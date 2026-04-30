El Salvador

San Salvador tendrá cierre programado de calles por trabajos del Metrocable

Las restricciones afectan el paso vehicular en una de las vías principales de Mejicanos, donde se desarrollan trabajos de cimentación y equipamiento para la segunda línea del sistema de transporte aéreo en la capital salvadoreña

Guardar
El ministro Romeo Rodríguez confirma el avance del teleférico metropolitano en San Salvador, con participación de empresas de Francia, España y El Salvador. (Cortesía: IDOM)
El ministro Romeo Rodríguez confirma el avance del teleférico metropolitano en San Salvador, con participación de empresas de Francia, España y El Salvador. (Cortesía: IDOM)

A partir del sábado 2 de mayo, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) han anunciado el cierre controlado de un carril en la calle Zacamil, en la intersección con calle al Volcán y 5ª avenida Norte, como parte de una nueva fase en la construcción del Metrocable en San Salvador.

La medida, informada en la red social X por el VMT, impactará directamente el acceso hacia el Mercado Zacamil, aunque las autoridades no precisaron cuánto tiempo se mantendrán las restricciones ni establecieron una fecha de finalización.

PUBLICIDAD

En un comunicado interno dirigido previamente a los habitantes del sector, las empresas VIELCA y ONMI, encargadas de la ejecución de las obras, notificaron que el cierre estaría vinculado a la construcción y equipamiento de la segunda línea del sistema de transporte público por cable aéreo, específicamente en el distrito de Mejicanos-San Salvador, durante su primer ciclo de intervención.

Este aviso establecía el inicio del cierre el 27 de abril y advertía que la medida se mantendría “hasta nuevo aviso”, sin detalles sobre su prolongación.

PUBLICIDAD

El cierre controlado de un carril en la calle Zacamil inicia la nueva fase de construcción del Metrocable en San Salvador. (Foto cortesía VMT)
El cierre controlado de un carril en la calle Zacamil inicia la nueva fase de construcción del Metrocable en San Salvador. (Foto cortesía VMT)

Desde el lunes previo al anuncio oficial, residentes de la zona reportaron interrupciones en la circulación y presencia de obstáculos en la vía, lo que originó complicaciones en el flujo de automóviles.

Estas observaciones coinciden con el inicio efectivo de los trabajos, y anticipan un escenario de mayor congestión en los próximos días, en ausencia de un calendario público definido para la reapertura de la calle.

El VMT recomendó a conductores planear sus recorridos con tiempo suficiente, proponiendo la utilización de rutas alternas, especialmente en las horas de mayor tránsito.

Para amortiguar el impacto de los cierres, la institución difundió un mapa actualizado que indica un desvío habilitado a través de la avenida Magisterial y la calle al Volcán, favoreciendo la reincorporación escalonada de los vehículos sobre la uno de los principales accesos a la colonia Zacamil. La recomendación oficial incluye la observancia estricta de la señalización provisional y la conducción atenta, con el objetivo de conservar la seguridad y el orden en el área intervenida.

El Metrocable conectará Zacamil con el centro histórico de San Salvador a través de una línea de 3,5 kilómetros y cuatro estaciones estratégicas. (Foto cortesía redes sociales)
El Metrocable conectará Zacamil con el centro histórico de San Salvador a través de una línea de 3,5 kilómetros y cuatro estaciones estratégicas. (Foto cortesía redes sociales)

La empresa VIELCA en asociación con ONMI reiteró en su documento informativo el carácter temporal y condicionado del bloqueo vial, subrayando que cualquier actualización en la duración o condiciones del cierre se comunicaría oportunamente a los afectados. Mientras tanto, las tareas en el sitio avanzan en correspondencia con la fase inicial de construcción del Metrocable, concentradas en la excavación y los trabajos preliminares de infraestructura.

El Metrocable conectará Zacamil con el centro de San Salvador

Las obras del Metrocable en El Salvador arrancaron en febrero de 2026, como parte de una propuesta de movilidad que busca transformar el desplazamiento en la capital. Con una inversión superior a $110 millones, el proyecto cuenta con la participación de la empresa francesa Poma seleccionada tras un proceso de licitación con respaldo financiero del Estado, la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

Las primeras obras para la construcción del metrocable ya iniciaron en las cercanías del Parque Cuscatlán, en San Salvador. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las primeras obras para la construcción del metrocable ya iniciaron en las cercanías del Parque Cuscatlán, en San Salvador. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La primera etapa involucra actividades de cimentación en puntos estratégicos de la colonia Zacamil y zonas próximas al parque Cuscatlán, de acuerdo con lo detallado por el Ministerio de Obras Públicas. Esta línea inicial del sistema recorrerá 3.5 kilómetros y contará con cuatro estaciones principales: Zacamil, Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Rubén Darío.

Según datos difundidos el Metrocable podrá movilizar hasta 7,000 pasajeros por hora en ambos sentidos, utilizando 153 cabinas con capacidad para entre 10 y 12 ocupantes cada una. El diseño permite que el trayecto completo entre Zacamil y el centro histórico de San Salvador se realice en menos de 15 minutos, una reducción significativa respecto a los 60 minutos habituales en horas pico.

La inversión para el Metrocable supera los USD 110 millones, con participación de la empresa francesa Poma, la Unión Europea y KOICA. (Foto cortesía)
La inversión para el Metrocable supera los USD 110 millones, con participación de la empresa francesa Poma, la Unión Europea y KOICA. (Foto cortesía)

El horario de funcionamiento anunciado para el sistema es de 18 horas diarias, iniciando a las 3:00 a.m., y extendiéndose hasta después de la medianoche. El Ministerio de Obras Públicas estima que el proyecto beneficiará directamente a 200,000 personas, con el propósito adicional de integrarlo a una red de transporte público más amplia en fases subsiguientes.

La infraestructura requerida contempla la instalación de 22 torres de soporte, cada una asentada sobre 10 pilotes profundos, como garantía de estabilidad y seguridad estructural. El acceso central estará ubicado en la colonia Zacamil, constituyéndose en el punto de partida para quienes se dirijan al centro histórico.

Temas Relacionados

Metrocable San SalvadorZacamilMovilidad UrbanaObras PúblicasEl SalvadorMOPVMTCierre de calle

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúan las alertas: Los ciberataques simultáneos vulneran plataformas oficiales y exponen credenciales administrativas en Guatemala

Las investigaciones revelan que varias entidades públicas enfrentan amenazas persistentes luego de que los agresores lograron controlar portales críticos, alterando funciones operativas y publicando datos de acceso en canales abiertos de internet

Continúan las alertas: Los ciberataques simultáneos vulneran plataformas oficiales y exponen credenciales administrativas en Guatemala

Encarecimiento sostenido del petróleo podría amenazar las tarifas eléctricas en El Salvador, según un economista

Cerca del 40% de la energía eléctrica en El Salvador depende de derivados del petróleo, por lo que un aumento continuo en su precio presionaría los costos y podría provocar futuras alzas en la factura de luz para las familias

Encarecimiento sostenido del petróleo podría amenazar las tarifas eléctricas en El Salvador, según un economista

Guatemala: Capturan a dos empleados del RENAP tras la emisión de un DPI falso vinculado a Fernando Farías Laguna

Las autoridades informaron sobre la captura de dos trabajadores del Registro Nacional de las Personas vinculados con la expedición indebida de una identificación que facilitó el desplazamiento de un señalado delincuente internacional entre Guatemala y Argentina

Guatemala: Capturan a dos empleados del RENAP tras la emisión de un DPI falso vinculado a Fernando Farías Laguna

Más de $2,150 estafados en la capital salvadoreña por alquileres falsos en Facebook

Un operativo conjunto permitió identificar a los sospechosos que habrían utilizado redes sociales para ofertar supuestos apartamentos en alquiler y solicitar depósitos a interesados, quienes luego eran bloqueados tras hacer el pago

Más de $2,150 estafados en la capital salvadoreña por alquileres falsos en Facebook

La emisión de bonos concentra el 58,6 % de la deuda pública dominicana a febrero de 2026

El predominio de los bonos, tanto en mercados internacionales como nacionales, sitúa a los bonistas como los principales acreedores y reduce la participación de los organismos multilaterales y bilaterales en el saldo total

La emisión de bonos concentra el 58,6 % de la deuda pública dominicana a febrero de 2026

TECNO

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

Un robot humanoide sorprende al cantar junto a una orquesta en un concierto de música clásica

Taylor Swift encuentra una solución para que no creen imágenes de IA con su rostro

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aún siguen debatiéndolo

Los estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día

ENTRETENIMIENTO

La exnovia de Liam Payne compartió un video de sus últimas horas juntos en Argentina: “No sabía que sería la última vez”

La exnovia de Liam Payne compartió un video de sus últimas horas juntos en Argentina: “No sabía que sería la última vez”

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Una rasta y el autógrafo de Bob Marley fueron subastados en Reino Unido

La apariencia de Olivia Wilde desata preocupación en redes sociales: “¿Qué está pasando en Hollywood?"

Laura Pausini, la noche que unió generaciones en Costa Rica: tributos a íconos latinos, sorpresas inesperadas y un emotivo viaje musical

MUNDO

Las bolsas europeas logran su mejor mes en más de un año impulsadas por resultados empresariales

Las bolsas europeas logran su mejor mes en más de un año impulsadas por resultados empresariales

Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Los 10 destinos turísticos que más viajeros reciben: Europa, Asia y América en el podio

Alquilar o comprar: cómo tomar la decisión financiera más importante y evitar errores que afectan el capital personal

Un equipo de buzos británicos localizó el mayor naufragio de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial