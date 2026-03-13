Las autoridades de El Salvador coordinan pruebas antidoping para conductor de rastra accidentada este viernes en Los Próceres

El accidente en bulevar Los Próceres involucra una rastra y un pickup, dejando una persona fallecida y dos lesionados, según autoridades de El Salvador./(Noticiero El Salvador)

Las autoridades de El Salvador coordinan acciones para practicar pruebas antidoping al conductor de la rastra involucrada en el accidente ocurrido la madrugada de este viernes en el bulevar Los Próceres, en San Salvador.

La colisión, que movilizó a equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) y gestores de tráfico, provocó la muerte de una persona y dejó dos lesionados, según confirmó Nelson Reyes, viceministro de Transporte, durante la entrevista matutina en radio YSKL.

De acuerdo con el funcionario, el accidente se registró a las 03:10 de la madrugada y generó una fuerte congestión vehicular en una de las principales arterias de la capital salvadoreña.

El funcionario detalló que, tras el siniestro, se activaron protocolos de emergencia que incluyeron el envío de grúas y atención médica inmediata a las víctimas.

Entre los lesionados se encuentra el conductor de la rastra, quien permanece en estado crítico y bajo observación médica, y el conductor del pickup colisionado. Además, confirmó la muerte de una mujer de 54 años que viajaba como acompañante en el pickup, quien falleció en el lugar del accidente.

Nelson Reyes subrayó que las investigaciones continúan y que uno de los focos principales es determinar si existió exceso de velocidad por parte del conductor de la rastra.

“Se está indagando también exceso de velocidad. Recordemos que el diseño de esta carretera, especialmente la salida de la monseñor Romero que conecta con el bulevar Los Próceres, tiene una colina que impide ver el final de la vía”, explicó el viceministro, en declaraciones recogidas por Infobae. Añadió que esa condición topográfica ha motivado la instalación de equipos de fotomulta y señalización reforzada para controlar la velocidad en la zona.

Unidades del Cuerpo de Bomberos atienden un grave accidente de tránsito durante la madrugada de este viernes. En la escena, una rastra volcada aplastó a un vehículo tipo pickup, dejando a personas atrapada entre los hierros retorcidos. El Cuerpo de Bomberos utilizó equipo hidráulico para la liberación. También realizó evaluación de riesgos y verificación de posibles focos de ignición, a fin de descartar cualquier inicio de incendio en la escena. /Video de Bomberos El Salvador

La PNC y el Viceministerio de Transporte (VMT) mantienen la vigilancia en ese tramo debido al historial de incidentes viales. Según Reyes, el año anterior no se registraron fallecidos por siniestros en la Monseñor Romero, pero en este año ya se reporta la primera víctima mortal en la zona. “Se ha visto un impacto positivo desde la ejecución de la fotomulta, con una disminución casi total de accidentes en este punto”, afirmó el funcionario.

En cuanto a los procedimientos posteriores al accidente, Reyes aclaró que el conductor de la rastra permanece inconsciente y en estado crítico, lo que ha dificultado la aplicación inmediata de la prueba antidoping. “Se está coordinando con el sistema de emergencias médicas para realizar el antidoping en cuanto sea posible”, precisó el viceministro. Esta prueba es parte del protocolo obligatorio en accidentes con víctimas, para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

Los datos oficiales indican un aumento del 32% en los accidentes viales durante 2026 en El Salvador. “La principal causa de siniestros sigue siendo la distracción al volante, seguida de la excesiva velocidad. Muchas personas no respetan los límites ni la señalización”, puntualizó Reyes en la entrevista radial. El funcionario insistió en que se debe hablar de “siniestros” y no de “accidentes”, para subrayar que la mayoría de estos hechos pueden evitarse mediante el cumplimiento de las normas de tránsito.

La Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte activaron protocolos de emergencia y reforzaron controles tras el accidente fatal en San Salvador./(Noticiero El Salvador)

Las reformas recientes a la Ley de Transporte Terrestre y al Código Penal han endurecido las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, informó el viceministro. “Conducir bajo los efectos del alcohol es un delito penal. Las consecuencias incluyen multas más altas, decomiso de placas, suspensión o cancelación de la licencia y hasta años de cárcel si hay lesionados o fallecidos”, destacó Reyes. Además, la ley ya no permite extinguir los procesos penales por conciliación económica entre las partes.

El accidente, que involucró a un vehículo de carga pesada y un pickup, provocó un cierre parcial del bulevar Los Próceres durante algunas horas, lo que generó una fuerte congestión en la zona, según reportó Infobae en una nota publicada esta mañana.

Las autoridades reiteraron que las acciones de control y prevención continuarán en los puntos identificados como críticos, con énfasis en la fiscalización de velocidad, peso y condiciones de los vehículos, así como en la aplicación de pruebas antidoping y la promoción de una cultura vial responsable.