Honduras

Con 93 votos a favor congreso nacional de Honduras destituye a Johel Zelaya como Fiscal General

Con 93 votos provenientes de cuatro bancadas, la decisión marcó la primera ocasión en que el control legislativo consigue la remoción efectiva de un alto cargo judicial, con impacto directo en la autonomía y en el equilibrio de poderes en el país.

Guardar
La salida de un alto funcionario marca una reorganización que remueve piezas clave y reconfigura el equilibrio entre las instituciones. (Foto: Congreso Nacional)
La salida de un alto funcionario marca una reorganización que remueve piezas clave y reconfigura el equilibrio entre las instituciones. (Foto: Congreso Nacional)

El Congreso Nacional de Honduras destituyó a Johel Zelaya como fiscal general la noche del miércoles, en un juicio político en el que se presentaron graves acusaciones sobre manipulación de la justicia y abuso de poder dentro del Ministerio Público.

El informe final presentado ante el pleno y respaldado por la Junta Directiva expuso una serie de irregularidades atribuidas a Zelaya. Según el documento, leído en sesión, durante su gestión hubo prácticas de instrumentalización política en investigaciones y persecuciones de delitos.

El texto detalla que el Ministerio Público, bajo su mando, habría favorecido intereses oficiales y orientado procesos contra figuras opositoras, al tiempo que postergaba expedientes de alto perfil y bloqueaba investigaciones de carácter sensible.

Uno de los testimonios destacados en el informe es el de una fiscal que relató: “Recibí órdenes para alterar un expediente contra un exalcalde implicado en corrupción”. Se consignó que durante la investigación ocurrieron hechos de violencia contra testigos y represalias internas contra funcionarios que se negaron a intervenir procesos.

Paralelamente, la comisión constató una concentración de poder en un pequeño círculo de colaboradores cercanos a Zelaya, debilitando la independencia de la Fiscalía Adjunta y de la Dirección de Fiscales. El juicio político fue instado por una Comisión Especial del Congreso, que, tras recabar declaraciones de siete testigos y analizar pruebas documentales, recomendó la remoción de Zelaya.

Fiscales del Ministerio Público denunciaron presiones, represalias internas y degradaciones por negarse a modificar procesos judiciales relevantes. (Foto: Redes sociales)
Fiscales del Ministerio Público denunciaron presiones, represalias internas y degradaciones por negarse a modificar procesos judiciales relevantes. (Foto: Redes sociales)

Mientras se desarrollaba la sesión, legisladores del partido Libertad y Refundación protestaron con gritos y consignas. El presidente del órgano legislativo, Tomás Zambrano, aseguró: “Este Congreso ha respetado el proceso constitucional y se le ha permitido al fiscal general su legítima defensa”.

El informe afirma que, durante la administración de Zelaya, se manipularon expedientes, “engavetando” procesos claves y aplicando justicia de manera selectiva.

Fiscales de carrera habrían sido degradados, trasladados o apartados por negarse a modificar investigaciones. Además, decisiones de alto impacto, como la inacción ante pruebas relevantes —incluyendo el denominado “narcovideo”— coexistieron con intervenciones desproporcionadas en causas menores.

Entre las denuncias que figuran en el documento, se resalta la omisión en la adopción de medidas judiciales ante agresiones contra diputados opositores, aunque había datos suficientes para actuar.

También se evidenciaron interferencias en expedientes relacionados con figuras políticas, donde se alteraron los requerimientos fiscales de manera arbitraria.

La remoción de Johel Zelaya contó con el respaldo de 93 diputados de cuatro bancadas, marcando un hito en el control legislativo sobre el Ministerio Público. (Foto: Redes sociales)
La remoción de Johel Zelaya contó con el respaldo de 93 diputados de cuatro bancadas, marcando un hito en el control legislativo sobre el Ministerio Público. (Foto: Redes sociales)

El texto advierte acerca de los efectos que provocó la concentración de decisiones en un grupo reducido, debilitando áreas esenciales como la Fiscalía Adjunta y la Dirección de Fiscales.

De acuerdo con los autores del informe, estas maniobras influyeron en momentos electorales determinantes, al demorar acciones en casos con potencial de impactar la institucionalidad democrática.

La destitución de Johel Antonio Zelaya Álvarez superó lo administrativo: por decisión de la mayoría legislativa, el cargo de fiscal general fue asumido de inmediato por Pablo Emilio Reyes Theodore. El fallo del Congreso, establece que existió abuso de poder y utilización indebida del cargo, cumpliéndose así las causales para su remoción.

Según el informe de la Comisión Especial, el Ministerio Público operó con “instrumentalización de la justicia con fines políticos y concentración de decisiones en un círculo de confianza”. Noventa y tres diputados respaldaron la destitución, consolidando el control parlamentario sobre una figura clave encargada de hacer valer la legalidad estatal.

La investigación liderada por diputados revela maniobras internas y testimonios que llevaron a una reforma inesperada en la estructura estatal. (Foto: Redes sociales)
La investigación liderada por diputados revela maniobras internas y testimonios que llevaron a una reforma inesperada en la estructura estatal. (Foto: Redes sociales)

El proceso contra Zelaya transcurrió en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos respecto al procedimiento y su efecto sobre la independencia judicial en el país

Con su salida, se configura un nuevo balance de poderes y se abre paso a cambios en la relación entre el Poder Legislativo y las instituciones responsables de la persecución penal en Honduras.

Temas Relacionados

Hondurascongreso nacionaldestituciónJohel ZelayaFiscal Generalmayoria

Últimas Noticias

En hospitales privados inician cirugías para reducir mora quirúrgica en Honduras

El plan, respaldado por un decreto de emergencia legislativo, responde al incremento en la mora quirúrgica que ha dejado a pacientes en lista de espera por hasta catorce meses, según explicó el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence Ochoa.

En hospitales privados inician cirugías para reducir mora quirúrgica en Honduras

El Salvador: Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral firman convenio

El acuerdo entre ambas entidades fue formalizado en San Salvador, con la presencia de sus principales representantes, quienes expresaron la importancia de la cooperación institucional para promover procesos comiciales íntegros en el país

El Salvador: Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral firman convenio

Sistema público de El Salvador contará con salas para partos acuáticos

El centro El Nido plantea un salto hacia el modelo de parto humanizado. Desde prácticas en agua hasta atención psicológica, la revolución en la atención perinatal abre nuevas opciones para las familias salvadoreñas

Sistema público de El Salvador contará con salas para partos acuáticos

República Dominicana fortalece la generación de estadísticas migratorias tras apoyo interinstitucional

El organismo difundió los avances de una iniciativa desarrollada junto al UNFPA y con apoyo de la Unión Europea, que permitió mejorar procesos de integración de datos e impulsar sistemas confiables para la caracterización de población migrante

República Dominicana fortalece la generación de estadísticas migratorias tras apoyo interinstitucional

Remesas a través de Bitcoin representan solo 0.75 % del total recibido en El Salvador

Un análisis del Banco Central salvadoreño muestra que la proporción de transferencias digitales sigue siendo menor frente a los montos totales, pese a la adopción inicial de la criptomoneda como moneda legal

Remesas a través de Bitcoin representan solo 0.75 % del total recibido en El Salvador

TECNO

Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

El iPhone o Samsung no son los únicos: los equipos que ya tienen conexión directa con los satélites de Elon Musk

¿Quién manda en la música? El dato de Spotify que revela el poder imparable de las mujeres en Colombia

¿Harto de los anuncios internos? El nuevo botón de YouTube Premium que ‘limpia’ los videos por ti

Netflix ya no funciona en tu celular: 3 trucos legales para seguir viendo tus series sin cambiar de teléfono

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Shia LaBeouf es captado sin camisa tras una pelea a las afueras de un bar en Nueva Orleans

‘El diablo viste a la moda 2’: La petición que Anne Hathaway realizó antes de iniciar las grabaciones

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

MUNDO

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

Trump aseguró que los líderes iraníes no quieren admitir que negocian con EEUU: “Tienen miedo de que los matemos”

Economía plateada: por qué el envejecimiento de la población no implica mayor gasto público

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país