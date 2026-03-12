La FESFUT exige a Hércules planillas originales de pago para garantizar derechos de los jugadores salvadoreños

La FESFUT exige al Club Deportivo Hércules la presentación de planillas de pago y comprobantes firmados antes del 13 de marzo. /(Club Deportivo Hércules)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) emitió un comunicado oficial en el que solicita al Club Deportivo Hércules la presentación, a más tardar el viernes 13 de marzo, de las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico, así como los estados de cuenta bancarios en caso de que los pagos hayan sido realizados mediante transferencias bancarias. Esta medida surge tras una reunión entre el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el secretario general Galo Izurieta y el secretario adjunto Marden Deleón, quienes recibieron a representantes del plantel y cuerpo técnico de Hércules para abordar el retraso en el pago de honorarios.

La exigencia de documentación busca establecer mecanismos de verificación claros y transparentes para proteger los derechos laborales de los futbolistas y garantizar la estabilidad contractual dentro del balompié nacional.

El Comité de Licencias advirtió que el incumplimiento de estos requisitos derivará en la suspensión de la Licencia Temporal del club, lo que impediría su participación en competencias oficiales. El caso sería remitido al Comité de Competición, que actuaría conforme a la normativa vigente. Esta advertencia subraya la importancia de la regularización de pagos y el respeto a las obligaciones contractuales en el fútbol profesional salvadoreño.

El Comité de Licencias advierte que el incumplimiento documental podría provocar la suspensión de la Licencia Temporal del Hércules en el fútbol salvadoreño./(Club Deportivo Hércules)

Este episodio refleja una problemática recurrente en el fútbol de El Salvador. El incumplimiento de pagos a jugadores y cuerpos técnicos ha sido motivo de constantes reclamos en los últimos años. Según reportes de medios locales, equipos como Atlético Marte y Chalatenango también han enfrentado denuncias por retrasos salariales y deudas acumuladas. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de El Salvador (SIFAPES) ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para evitar que los clubes incurran en prácticas que vulneren los derechos de los trabajadores del fútbol.

En ese contexto, la FESFUT ha buscado alinearse con estándares internacionales. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) exigen a las federaciones nacionales la implementación de sistemas de licencias y garantías de pago como condición para la participación en torneos continentales y mundiales. En países como México, Argentina y España, los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones salariales son estrictos y las sanciones incluyen la pérdida de categoría, la inhabilitación de dirigentes y, en casos extremos, la disolución de clubes.

La situación del Club Deportivo Hércules será un caso de prueba para la efectividad de las nuevas normativas y la disposición de las autoridades para sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones. Algunos analistas deportivos salvadoreños han destacado que la transparencia en la gestión financiera y la protección de los derechos de los jugadores son factores clave para el crecimiento y la profesionalización del fútbol en El Salvador.

La falta de pagos a jugadores y técnicos en el fútbol de El Salvador representa una problemática recurrente que ya ha afectado a varios clubes del país./(Club Deportivo Hércules)

Mientras tanto, los jugadores de Hércules continúan a la espera de la regularización de sus pagos y de una solución definitiva que les permita enfocarse en lo deportivo sin las incertidumbres derivadas de la inestabilidad contractual. El desenlace del caso sentará un precedente relevante para el resto de los clubes y marcará el rumbo de las políticas laborales en el fútbol salvadoreño.