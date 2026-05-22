El Congreso dominicano coordina acciones con organismos nacionales e internacionales para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas

Nuevos compuestos eluden controles actuales y organizaciones criminales aprovechan vacíos regulatorios. El Congreso debate cambios fundamentales para responder a este escenario en evolución constante (Foto cortesía Senado de República Dominicana)

El presidente del Senado de República Dominicana, Ricardo de los Santos, afirmó en Washington que el Congreso actualiza y rediseña un nuevo marco normativo sobre drogas sintéticas para fortalecer la respuesta del Estado ante una amenaza que, según expuso, ya desborda los esquemas legales tradicionales y exige cooperación internacional sostenida.

Según informó este miércoles el portal gubernamental, en ese mismo encuentro, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José M. Cabrera Ulloa, advirtió que a nivel mundial se han identificado 1.200 nuevas sustancias psicoactivas y que muchas fueron diseñadas para eludir controles legales mediante modificaciones moleculares mínimas.

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De los Santos hizo esas declaraciones el panel “Importancia de la Acción Legislativa ante las Nuevas Amenazas y Desafíos en el Combate a las Drogas Ilícitas”, realizado en el encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas, componente de América Latina y el Caribe, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el Senado de la República Dominicana, en la comisión dominicana también participaron el titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, el titular del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu y el diputado Robinson Santo.

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El presidente del Senado dominicano sostuvo que las cámaras legislativas trabajan junto con los organismos correspondientes para cerrar vacíos legales que, según dijo, han sido aprovechados por redes criminales cada vez más sofisticadas. Explicó que el objetivo es incorporar tipificaciones precisas y sanciones proporcionales para los delitos vinculados con la producción, distribución y comercialización de estas sustancias.

La amenaza se extiende y exige respuesta coordinada entre organismos y países. Foros, cooperación técnica y nuevas sanciones marcan el pulso de la agenda legislativa dominicana (Foto cortesía Senado de República Dominicana)

El Congreso dominicano busca tipificaciones precisas y control de precursores químicos

De los Santos detalló que el Congreso impulsa leyes especiales para fortalecer la capacidad estatal de identificar nuevas sustancias psicoactivas, regular precursores químicos y dotar a las instituciones de herramientas más eficaces para la investigación y persecución del delito. También planteó que la respuesta debe construirse con responsabilidades compartidas y cooperación efectiva entre los Estados.

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Según el presidente de la Cámara Alta, el auge de las drogas sintéticas configura una amenaza multidimensional que afecta la salud pública, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. Añadió que el impacto golpea de manera particular a los jóvenes y al tejido social en su conjunto.

De los Santos sostuvo además que las respuestas no pueden quedar limitadas por fronteras, porque estas sustancias circulan sin reconocerlas. En ese marco, reclamó armonizar esfuerzos internacionales con mecanismos de seguimiento efectivos y voluntad política sostenida.

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“La amenaza de las drogas sintéticas es demasiado seria como para abordarla de manera fragmentada o reactiva”, subrayó De los Santos, de acuerdo con el Senado de la República Dominicana.

Expertos y autoridades analizan mecanismos para limitar la producción y distribución, mientras buscan fortalecer alianzas internacionales y mejorar las capacidades de persecución (Foto cortesía Senado de República Dominicana)

El legislador también resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional dentro del país entre los organismos de seguridad, salud y justicia. Sumó a ese esquema las alianzas con países y organismos multilaterales, con intercambio de información, operaciones conjuntas y asistencia técnica como pilares de trabajo.

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Durante el mismo panel en la sede de la OEA, el vicealmirante Cabrera Ulloa reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de avanzar hacia una legislación moderna, flexible y alineada con los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Según el titular de la DNCD, esa actualización también debe reforzar la cooperación hemisférica para reducir el margen de acción del crimen organizado transnacional.

Cabrera Ulloa afirmó que la velocidad con la que evoluciona el mercado sintético supera la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales. Explicó que el problema ya no se limita al tráfico convencional de drogas, porque las organizaciones criminales pueden adquirir sustancias químicas por internet, financiar operaciones con criptomonedas, fragmentar envíos mediante servicios de mensajería y producir drogas sintéticas con equipos especializados de síntesis química.

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