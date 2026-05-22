Congreso de Honduras y la Asamblea de El Salvador refuerzan la cooperación regional

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, realiza una visita oficial a El Salvador con el objetivo de fortalecer la cooperación legislativa regional. La actividad, que tuvo lugar en la capital, incluyó una agenda de trabajo junto a autoridades de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Video: www.facebook.com/tommydiputado

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, realiza una visita oficial a El Salvador con el objetivo de fortalecer la cooperación legislativa regional. La actividad, que tuvo lugar en la capital, incluyó una agenda de trabajo junto a autoridades de la Asamblea Legislativa de El Salvador, encabezadas por su presidente, Ernesto Castro.

“Este día vamos a visitar al presidente del Congreso de El Salvador. Vamos a estrechar lazos del trabajo legislativo entre la Asamblea de El Salvador y el Congreso Nacional de Honduras”, expresó Zambrano en un video divulgado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Según informó el medio centroamerica360.com, el encuentro se centró en el intercambio de experiencias sobre reformas legales, tecnología parlamentaria y mecanismos para mejorar la coordinación entre los congresos de ambos países. De acuerdo con el reporte, Zambrano fue recibido en la aduana de El Amatillo antes de desplazarse a San Salvador, donde mantuvo reuniones con la junta directiva del órgano legislativo salvadoreño.

Durante las mesas de trabajo, las delegaciones analizaron procesos de modernización institucional y compartieron perspectivas sobre la implementación de herramientas tecnológicas en el trabajo parlamentario, evaluando los mecanismos de votación digital adoptados por la Asamblea Legislativa de El Salvador y su posible adaptación en el Congreso hondureño.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo: El presidente del Congreso, el diputado Tomás Zambrano, asiste a la sesión inaugural de la legislatura 2026-2030 en el edificio del Congreso en Tegucigalpa, Honduras, el 25 de enero de 2026. REUTERS/Leonel Estrada

Las conversaciones abordarían propuestas orientadas a facilitar la cooperación regional y a impulsar la creación de normativas conjuntas en áreas de interés común. Los representantes legislativos señalaron la relevancia de fortalecer los vínculos institucionales para enfrentar retos compartidos y promover el desarrollo político y económico en el istmo centroamericano.

Medios locales reportaron que la visita de Zambrano forma parte de una agenda diplomática más amplia, en la que Honduras busca estrechar lazos con otros parlamentos de la región. El presidente del Congreso Nacional hondureño afirmó que este tipo de encuentros favorece el intercambio de experiencias legislativas y contribuye a la actualización de los marcos normativos de los países involucrados. “Estos espacios de diálogo permiten identificar buenas prácticas y avanzar en la modernización de nuestros procesos legislativos”, afirmó Zambrano.

PUBLICIDAD

Durante las sesiones, se discutirían aspectos relacionados con la integración regional y el papel de los congresos en la promoción del desarrollo económico, indica el medio centroamerica360.com. Las delegaciones buscan establecer mecanismos ágiles de comunicación y cooperación para responder a los desafíos que enfrenta la región.

Según el reporte del medio digital especializado centroamerica360.com, los encuentros contribuirán a fortalecer la relación bilateral y a delinear una hoja de ruta para futuras colaboraciones en materia legislativa y de integración centroamericana.

PUBLICIDAD

En la agenda de trabajo se incluyeron recorridos por las instalaciones parlamentarias y sesiones informativas sobre los avances en materia de digitalización y transparencia en la gestión legislativa salvadoreña.

Imagen de archivo: El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, junto a las vicepresidentas legislativas Suecy Callejas y Alexia Rivas. (Foto cortesía presidente Ernesto Castro)

Visita en medio de masacres en Honduras

La visita de Zambrano a El Salvador ocurre en momentos que el país atraviesa una crisis de seguridad pública, luego de que este jueves dos masacres dejaran 19 personas asesinadas.

PUBLICIDAD

Un ataque armado ocurrió en una finca de palma africana de Trujillo, en el departamento hondureño de Colón, el cual dejó al menos 14 muertos en una zona del Bajo Aguán atravesada desde hace años por disputas agrarias y violencia rural, mientras las autoridades desplegaron equipos especiales para asegurar la escena e iniciar las pesquisas sobre las víctimas y los responsables.

Además, una balacera entre miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó al menos seis policías muertos y varios heridos en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

PUBLICIDAD

El presidente del Congreso de Honduras se solidarizó con las familias de las víctimas de los hechos violentos, a través de su cuenta de X , y solicitó una respuesta inmediata de las instituciones de seguridad del Estado. “Frente a los asesinatos en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, expresamos nuestra total solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada”, expresó el legislador hondureño.