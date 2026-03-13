El Salvador

Más de 35 empresas investigadas y 164 multas por especulación de precios en granos básicos en El Salvador

Las autoridades impusieron multas que superan los 930,000 dólares tras inspecciones en la cadena de suministro, en respuesta a incrementos injustificados en los precios del maíz detectados por monitoreos oficiales del Ministerio de Agricultura.

Guardar
El monitoreo diario de precios
El monitoreo diario de precios permitió detectar alzas injustificadas en el maíz, uno de los principales alimentos salvadoreños./(Redes de Óscar Domínguez)

Las autoridades de El Salvador han impuesto 164 multas por especulación de precios en granos básicos, tras investigar a más de 35 empresas de la cadena de suministro. El Viceministro de Agricultura y Ganadería, óscar Domínguez, detalló durante la Entrevista AM de Noticiero El Salvador que la intervención responde a recientes alzas injustificadas en los precios del maíz, uno de los principales alimentos de la dieta salvadoreña.

Según expuso Domínguez, la Defensoría del Consumidor ha llevado adelante operativos de inspección en toda la cadena, con multas que suman cerca de 930,000 dólares. El funcionario subrayó que la especulación y el acaparamiento han sido prácticas detectadas en las investigaciones: “Ellos ya impusieron 164 multas por especulación de precios, que van sumando cerca de 930,000 dólares en lo que están aplicando la ley”, afirmó Domínguez en el espacio televisivo.

“Cuando nosotros, como gobierno, nos damos cuenta de esta alza totalmente injustificada es porque tenemos un monitoreo diario de precios a nivel de todas las plazas mayoristas del país”, explicó. Los reportes oficiales muestran que la producción nacional ha alcanzado cifras históricas, gracias al programa de Aumento a la Producción.

Actualmente, El Salvador ha sembrado más de 5,000 manzanas de maíz solo en el inicio de este año, lo que representa una producción superior al medio millón de quintales. Los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) indican que el país estaría superando los 17 a 18 millones de quintales en total, cifra suficiente para abastecer la demanda nacional, estimada en alrededor de 19 a 20 millones de quintales.

El Salvador prevé alcanzar entre
El Salvador prevé alcanzar entre 17 y 18 millones de quintales de maíz, suficiente para cubrir la demanda nacional estimada en 20 millones de quintales./(Redes de Óscar Domínguez)

Además, el viceministro recordó que las empresas tienen libertad para importar maíz desde Estados Unidos, México u otros países, lo que contribuye a estabilizar el mercado. “La gran industria trae ya sea de Estados Unidos o de México, y eso ayuda a mantener un mercado totalmente estabilizado”, señaló Domínguez.

La Defensoría del Consumidor ha identificado diversas modalidades de acaparamiento, entre ellas el almacenamiento de maíz en bodegas no registradas, ubicadas incluso en viviendas particulares, como parte de la práctica especulativa. La colaboración ciudadana ha sido clave para identificar estos casos: “La misma población nos empieza a decir dónde están las bodegas de los llamados coyotes”, relató el funcionario.

En el marco de las inspecciones, se han detectado diferencias significativas en los precios de venta. Mientras que el precio estable del quintal de maíz debería situarse entre 21 y 22 dólares, durante el alza se registraron montos que alcanzaron entre 29 y 32 dólares por quintal en algunas zonas del país. “Eso es mentira. Hoy, que salimos junto a la Defensoría y empezamos a demostrar, a sacar granos, este grano básico lo puedes encontrar en casi cualquier lado y hasta en una tienda”, sostuvo Domínguez.

Como parte de las medidas para garantizar el acceso a precios justos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó cuatro puntos de venta de maíz blanco en zonas estratégicas de San Salvador, Sonsonate y San Miguel, atendiendo al público desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. El objetivo es ofrecer el grano básico a un precio justo y desalentar la especulación en las plazas mayoristas.

La Defensoría del Consumidor identificó
La Defensoría del Consumidor identificó prácticas de acaparamiento en bodegas no registradas y en viviendas particulares gracias a la colaboración ciudadana. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

El viceministro instó a la población a denunciar prácticas de acaparamiento y especulación a través del número 910, reiterando que estas acciones tienen consecuencias legales. “El acaparamiento de por sí ya se sabe que tiene consecuencias legales. Esa alza de precios en el maíz es totalmente injustificada”, recalcó.

La importación reciente de 125,000 quintales de maíz por aduanas refuerza el abastecimiento en el mercado nacional. El flujo de importaciones y la producción interna garantizan la cobertura de la demanda hasta finalizar el año, según datos del MAG.

Las acciones coordinadas entre el Ministerio de Agricultura y la Defensoría del Consumidor evidencian el esfuerzo por proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas y asegurar la estabilidad en la cadena de suministro de granos básicos.

Temas Relacionados

Ministerio de Agricultura y GanaderíaEl SalvadorEspeculación de PreciosGranos BásicosMaizCadena de suministros

Últimas Noticias

El Ministerio de Agricultura impulsa la creación de una Escuela de Binomios Caninos para capacitar perros rescatados para vigilancia sanitaria en Guatemala

Un plan interinstitucional contempla la formación de equipos para detectar mercancías agropecuarias de riesgo en frontera y carreteras, priorizando el uso de animales provenientes de refugios y el bienestar animal como parte del modelo

El Ministerio de Agricultura impulsa

Embajador alemán en El Salvador se maravilla del lago de Ilopango mientras saborea sus tradicionales pescaditas fritas

La celebración del Día del Lago sirvió como marco para que el representante subrayara la relevancia histórica y ecológica de este cuerpo de agua, así como la conservación de sus tradiciones y recursos naturales

Embajador alemán en El Salvador

Panamá enfrenta el avance silencioso de más de 180 pandillas que reconfiguran el panorama de violencia en regiones clave del país

Cifras recientes revelan un repunte inesperado en delitos letales y decomisos históricos de drogas mientras la sociedad observa con preocupación las nuevas estrategias de los grupos criminales

Panamá enfrenta el avance silencioso

Exportaciones panameñas caen en enero y suman $65.8 millones

Taiwán, Estados Unidos y la Zona Libre de Colón encabezaron la lista de mercados que recibieron productos panameños durante el primer mes del año.

Exportaciones panameñas caen en enero

Guatemala: la SAT registra un superávit de Q39.4 millones en recaudación fiscal a febrero de 2026

El ente tributario alcanzó al segundo mes del año una ejecución superior a la meta establecida, impulsado por estrategias digitales, fiscalización intensiva y la incorporación de nuevas funcionalidades en sus plataformas de servicios electrónicos

Guatemala: la SAT registra un

TECNO

Cambio en X: la función

Cambio en X: la función Preguntar a Grok ahora es exclusiva de usuarios con suscripción premium

Esta web es de humanos, finge ser IA y conquista hoy el internet sin que nadie lo sepa

Disney+ se convierte en red social: el nuevo ‘feed’ de videos cortos al estilo Shorts de YouTube

Prohibido para niños: EA Sports FC 27 cambia su edad mínima a 16 años y sacude a la comunidad

Si tienes una Nintendo Switch, estos son los juegos que no te puedes perder en 2026

ENTRETENIMIENTO

La artista Doja Cat se

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La envidiable rutina matutina de Cindy Crawford: terapia de luz roja, ejercicio y jacuzzi desde las 6 de la mañana

Ed Sheeran habló sobre el cáncer de su esposa: el diagnóstico durante el embarazo y cómo sigue su salud tras la cirugía

La esposa de Bruce Willis crea un fondo solidario para investigar la demencia: “Él estaría orgulloso”

MUNDO

Donald Trump dijo que Estados

Donald Trump dijo que Estados Unidos golpeará “muy duro” a Irán la próxima semana

Detuvieron en el aeropuerto de Kenia a un ciudadano chino por el contrabando de más de 2.000 hormigas reinas

El momento en que un estallido interrumpe una entrevista con un funcionario iraní durante una marcha en Teherán

Pete Hegseth aseguró que Mojtaba Khamenei está “herido y probablemente desfigurado”

Un muerto por una explosión durante una marcha progubernamental en Teherán a la que asistió el presidente Masud Pezeshkian