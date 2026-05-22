Superintendencia autoriza fusión entre dos bancos en Panamá

Operación bancaria deja una cartera de crédito superior a los $32 mil millones y más de 6 millones de clientes. Foto/ Julio César Aizprúa

La Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó la fusión de BAC y el banco panameño Multibank, por lo que a partir del 9 de junio operarán bajo la marca BAC.

Con esta fusión los clientes de Multibank estar conectado con la mayor red bancaria de Centroamérica, ampliando cobertura, tecnología, canales digitales y beneficios financieros, según se informó.

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Datos tomados de BAC, indican que Multi Financial Group (MFG) es un grupo panameño con más de 50 años de trayectoria en el negocio financiero, que destaca con su sólido posicionamiento en Panamá. MFG es propietaria de Multibank, MB Seguros y Multi Securities.

La operación bancaria deja como resultado una combinación de activos por más de $45 mil millones, además de una cartera de crédito superior a los $32 mil millones y más de 6 millones de clientes.

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Con esta nueva fusión BAC anunció inversiones por más de $340 millones en tecnología, ciberseguridad y talento humano durante el último año.

BAC anunció en marzo el proceso de compra mayoritaria de Multibank y sus subsidiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mensaje a sus clientes, colgado en la página web de Multibank, Ramón Chiari Brin, presidente Ejecutivo Multibank- BAC Panamá, sostiene que esta integración “nos permite servirles mejor según sus necesidades: más opciones y agilidad para personas, soluciones integrales para empresas y pymes, mejores capacidades para comercios afiliados, y herramientas de cobro, y una completa oferta para clientes patrimoniales”.

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Señala que en el camino habrá evoluciones en cuanto a, por ejemplo, marcas, tarjetas o canales, pero que todo se hará “paso a paso”.

Chiari Brin informa a sus afiliados que este 15 de mayo la Superintendencia de Bancos autorizó la fusión entre BAC y Multibank, y que a partir del 9 de junio operaran como una sola entidad bajo BAC.

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En marzo de este año, BAC había anunciado la culminación exitosa del proceso de compra mayoritaria de acciones de Multi Financial Group (MFG), propietario del 100% de Multibank y sus subsidiarias.

Con la transferencia efectiva de las acciones, BAC se convierte en accionista controlador de MFG y, por ende, de Multibank.

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Ramón Chiari Brin, presidente Ejecutivo Multibank- BAC Panamá. Tomada de Internet

En ese momento la junta directiva de BAC ratificó a Ramón Chiari Brin como presidente ejecutivo de la entidad resultante, aportando 36 años de experiencia en la banca panameña.

Hasta que no se autorizara la fusión ambas entidades bancarias seguían operando de forma independiente, manteniendo sus productos, servicios y canales habituales.

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Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la junta directiva de BAC International Bank, afirmó en esa ocasión, según una nota de entidad bancaria, que “con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional, la fortaleza financiera y las capacidades digitales de BAC.”

Los ejecutivos de BAC afirman que con esta operación la institución bancaria reafirma su liderazgo en Panamá y en la región centroamericana.

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Posterior a la fusión, la entidad combinada contará con una plataforma más robusta para innovar, ampliar beneficios y profundizar el acompañamiento a personas y empresas en el país, apoyada por capacidades digitales, solidez financiera y estándares de servicio reconocidos.

Anuncian que la fusión brindará solidez financiera y aportes en tecnología y ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BAC es una entidad de referencia en Centroamérica, con presencia en los seis países de la región, donde atiende a más de 6.3 millones de clientes, cuenta con más de 21,000 personas colaboradoras en la región y sirve a más de 300,000 negocios.

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BAC Holding International (BHI) es el holding de BAC basado en Panamá, cuenta con más de 70,000 accionistas y cotiza sus acciones en las bolsas de valores en Colombia y Panamá.