sustitutivas a la detención. El caso de administración fraudulenta será discutido en una vista pública cuya fecha se determinará en próximas semanas.

El monto que la auditoría externa identificó como no justificado incluyó USD 241.084 en retiros irregulares, cifra utilizada por la acusación para construir su caso ante el juzgado.

“Al analizar la oferta probatoria, el juzgado determinó que existen elementos suficientes para que el caso sea discutido en una eventual vista pública, por lo que ordenó la apertura a juicio. Además, ratificó la detención provisional para Nelson Ramos, mientras que los otros dos imputados continuarán el proceso con medidas sustitutivas a la detención”, informó Centros Judiciales en redes sociales.

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