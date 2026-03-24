Un buque petrolero con gasóleo ruso que se dirigía a Cuba cambió de ruta y arribó a Venezuela

El petrolero Sea Horse, con bandera de Hong Kong, desvió su ruta original hacia Cuba y se dirige a Venezuela

El buque petrolero Sea Horse, identificado con bandera de Hong Kong, realizó un inesperado desvío de ruta al aproximarse a las costas de Venezuela, cuando originalmente se dirigía a Cuba con un cargamento de gasóleo ruso.

Este buque, que transporta cerca de 190.000 barriles de combustible, había declarado semanas antes que La Habana era su destino inicial.

El Sea Horse modificó su itinerario y se dirigió hacia aguas venezolanas en medio de la actualización de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que reafirmó la exclusión de Cuba como destino de combustible ruso.

La nave navegó hacia el sur por el Caribe oriental, alejándose de la isla y aproximándose a Puerto Cabello, donde se prevé su arribo el miércoles, de acuerdo con los registros de la empresa de análisis Kpler y páginas especializadas en seguimiento marítimo.

El buque fue cargado frente a Chipre en febrero antes de cruzar el Atlántico

El petrolero fue cargado con gasóleo proveniente de otro buque frente a las costas de Chipre en febrero. Durante su travesía, declaró destinos cambiantes: primero La Habana, luego Gibraltar para recibir nuevas órdenes, posteriormente el mar Caribe y, finalmente, nuevamente Gibraltar.

Estas variaciones coincidieron con la aplicación de controles estadounidenses sobre los cargamentos a Cuba, en un contexto de sostenida presión internacional sobre los suministros energéticos a la isla.

El viernes previo al cambio de ruta del Sea Horse, Rusia manifestó su disposición a asistir a Cuba, aunque evitó precisar si los envíos de combustible ya estaban en marcha.

El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, indicó que Moscú mantenía contacto permanente con el régimen cubano y evaluaba opciones para brindar ayuda ante la crisis energética.

Dmitri Peskov, vocero presidencial ruso, afirmó que Moscú mantiene contacto permanente con el régimen cubano (EFE)

A su vez, hace un par de días, el buque Anatoly Kolodkin, identificado como petrolero ruso sancionado, había cruzado el Atlántico con 730.000 barriles de crudo rumbo al Caribe. Inicialmente reportó como destino el puerto cubano de Matanzas, aunque luego modificó su informe a “Atlántico, por orden”, según las mismas fuentes de seguimiento marítimo.

El Anatoly Kolodkin es un petrolero ruso sancionado que cruzó el Atlántico con 730.000 barriles de crudo

La crisis energética cubana se ha agravado en los últimos meses por las dificultades para importar combustible, los efectos acumulados de años de sanciones, políticas internas y el deterioro del parque termoeléctrico nacional. Entre las consecuencias, la isla enfrenta interrupciones frecuentes del suministro eléctrico, con apagones a gran escala y restablecimientos parciales.

Cuba ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024 debido a la escasez de combustible (EFE)

En días recientes, el representante de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, expresó optimismo sobre la posible llegada de ayuda energética, aunque reconoció la incertidumbre sobre el desenlace, según declaraciones recogidas por Bloomberg.

El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán expresó optimismo por la posible llegada de ayuda energética a la isla (EFE)

El viaje del Sea Horse y el Anatoly Kolodkin ha sido interpretado como una prueba para la determinación de la administración estadounidense, cuyo objetivo es impedir que la isla reciba apoyo energético de sus aliados tradicionales.

La presión internacional sobre Cuba aumentó desde enero, cuando Estados Unidos interrumpió el suministro de crudo venezolano tras la detención de Maduro en Caracas.

(Con información de AFP)