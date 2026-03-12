El Salvador

La FESFUT exige a Hércules planillas originales de pago para garantizar derechos de los jugadores salvadoreños

La Federación Salvadoreña de Fútbol solicita al Club Deportivo Hércules la entrega de planillas y comprobantes bancarios antes del 13 de marzo para verificar que los sueldos de jugadores y técnicos se encuentren al día.

Guardar
La FESFUT exige al Club
La FESFUT exige al Club Deportivo Hércules la presentación de planillas de pago y comprobantes firmados antes del 13 de marzo. /(Club Deportivo Hércules)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) emitió un comunicado oficial en el que solicita al Club Deportivo Hércules la presentación, a más tardar el viernes 13 de marzo, de las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico, así como los estados de cuenta bancarios en caso de que los pagos hayan sido realizados mediante transferencias bancarias. Esta medida surge tras una reunión entre el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el secretario general Galo Izurieta y el secretario adjunto Marden Deleón, quienes recibieron a representantes del plantel y cuerpo técnico de Hércules para abordar el retraso en el pago de honorarios.

La exigencia de documentación busca establecer mecanismos de verificación claros y transparentes para proteger los derechos laborales de los futbolistas y garantizar la estabilidad contractual dentro del balompié nacional.

El Comité de Licencias advirtió que el incumplimiento de estos requisitos derivará en la suspensión de la Licencia Temporal del club, lo que impediría su participación en competencias oficiales. El caso sería remitido al Comité de Competición, que actuaría conforme a la normativa vigente. Esta advertencia subraya la importancia de la regularización de pagos y el respeto a las obligaciones contractuales en el fútbol profesional salvadoreño.

El Comité de Licencias advierte
El Comité de Licencias advierte que el incumplimiento documental podría provocar la suspensión de la Licencia Temporal del Hércules en el fútbol salvadoreño./(Club Deportivo Hércules)

Este episodio refleja una problemática recurrente en el fútbol de El Salvador. El incumplimiento de pagos a jugadores y cuerpos técnicos ha sido motivo de constantes reclamos en los últimos años. Según reportes de medios locales, equipos como Atlético Marte y Chalatenango también han enfrentado denuncias por retrasos salariales y deudas acumuladas. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de El Salvador (SIFAPES) ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para evitar que los clubes incurran en prácticas que vulneren los derechos de los trabajadores del fútbol.

En ese contexto, la FESFUT ha buscado alinearse con estándares internacionales. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) exigen a las federaciones nacionales la implementación de sistemas de licencias y garantías de pago como condición para la participación en torneos continentales y mundiales. En países como México, Argentina y España, los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones salariales son estrictos y las sanciones incluyen la pérdida de categoría, la inhabilitación de dirigentes y, en casos extremos, la disolución de clubes.

La situación del Club Deportivo Hércules será un caso de prueba para la efectividad de las nuevas normativas y la disposición de las autoridades para sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones. Algunos analistas deportivos salvadoreños han destacado que la transparencia en la gestión financiera y la protección de los derechos de los jugadores son factores clave para el crecimiento y la profesionalización del fútbol en El Salvador.

La falta de pagos a
La falta de pagos a jugadores y técnicos en el fútbol de El Salvador representa una problemática recurrente que ya ha afectado a varios clubes del país./(Club Deportivo Hércules)

Mientras tanto, los jugadores de Hércules continúan a la espera de la regularización de sus pagos y de una solución definitiva que les permita enfocarse en lo deportivo sin las incertidumbres derivadas de la inestabilidad contractual. El desenlace del caso sentará un precedente relevante para el resto de los clubes y marcará el rumbo de las políticas laborales en el fútbol salvadoreño.

Temas Relacionados

Federación Salvadoreña de FútbolClub Deportivo HérculesDerechos Laborales DeportivosFútbol ProfesionalEl SalvadorJugadores

Últimas Noticias

Hipotecas y consumo sostienen la expansión del financiamiento en Panamá

El financiamiento vehicular fue uno de los rubros con mejor desempeño, en un año en que también crecieron los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

Hipotecas y consumo sostienen la

La Universidad del Salvador implementa nueva estrategia para la prevención y atención de salud mental de sus estudiantes

La gestión de la casa de estudios prioriza un enfoque preventivo en bienestar emocional luego del incremento de consultas relacionadas con el riesgo de autolesiones, formalizando políticas que reemplazan intervenciones aisladas por protocolos institucionalizados

La Universidad del Salvador implementa

Honduras suma 83 incendios en lo que va de 2026 y autoridades alertan sobre impacto en bosques y fuentes de agua

El monitoreo satelital del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la NASA indica 63 puntos de calor activos, especialmente en el sur y centro del territorio, una cifra que alerta sobre la magnitud del reto ambiental que enfrenta el país este 2026.

Honduras suma 83 incendios en

Guatemaltecos en el extranjero podrán votar con pasaporte y DPI a en las elecciones del 2027, según el Tribunal Supremo Electoral

La nueva disposición permite a las personas guatemaltecas ejercer el sufragio desde fuera del país utilizando cualquiera de los dos documentos reconocidos, con lo cual se eliminan obstáculos de acceso provocados por trámites y entregas documentales

Guatemaltecos en el extranjero podrán

Gobierno panameño objeta ley que buscaba ampliar horarios en centros de salud

El Ministerio de Salud sostiene que no puede imponerse por ley la extensión de horarios, mientras diputados alegan que la medida buscaba mejorar el acceso a citas y atención.

Gobierno panameño objeta ley que

TECNO

Tu último día limpiando la

Tu último día limpiando la casa: el robot humanoide que ya dobla ropa y lava platos por ti

El iPhone plegable tendría una pantalla similar a la de un iPad mini

Microsoft da una pista de cuándo llegará oficialmente su nueva consola: estos se sabe de Project Helix

Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

Qué es Meta AI en WhatsApp y cómo desactivarlo para que no aparezca en nuestros chats

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman reveló que el

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Kanye West pierde juicio y deberá pagar 140 mil dólares a un contratista

A días de conducir los Oscar, Conan O’Brien habló sobre los riesgos del vivo: “Cualquier transmisión en directo es un coqueteo con el desastre”

MUNDO

Trump remarcó el objetivo de

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”

“Es el primer conflicto bélico 100% atravesado por la tecnología”: cómo la ciberguerra y los drones cambiaron la estrategia militar

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos

Volodimir Zelensky realiza una visita oficial a Bucarest y París en busca de respaldo europeo