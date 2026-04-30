San Salvador tendrá cierre programado de calles por trabajos del Metrocable

El ministro Romeo Rodríguez confirma el avance del teleférico metropolitano en San Salvador, con participación de empresas de Francia, España y El Salvador. (Cortesía: IDOM)

A partir del sábado 2 de mayo, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) han anunciado el cierre controlado de un carril en la calle Zacamil, en la intersección con calle al Volcán y 5ª avenida Norte, como parte de una nueva fase en la construcción del Metrocable en San Salvador.

La medida, informada en la red social X por el VMT, impactará directamente el acceso hacia el Mercado Zacamil, aunque las autoridades no precisaron cuánto tiempo se mantendrán las restricciones ni establecieron una fecha de finalización.

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En un comunicado interno dirigido previamente a los habitantes del sector, las empresas VIELCA y ONMI, encargadas de la ejecución de las obras, notificaron que el cierre estaría vinculado a la construcción y equipamiento de la segunda línea del sistema de transporte público por cable aéreo, específicamente en el distrito de Mejicanos-San Salvador, durante su primer ciclo de intervención.

Este aviso establecía el inicio del cierre el 27 de abril y advertía que la medida se mantendría “hasta nuevo aviso”, sin detalles sobre su prolongación.

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El cierre controlado de un carril en la calle Zacamil inicia la nueva fase de construcción del Metrocable en San Salvador. (Foto cortesía VMT)

Desde el lunes previo al anuncio oficial, residentes de la zona reportaron interrupciones en la circulación y presencia de obstáculos en la vía, lo que originó complicaciones en el flujo de automóviles.

Estas observaciones coinciden con el inicio efectivo de los trabajos, y anticipan un escenario de mayor congestión en los próximos días, en ausencia de un calendario público definido para la reapertura de la calle.

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El VMT recomendó a conductores planear sus recorridos con tiempo suficiente, proponiendo la utilización de rutas alternas, especialmente en las horas de mayor tránsito.

Para amortiguar el impacto de los cierres, la institución difundió un mapa actualizado que indica un desvío habilitado a través de la avenida Magisterial y la calle al Volcán, favoreciendo la reincorporación escalonada de los vehículos sobre la uno de los principales accesos a la colonia Zacamil. La recomendación oficial incluye la observancia estricta de la señalización provisional y la conducción atenta, con el objetivo de conservar la seguridad y el orden en el área intervenida.

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El Metrocable conectará Zacamil con el centro histórico de San Salvador a través de una línea de 3,5 kilómetros y cuatro estaciones estratégicas. (Foto cortesía redes sociales)

La empresa VIELCA en asociación con ONMI reiteró en su documento informativo el carácter temporal y condicionado del bloqueo vial, subrayando que cualquier actualización en la duración o condiciones del cierre se comunicaría oportunamente a los afectados. Mientras tanto, las tareas en el sitio avanzan en correspondencia con la fase inicial de construcción del Metrocable, concentradas en la excavación y los trabajos preliminares de infraestructura.

El Metrocable conectará Zacamil con el centro de San Salvador

Las obras del Metrocable en El Salvador arrancaron en febrero de 2026, como parte de una propuesta de movilidad que busca transformar el desplazamiento en la capital. Con una inversión superior a $110 millones, el proyecto cuenta con la participación de la empresa francesa Poma seleccionada tras un proceso de licitación con respaldo financiero del Estado, la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

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Las primeras obras para la construcción del metrocable ya iniciaron en las cercanías del Parque Cuscatlán, en San Salvador. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La primera etapa involucra actividades de cimentación en puntos estratégicos de la colonia Zacamil y zonas próximas al parque Cuscatlán, de acuerdo con lo detallado por el Ministerio de Obras Públicas. Esta línea inicial del sistema recorrerá 3.5 kilómetros y contará con cuatro estaciones principales: Zacamil, Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Rubén Darío.

Según datos difundidos el Metrocable podrá movilizar hasta 7,000 pasajeros por hora en ambos sentidos, utilizando 153 cabinas con capacidad para entre 10 y 12 ocupantes cada una. El diseño permite que el trayecto completo entre Zacamil y el centro histórico de San Salvador se realice en menos de 15 minutos, una reducción significativa respecto a los 60 minutos habituales en horas pico.

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La inversión para el Metrocable supera los USD 110 millones, con participación de la empresa francesa Poma, la Unión Europea y KOICA. (Foto cortesía)

El horario de funcionamiento anunciado para el sistema es de 18 horas diarias, iniciando a las 3:00 a.m., y extendiéndose hasta después de la medianoche. El Ministerio de Obras Públicas estima que el proyecto beneficiará directamente a 200,000 personas, con el propósito adicional de integrarlo a una red de transporte público más amplia en fases subsiguientes.

La infraestructura requerida contempla la instalación de 22 torres de soporte, cada una asentada sobre 10 pilotes profundos, como garantía de estabilidad y seguridad estructural. El acceso central estará ubicado en la colonia Zacamil, constituyéndose en el punto de partida para quienes se dirijan al centro histórico.

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