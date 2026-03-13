Custodio de penal que exigía dinero a familiar de reo fue condenado a seis años de cárcel en El Salvador

El caso expone comunicaciones ocultas y negociaciones bajo presión. La identificación de hechos clave permitió a la justicia actuar con contundencia. Quedan abiertas incógnitas sobre redes de corrupción dentro del sistema (Foto cortesía Centros Judiciales)

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso seis años de prisión a Bryan Oswaldo Chachagua Martínez tras ser declarado culpable de cohecho propio por exigir USD200 a la madre de un interno del Centro Penal La Esperanza, popularmente conocido como “Penal de Mariona”, el 15 de marzo de 2025, según la resolución judicial conocida este jueves.

El portal de Centros Judiciales de El salvador informó que la investigación demostró que el excustodio envió mensajes y realizó llamadas a la víctima, donde solicitó el dinero a cambio de proporcionar detalles sobre el estado de su hijo detenido, quien se encontraba bajo atención médica en el Hospital Zacamil, del distrito de Mejicanos. El sentenciado envió además una fotografía del interno y pidió que el dinero fuera transferido a una cuenta bancaria.

La juez valoró como determinante la evidencia documental, pericial y testimonial que confirmaba los hechos, determinando la responsabilidad penal de Chachagua Martínez. Como parte de la sentencia, se le ordenó también el pago de responsabilidad civil. “Durante la vista pública, se acreditó la culpabilidad del procesado en los hechos acusados a través de prueba documental, pericial y testimonial. El juzgador también lo condenó al pago de responsabilidad civil”, informó la instancia judicial.

En febrero, Dos agentes policiales de la División de Tránsito del departamento de La Paz fueron destituidos tras protagonizar un procedimiento violento durante la intervención a un conductor que trasladaba pasajeros sin los permisos requeridos.

La resolución del tribunal revela métodos, pruebas cruciales y consecuencias inesperadas. Una historia de abuso de confianza y el alcance de la justicia penal sin dejar cabos sueltos (Foto cortesía Centros Judiciales)

De acuerdo con la información oficial, los policías identificados como Subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y agente Aníbal Otoniel Lúe Escalante participaron en el operativo y, al percatarse de que un hombre registraba la escena con su dispositivo móvil, actuaron contra él con uso de la fuerza.

Testigos del incidente señalaron que ambos agentes derribaron al ciudadano, lo que desencadenó un forcejeo que terminó con una lesión para la víctima. El afectado fue hospitalizado y permanece estable bajo atención médica. Según la denuncia formal presentada ante las autoridades, el procedimiento policial incluyó el retiro de las placas del vehículo intervenido y una reacción violenta hacia quien grababa la actuación.

En palabras del posteo en X: “No vamos a permitir que miembros de esta Policía Nacional Civil atenten contra la dignidad de los salvadoreños, ni mucho menos que no respeten los protocolos de actuación establecidos”.

Más casos

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador ordenó la captura de ocho personas vinculadas a una estructura acusada de extorsión agravada, estafa y lavado de dinero a través de Facebook, tras identificarlas como responsables de solicitar sumas de hasta USD25.000 para prometer la liberación de familiares detenidos, según datos oficiales del 14 de agosto de 2024.

Las autoridades reportaron que, tras recibir los depósitos en diferentes cuentas bancarias, los miembros del grupo no cumplían sus promesas. Incluso cuando las víctimas reclamaban, eran amenazadas por los implicados, detalló el jefe de investigación Alexis Ayala a la Fiscalía General de la República. El dinero, posteriormente, era transferido a Colombia, país en el que reside el supuesto líder de la red, Mateo Sebastián Pinto Rodríguez, quien coordinaba las operaciones desde el extranjero.

Durante los procedimientos policiales, realizados en Zacamil, Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín y La Libertad, se incautaron teléfonos celulares, una laptop, tarjetas de débito y documentos de remesas. Entre las detenidas figuran Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda, todas señaladas por prestar sus cuentas bancarias para recibir los fondos obtenidos ilícitamente.