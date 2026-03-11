El Salvador

Vicepresidente de El Salvador asiste a la toma de posesión de José Kast en Chile

La representación diplomática que encabeza el funcionario salvadoreño permitió establecer bases para reforzar la colaboración entre ambos Estados y explorar proyectos conjuntos en economía, tecnología y políticas sociales en los próximos años

El acercamiento marca un hito
El acercamiento marca un hito entre las administraciones de Bukele y Kast. Desde la primera infancia hasta la agroindustria, todo apunta a una cooperación inédita en la región (Foto cortesía Vicepresidencia)

El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa realiza un viaje oficial a Chile para asistir este martes a la toma de posesión presidencial de José Antonio Kast, representando al presidente Nayib Bukele, informó este martes el portal y redes sociales de la Vicepresidencia de la República. En ese contexto, ambos funcionarios se reunieron para reafirmar el compromiso de fortalecer la cooperación y los vínculos de amistad entre El Salvador y Chile.

Durante el encuentro, Ulloa y Kast analizaron la opción de organizar una misión empresarial chilena a El Salvador para estimular el comercio, las inversiones y el turismo bilateral. Ambos mandatarios expresaron la voluntad de construir proyectos estratégicos conjuntos para el periodo 2026-2028, con énfasis en áreas como primera infancia, educación, geotermia, tecnología, innovación y agroindustria.

Intercambio bilateral y perspectivas de cooperación

El presidente Kast tuvo oportunidad de conocer directamente la situación de seguridad salvadoreña tras una reciente visita, la cual fue mencionada como muestra del clima de paz alcanzado en el país. En la reunión, Ulloa sugirió la posibilidad de que Bukele viaje oficialmente a Chile en mayo, iniciativa que buscaría consolidar la reciprocidad y la visión política coincidente de ambas naciones.

El respaldo a una agenda bilateral renovada, basada en el diálogo político, la cooperación estratégica y el crecimiento económico compartido, se confirmó durante este acercamiento de autoridades de El Salvador y Chile.

El segundo al mando salvadoreño
El segundo al mando salvadoreño llega a Santiago y conversa con el nuevo presidente. Intercambios diplomáticos y nuevos acuerdos. La agenda propone oportunidades y desafíos para ambos países (Foto cortesía Vicepresidencia)

Encuentro de primeras damas

La primera dama de Chile, María Pía Adriasola, sostuvo en febrero de este año un encuentro en San Salvador con Gabriela de Bukele, primera dama de El Salvador, en el marco de la visita oficial del presidente electo chileno, José Antonio Kast. Ambas líderes compartieron “experiencias y aprendizajes” sobre políticas públicas enfocadas en la familia y la primera infancia, según lo publicado por Adriasola en su cuenta de Instagram.

Durante la reunión, Gabriela de Bukele explicó que conversaron sobre estrategias para “fortalecer” el núcleo familiar y garantizar que la primera infancia “esté en el centro de las decisiones”. Entre las iniciativas presentadas por el Despacho de la Primera Dama de El Salvador se encuentra el “Currículo Nacional de Primera Infancia”, una propuesta basada en cuatro pilares que buscan transformar el aprendizaje en la niñez hacia métodos más didácticos y participativos que se lanzó para el año escolar en curso.

Adriasola resaltó la disposición de El Salvador para el diálogo sobre cómo “seguir fortaleciendo el bienestar de las familias en Chile y la región” y elogió el “liderazgo” del país centroamericano en la implementación de este tipo de proyectos.

El diálogo entre ambos líderes
El diálogo entre ambos líderes impulsa nuevos enfoques de colaboración. Buscan fomentar inversiones, turismo y tecnología. La seguridad y la educación surgen como ejes centrales de esta renovada alianza (Foto cortesía Vicepresidencia)

La visita de José Antonio Kast a El Salvador incluyó reuniones bilaterales con el presidente Nayib Bukele, compromisos para cooperación en seguridad y un recorrido por el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). La gira regional del mandatario electo abarcó además República Dominicana, Panamá, El Salvador y posteriormente se extendió a destinos europeos.

Además, Kast y su equipo de trabajo fueron invitados de honor para el lanzamiento de varias escuelas remodeladas del sistema público salvadoreño. Para entonces, Bukele elogió el sistema educativo de Chile y destacó que espera que el sistema salvadoreño se asemeje pronto al del país amigo.

