Honduras

Honduras presenta Plan de Acción Humanitaria 2026 para brindar asistencia a más de 8 mil personas en situación de vulnerabilidad

Respaldada por Naciones Unidas y coordinada con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, la iniciativa busca no solo proveer ayuda inmediata sino también sentar bases de resiliencia y equidad en las regiones más vulnerables.

Guardar
La iniciativa humanitaria prioriza la atención en 33 municipios vulnerables, identificados por altos niveles de pobreza y riesgos climáticos. (Foto: EFE)
La iniciativa humanitaria prioriza la atención en 33 municipios vulnerables, identificados por altos niveles de pobreza y riesgos climáticos. (Foto: EFE)

La Red Humanitaria de Honduras, en colaboración con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales y con apoyo de Naciones Unidas y Estados Unidos, lanzó el Plan de Acción Humanitaria 2026, para asistir a 825 mil personas. El objetivo es asistir en 33 municipios del país, con una inversión total prevista de USD 75 millones y más del 80 % del financiamiento ya asegurado, priorizando la atención a quienes padecen violencia, pobreza, afectaciones por el clima y la migración.

Reinaldo Sánchez, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, instó a no reducir la crisis a cifras abstractas, destacando las realidades humanas de las familias que viven en el Corredor Seco.

Esta franja geográfica del sur de Honduras, de este a oeste, se caracteriza por sequía, pobreza y malnutrición. “Viven con cicatrices visibles e invisibles que los marcarán para toda la vida”, dijo sobre la vulnerabilidad de niños retornados y familias desplazadas.

El funcionario reiteró que la Red Humanitaria no pretende sustituir al Gobierno, sino trabajar en conjunto para cerrar brechas de desigualdad y fortalecer la capacidad local. Señaló que el diseño del plan incorpora mecanismos de rendición de cuentas, seguimiento y participación de las municipalidades con el objetivo de minimizar la burocracia y asegurar la llegada efectiva de la ayuda.

Niña con cabello oscuro sentada en un cochecito de color claro con una manta rosa, rodeada de personas y escombros en una calle
Niños, mujeres y personas retornadas son los principales beneficiarios de la protección y la atención focalizada del Plan de Acción Humanitaria 2026. (Foto: Reuters)

Durante la presentación, Alejandro Álvarez, coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, puntualizó que el plan prioriza municipios identificados como los más expuestos del país. El funcionario detalló ante periodistas de la Red Humanitaria que “todavía hay 1.400.000 personas en el país que necesitan ese apoyo humanitario”, subrayando que la meta principal de la etapa inicial es alcanzar a 825 mil hondureños con necesidades agudas.

Según señaló Álvarez a la Red Humanitaria de Honduras, gracias a una donación proveniente de Estados Unidos. El país norteamericano realizó una aportación global de 2 mil millones de dólares para programas humanitarios en 18 países prioritarios, entre los que está incluido Honduras. Esta capacidad de financiamiento permite, en palabras del diplomático de la ONU, organizar respuestas específicas en áreas como salud, alimentación, vivienda y protección, con apoyo directo a las comunidades en mayor riesgo.

La canciller Mireya Agüero destacó en un comunicado de la Red Humanitaria que fortalecer la cooperación internacional resulta “crucial para proteger a las poblaciones más vulnerables y asegurar que la ayuda llegue de manera rápida y organizada”. La funcionaria agradeció el respaldo de cooperantes y afirmó que el plan responde a los principios fundamentales de derecho humanitario.

El Corredor Seco de Honduras figura entre las regiones más impactadas, donde la sequía y la malnutrición agravan la situación de cientos de familias. (Foto: Cortesía)
El Corredor Seco de Honduras figura entre las regiones más impactadas, donde la sequía y la malnutrición agravan la situación de cientos de familias. (Foto: Cortesía)

Entre las acciones incluidas, el Plan de Acción Humanitaria 2026 contempla programas de alimentación, atención médica básica, acceso a agua potable, rehabilitación de viviendas y asistencia psicológica, así como la protección de sectores en riesgo, sobre todo mujeres, niñas, niños y personas retornadas de procesos migratorios.

El esquema incorpora estrategias para fortalecer la respuesta ante extremos climáticos y desarrolla capacidades de los gobiernos locales para enfrentar futuras emergencia

Álvarez precisó ante la prensa que “la ayuda humanitaria no resuelve los problemas estructurales, sino que busca mitigar las urgencias y crear oportunidades para construir institucionalidad en conjunto”, realzando la colaboración con autoridades locales y el involucramiento de las comunidades en su propia resiliencia.

El plan se constituye como un instrumento integral que articula la labor del Gobierno de Honduras, las municipalidades, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, orientando la asistencia inmediata hacia metas de desarrollo sostenible y equidad.

Según Álvarez, la intención es conjugar la distribución de recursos con el fortalecimiento de capacidades comunitarias, permitiendo “que las comunidades puedan superar las adversidades y reducir la brecha de desigualdad en las zonas más afectadas”.

Temas Relacionados

HondurasPlan humanitarioayudasasistenciavulnerabilidadPlan de accion

Últimas Noticias

En hospitales privados inician cirugías para reducir mora quirúrgica en Honduras

El plan, respaldado por un decreto de emergencia legislativo, responde al incremento en la mora quirúrgica que ha dejado a pacientes en lista de espera por hasta catorce meses, según explicó el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence Ochoa.

En hospitales privados inician cirugías para reducir mora quirúrgica en Honduras

El Salvador: Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral firman convenio

El acuerdo entre ambas entidades fue formalizado en San Salvador, con la presencia de sus principales representantes, quienes expresaron la importancia de la cooperación institucional para promover procesos comiciales íntegros en el país

El Salvador: Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral firman convenio

Sistema público de El Salvador contará con salas para partos acuáticos

El centro El Nido plantea un salto hacia el modelo de parto humanizado. Desde prácticas en agua hasta atención psicológica, la revolución en la atención perinatal abre nuevas opciones para las familias salvadoreñas

Sistema público de El Salvador contará con salas para partos acuáticos

República Dominicana fortalece la generación de estadísticas migratorias tras apoyo interinstitucional

El organismo difundió los avances de una iniciativa desarrollada junto al UNFPA y con apoyo de la Unión Europea, que permitió mejorar procesos de integración de datos e impulsar sistemas confiables para la caracterización de población migrante

República Dominicana fortalece la generación de estadísticas migratorias tras apoyo interinstitucional

Remesas a través de Bitcoin representan solo 0.75 % del total recibido en El Salvador

Un análisis del Banco Central salvadoreño muestra que la proporción de transferencias digitales sigue siendo menor frente a los montos totales, pese a la adopción inicial de la criptomoneda como moneda legal

Remesas a través de Bitcoin representan solo 0.75 % del total recibido en El Salvador

TECNO

Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

El iPhone o Samsung no son los únicos: los equipos que ya tienen conexión directa con los satélites de Elon Musk

¿Quién manda en la música? El dato de Spotify que revela el poder imparable de las mujeres en Colombia

¿Harto de los anuncios internos? El nuevo botón de YouTube Premium que ‘limpia’ los videos por ti

Netflix ya no funciona en tu celular: 3 trucos legales para seguir viendo tus series sin cambiar de teléfono

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Shia LaBeouf es captado sin camisa tras una pelea a las afueras de un bar en Nueva Orleans

‘El diablo viste a la moda 2’: La petición que Anne Hathaway realizó antes de iniciar las grabaciones

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

MUNDO

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

Trump aseguró que los líderes iraníes no quieren admitir que negocian con EEUU: “Tienen miedo de que los matemos”

Economía plateada: por qué el envejecimiento de la población no implica mayor gasto público

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país