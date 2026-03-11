El Salvador

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias y préstamos para educación, justicia e infraestructura

Las decisiones adoptadas durante la plenaria permiten inyectar recursos adicionales a programas educativos, fortalecer instalaciones de la Fiscalía y emprender la modernización de rutas urbanas para mejorar la movilidad.

Guardar
La Asamblea Legislativa de El
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó tres reformas presupuestarias clave para 2026./(Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles tres reformas clave que afectan el presupuesto estatal para 2026 en áreas de educación, justicia e infraestructura. Destacan la aprobación de transferencias presupuestarias para becas infantiles, la incorporación de recursos para la Fiscalía General de la República (FGR) y la autorización de un préstamo internacional para obras viales. Las decisiones se adoptaron con amplias mayorías y tras la presentación de argumentos por parte de diputados.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, solicitó omitir la lectura completa de los decretos por tratarse de dictámenes favorables ya discutidos en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Esta medida permitió agilizar la discusión y votación de los proyectos.

El primer dictamen aprobado autoriza una transferencia de 200,000 dólares del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El objetivo principal es financiar proyectos de becas gestionadas por la Asociación para la Promoción Humana, dirigida a la formación integral de 376 niños en situación de vulnerabilidad que finalizan sexto grado en escuelas públicas del departamento de La Libertad.

El presupuesto 2026 contempla una
El presupuesto 2026 contempla una transferencia de 200,000 dólares para becas infantiles en escuelas públicas de La Libertad./ (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Durante la presentación, William Soriano, diputado del partido Nuevas Ideas, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de ampliar el acceso a una educación de calidad para niños de comunidades con recursos limitados. De acuerdo con el dictamen favorable, la Asociación para la Promoción Humana, entidad sin fines de lucro fundada en 1988, ha trabajado desde hace más de una década en el otorgamiento de becas a estudiantes de la zona. “El costo por estudiante es de 1,125 dólares anuales, que cubren colegiatura, transporte, materiales escolares, uniforme y atención personalizada”, detalló Soriano ante el pleno.

El diputado Giovanny Saldaña subrayó el impacto del programa, señalando que “apostar a la educación genera mayores oportunidades para niños y niñas”. El dictamen fue aprobado por 57 votos y destina los fondos al rubro: “Apoyo a otras instituciones, programas educativos a través de socios estratégicos”, con financiamiento del Fondo General.

El segundo dictamen autoriza la incorporación de 580,849 dólares al presupuesto de la Fiscalía General de la República. Los fondos provienen de préstamos externos gestionados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y se suman a los recursos destinados al proyecto de construcción y modernización de las oficinas centrales de la institución.

La FGR recibirá una ampliación
La FGR recibirá una ampliación presupuestaria de 580,849 dólares provenientes de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica./(Asamblea Legislativa)

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, detalla que el contrato de préstamo fue aprobado en 2015 y ha permitido hasta la fecha ejecutar más de 42 millones de dólares en obras. El saldo ahora incorporado se utilizará para el suministro de mobiliario y equipamiento complementario, lo que elevará la asignación total del proyecto a 2,665,169 dólares para el ejercicio fiscal 2026.

Durante la discusión, Soriano recordó que el Ministerio de Hacienda expuso ante la comisión la urgencia de reforzar el crédito presupuestario para culminar el proyecto. El dictamen fue aprobado con 57 votos, sin intervenciones adicionales de los diputados.

La tercera aprobación autoriza al órgano Ejecutivo a suscribir un préstamo de hasta 135 millones de dólares con el BCIE para financiar la primera fase del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. El contrato, firmado el 27 de febrero de 2026, tiene un plazo de hasta 20 años con cuatro años de gracia, amortización semestral y una tasa de interés ajustable conforme a las políticas del banco.

El préstamo de 135 millones
El préstamo de 135 millones de dólares permitirá impulsar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana en San Salvador y La Libertad Este./(Cortesía)

De acuerdo con la exposición ante el pleno, los fondos se destinarán a intervenciones en el acceso a Nuevo Cuscatlán (municipio de La Libertad Este), así como a corredores viales del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El programa busca mejorar la capacidad vial, reducir los costos operativos y los tiempos de traslado tanto para la población como para los sectores productivos.

El dictamen especifica que se han cumplido todos los requisitos legales para la aprobación del contrato, en conformidad con el artículo 148 de la Constitución. Tras una breve lectura de las condiciones del préstamo, el presidente de la Asamblea sometió el dictamen a votación, obteniendo 59 votos a favor.

Las reformas aprobadas durante la jornada reflejan la prioridad asignada por la Asamblea Legislativa a las áreas de educación, justicia e infraestructura, tres pilares señalados por el Ejecutivo como cruciales para el desarrollo nacional.

Temas Relacionados

Asamblea Legislativa El SalvadorLa LibertadPresupuesto EstatalInfraestructura VialEl SalvadorSan SalvadorAMSS

Últimas Noticias

Fiscalía hondureña envía comisión a EE.UU. para investigar declaraciones sobre asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo

La detención de Gerson Cuadra Soto, señalado como miembro de la Mara Salvatrucha, en diciembre de 2025 en Grand Island, Nebraska, ha marcado un punto de inflexión en el caso

Fiscalía hondureña envía comisión a

Tribunal ordena juicio contra nicaragüense por tráfico de personas en El Salvador

La decisión judicial se produce tras la acusación de traslado ilícito de una familia de origen ecuatoriano, quienes pretendían cruzar Guatemala rumbo a Estados Unidos y habrían pagado dinero al procesado para facilitar el desplazamiento

Tribunal ordena juicio contra nicaragüense

Tribunal de Guatemala condena a exviceministro de Gobernación, por homicidio de asesor legislativo

La autoridad penal guatemalteca impuso una pena de dos años de prisión al exviceministro tras determinar su responsabilidad en la muerte de un asesor legislativo, permitiéndole evitar la cárcel con un pago diario durante el plazo señalado

Tribunal de Guatemala condena a

Comandos de salvamento desplegarán a más de 1,000 rescatistas durante Semana Santa en El Salvador

Una cobertura especial reforzará la atención de emergencias en los principales destinos turísticos y vías del país, mediante la instalación de más de cuarenta puestos de auxilio en puntos estratégicos

Comandos de salvamento desplegarán a

El Tribunal Supremo Electoral enfrenta retos tecnológicos para las elecciones de 2027 en El Salvador

Los especialistas advierten sobre la importancia de fortalecer los sistemas tecnológicos del organismo electoral, en un contexto de creciente participación de ciudadanos en el exterior y ajustes administrativos en la institución.

El Tribunal Supremo Electoral enfrenta

TECNO

El lanzamiento del videojuego Pokémon

El lanzamiento del videojuego Pokémon Pokopia desata el crecimiento de las acciones de Nintendo

Elon Musk anuncia que xAI y Tesla crearán ‘Macrohard’, un proyecto para desarrollar software autónomo

WhatsApp: la RAE resuelve si se dice ‘buen día’ o ‘buenos días’

Revelan los requisitos oficiales para jugar Crimson Desert en PC y configuración para consolas

Investigadores proponen usar ‘imanes invisibles’ para hacer computadoras 1.000 veces más rápidas

ENTRETENIMIENTO

Cambios en personajes y futuro

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”

La clave detrás del éxito de Máquina de guerra: cómo un thriller militar redefine el género de acción

“One Piece”: todo lo que se sabe de la temporada 3

‘Los dinosaurios’: los datos históricos más insólitos que reveló el aclamado documental de Netflix

MUNDO

Crisis en Cuba: universitarios denunciaron

Crisis en Cuba: universitarios denunciaron la represión de la dictadura y exigieron reformas

Wasabi contra el deterioro: la sorprendente técnica que salva papiros históricos sin productos químicos

El Senado de Bolivia ordenó retirar el busto de Evo Morales del Palacio Legislativo y prohibió su reinstalación

Estados Unidos advirtió sobre posibles ataques iraníes contra infraestructuras petroleras en Irak

Una nueva arma en el Golfo: drones navales atacan petroleros mientras sigue la tensión en el estrecho de Ormuz