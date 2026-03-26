Panamá implementa estrategia nacional de semiconductores por $105 millones

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Panamá busca aliados en sectores vinculados al crecimiento de la industria tecnológica. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo/File Photo

Panamá puso en marcha su Estrategia Nacional de Semiconductores, que contempla una inversión de $105 millones, para el ensamblaje, prueba, empaquetado y diseño de semiconductores, integrando al país en fases clave de la cadena global, con énfasis en la formación de talento, atracción de inversiones y creación de infraestructuras.

La Estrategia Nacional de Semiconductores es un plan quinquenal liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias y la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación.

La estrategia, que fue anunciada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, espera convertir al país en un actor protagónico en el ecosistema de los semiconductores.

“Queremos hacer de nuestro país un lugar importante en el mundo dentro de esta industria”, dijo Mulino.

En 2025 el tamaño del mercado global de semiconductores se valoró en $702,44 mil millones y se pronostica que alcance $950,97 mil millones en 2030, expandiéndose a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto del 6,25% durante el período, de acuerdo con Mordor Intelligence.

“Queremos hacer de nuestro país un lugar importante en el mundo dentro de esta industria”, dijo el presidente José Raúl Mulino. (Foto cortesía Presidencia de la República)

El impulso, añade la publicación, proviene de oleadas concurrentes de inteligencia artificial, computación en el borde y electrificación automotriz que están redefiniendo las prioridades de diseño, los patrones de inversión de capital y la huella de la cadena de suministro.

En su avance programático, Panamá espera establecer intercambios mediante misiones con aliados estratégicos de la industria de semiconductores, entre ellos Estados Unidos, Países Bajos, Corea, Singapur y Japón.

Representantes de diversos sectores vinculados al crecimiento de la industria tecnológica participaron en una mesa redonda organizada por la embajada del Reino de los Países Bajos en Panamá, para analizar las oportunidades que surgen en este novedoso ecosistema de industrias, logística y comercio.

“Como Estado ofrecemos un ecosistema favorable para la atracción de la industria de semiconductores; además, es importante la capacitación y formación del recurso humano que está siendo implementado por la Universidad Tecnológica”, manifestó la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego.

La industria de semiconductores es impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial. (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior)

Joop Bruines, experto en el tema de semiconductores, esbozó en su oportunidad un pantallazo general de la actividad, los principales actores y el impacto que ha tenido en la economía de Países Bajos, Alemania, Europa, Estados Unidos y otras regiones, destacando, además, el potencial y las oportunidades que ve para Panamá.

En el encuentro también participaron representantes de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación y de la Universidad Tecnológica de Panamá, entre otras instituciones, además de representantes de diversos gremios empresariales, organizaciones de comercio binacional entre Panamá y Alemania, Estados Unidos y empresas multinacionales.

Los esfuerzos por convertir al país en un centro de semiconductores datan de 2024 cuando la pasada administración de Laurentino Cortizo anunció la estrategia país para el desarrollo e impulso de la actividad microelectrónica y de semiconductores en Panamá, con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible y que contribuya al bienestar social de la población.

En esa oportunidad se firmó un Decreto Ejecutivo que establecía los lineamientos para el desarrollo e impulso de la actividad microelectrónica y de semiconductores.

La estrategia tenía como objetivo lograr la inserción del país en la cadena global de microelectrónica y semiconductores, además de impulsar la capacitación del talento humano en estas áreas, y de igual manera impulsar la investigación y desarrollo vinculados a la fabricación de semiconductores.

Con el decreto también se creó la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores que tenía como propósito generar la interacción interinstitucional y multisectorial, que daría seguimiento a la estrategia nacional para el desarrollo e impulso de la actividad microelectrónica y de semiconductores.