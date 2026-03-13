El Salvador: Hércules asegura su futuro inmediato tras cumplir con la FESFUT

La FESFUT interviene tras revelarse exigencias de rapado y atraso salarial en el Club Deportivo Hércules, imponiendo supervisión estricta. ( Cortesía: Rodrigo Velis)

El Club Deportivo Hércules enfrentó un ultimátum institucional tras la difusión de un audio que evidenció la exigencia de rapar a sus jugadores como condición previa para recibir sus salarios, los cuales acumulaban un atraso de un mes y diez días. La situación escaló hasta que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) intervino formalmente y estableció un plazo perentorio para que el club regularizara los pagos pendientes. La consecuencia inmediata, según la FESFUT, sería la suspensión de la licencia temporal de Hércules y el traslado del expediente al Comité de Competición en caso de incumplir la directriz oficial.

En el marco de la crisis, la FESFUT recibió a representantes del plantel y cuerpo técnico de Hércules para recoger sus testimonios y detallar la problemática salarial, según consta en el comunicado oficial de la federación. Este encuentro, encabezado por Yamil Bukele, presidente de la FESFUT; Galo Izurieta, secretario general; y Marden Deleón, secretario adjunto, culminó con la remisión de las demandas del equipo al Comité de Licencias.

El comité resolvió que el club debía presentar las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico, o estados de cuenta bancarios, a más tardar el viernes 13 de marzo de 2026, a las 16:00 horas. Además, fijó la obligación de remitir un informe mensual que confirme el pago total de la planilla, dentro de los primeros cinco días de cada mes y hasta la conclusión de la temporada 2025-2026.

El Club Deportivo Hércules enfrentó la posible suspensión de su licencia temporal por pagos retrasados a jugadores y cuerpo técnico. (Cortesía: Hércules)

De acuerdo con la FESFUT, “si no se cumplen estas dos condiciones, se procederá a la suspensión de la Licencia Temporal del club”, y acto seguido, “el caso será remitido al Comité de Competición para que este adopte las medidas pertinentes según la normativa vigente”. El liderazgo federativo subrayó que la supervisión estricta responde al objetivo de “velar por los derechos laborales de futbolistas y cuerpo técnico y fortalecer la sostenibilidad del fútbol salvadoreño”,Comunicado oficial.

En respuesta, Hércules solicitó este viernes una prórroga de un día hábil para presentar la documentación requerida, petición que fue formalmente denegada. Según la FESFUT, “el Comité de Licencias mantuvo el plazo previamente establecido para la entrega de los comprobantes de pago de honorarios”, precisando que la entrega debía realizarse “a más tardar el 13 de marzo a las 4:00 p.m.” Comunicado oficial FESFUT.

La obligación afecta tanto a los jugadores como a los integrantes del cuerpo técnico y la supervisión corresponde exclusivamente al Comité de Licencias de la FESFUT. La federación dejó asentado que “la suspensión de la Licencia Temporal se aplicará si no se cumple con el requisito de entrega de documentos”.

El técnico Daniel Corti confirma el pago de la deuda salarial

Daniel "Tito" Corti, entrenador del Hércules, mencionó sobre los pagos del equipo que: "ya está todo en orden". (Cortesía: Fanáticos +)

Pese a la presión institucional y tras varias reuniones entre la dirigencia y los representantes del plantel, Daniel Corti, director técnico de Hércules, informó a Fanáticos+ que “se llegó un acuerdo con la directiva y se ha realizado el pago adeudado”. Esta declaración apunta a la regularización de la situación salarial que originó la disputa y el proceso formal ante la FESFUT.

Club Deportivo Hércules mantiene su Licencia Temporal

En el comunicado oficial de la FESFUT especifica: “Los documentos fueron presentados en tiempo y forma de manera correcta (debía ser antes de las 4:00 p. m. del viernes 13 de marzo de 2026), por lo que el Hércules puede seguir gozando de su Licencia Temporal y mantiene la programación de su partido contra Fuerte San Francisco, por la jornada 12 del Clausura 2026, este domingo 15 de marzo”.

Confirman de la solicitud hecha al plantel y de los pagos a los jugadores y cuerpo técnico

La directriz de la FESFUT obliga al Hércules a repetir este proceso durante los primeros cinco días de cada mes, como requisito indispensable para conservar la Licencia de Clubes recibida. El Comité de Licencias vigilará puntualmente el cumplimiento: “Hay que recordar que el Comité de Licencias le solicitó al Hércules que, hasta la finalización de la Temporada 2025-2026, presente los comprobantes de pago correspondientes durante los primeros cinco días de cada mes”.

La importancia de este trámite administrativo va más allá del simple papeleo: garantiza la estabilidad laboral y económica del plantel y cuerpo técnico, además de asegurar la permanencia del club en la programación oficial de la liga. El Comité de Licencias de la FESFUT, responsable de supervisar estos procesos, ha dejado claro que la falta de documentación válida podría derivar en la suspensión de la licencia y la exclusión temporal de la competencia.

Por ahora, el Hércules ya ha cumplido con el requisito correspondiente al mes anterior y se prepara para enfrentar a Fuerte San Francisco en un duelo clave por la jornada 12 del Clausura. La institución aprovecha la ocasión para recalcar el compromiso adquirido con la Licencia de Clubes y la obligación de mantener en regla sus procesos administrativos, conscientes de que cada mes estará bajo la lupa de la federación.

La vigilancia del Comité de Licencias será mensual y exhaustiva, y el club sabe que cualquier traspié podría afectar no solo su calendario deportivo, sino también su futuro institucional. Así, el Hércules avanza en la cancha y en los despachos, decidido a cumplir cada requisito y defender su lugar en la máxima competencia salvadoreña.