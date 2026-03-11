La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias y préstamos para educación, justicia e infraestructura

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó tres reformas presupuestarias clave para 2026./(Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles tres reformas clave que afectan el presupuesto estatal para 2026 en áreas de educación, justicia e infraestructura. Destacan la aprobación de transferencias presupuestarias para becas infantiles, la incorporación de recursos para la Fiscalía General de la República (FGR) y la autorización de un préstamo internacional para obras viales. Las decisiones se adoptaron con amplias mayorías y tras la presentación de argumentos por parte de diputados.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, solicitó omitir la lectura completa de los decretos por tratarse de dictámenes favorables ya discutidos en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Esta medida permitió agilizar la discusión y votación de los proyectos.

El primer dictamen aprobado autoriza una transferencia de 200,000 dólares del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El objetivo principal es financiar proyectos de becas gestionadas por la Asociación para la Promoción Humana, dirigida a la formación integral de 376 niños en situación de vulnerabilidad que finalizan sexto grado en escuelas públicas del departamento de La Libertad.

El presupuesto 2026 contempla una transferencia de 200,000 dólares para becas infantiles en escuelas públicas de La Libertad./ (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Durante la presentación, William Soriano, diputado del partido Nuevas Ideas, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de ampliar el acceso a una educación de calidad para niños de comunidades con recursos limitados. De acuerdo con el dictamen favorable, la Asociación para la Promoción Humana, entidad sin fines de lucro fundada en 1988, ha trabajado desde hace más de una década en el otorgamiento de becas a estudiantes de la zona. “El costo por estudiante es de 1,125 dólares anuales, que cubren colegiatura, transporte, materiales escolares, uniforme y atención personalizada”, detalló Soriano ante el pleno.

El diputado Giovanny Saldaña subrayó el impacto del programa, señalando que “apostar a la educación genera mayores oportunidades para niños y niñas”. El dictamen fue aprobado por 57 votos y destina los fondos al rubro: “Apoyo a otras instituciones, programas educativos a través de socios estratégicos”, con financiamiento del Fondo General.

El segundo dictamen autoriza la incorporación de 580,849 dólares al presupuesto de la Fiscalía General de la República. Los fondos provienen de préstamos externos gestionados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y se suman a los recursos destinados al proyecto de construcción y modernización de las oficinas centrales de la institución.

La FGR recibirá una ampliación presupuestaria de 580,849 dólares provenientes de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica./(Asamblea Legislativa)

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, detalla que el contrato de préstamo fue aprobado en 2015 y ha permitido hasta la fecha ejecutar más de 42 millones de dólares en obras. El saldo ahora incorporado se utilizará para el suministro de mobiliario y equipamiento complementario, lo que elevará la asignación total del proyecto a 2,665,169 dólares para el ejercicio fiscal 2026.

Durante la discusión, Soriano recordó que el Ministerio de Hacienda expuso ante la comisión la urgencia de reforzar el crédito presupuestario para culminar el proyecto. El dictamen fue aprobado con 57 votos, sin intervenciones adicionales de los diputados.

La tercera aprobación autoriza al órgano Ejecutivo a suscribir un préstamo de hasta 135 millones de dólares con el BCIE para financiar la primera fase del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. El contrato, firmado el 27 de febrero de 2026, tiene un plazo de hasta 20 años con cuatro años de gracia, amortización semestral y una tasa de interés ajustable conforme a las políticas del banco.

El préstamo de 135 millones de dólares permitirá impulsar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana en San Salvador y La Libertad Este./(Cortesía)

De acuerdo con la exposición ante el pleno, los fondos se destinarán a intervenciones en el acceso a Nuevo Cuscatlán (municipio de La Libertad Este), así como a corredores viales del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El programa busca mejorar la capacidad vial, reducir los costos operativos y los tiempos de traslado tanto para la población como para los sectores productivos.

El dictamen especifica que se han cumplido todos los requisitos legales para la aprobación del contrato, en conformidad con el artículo 148 de la Constitución. Tras una breve lectura de las condiciones del préstamo, el presidente de la Asamblea sometió el dictamen a votación, obteniendo 59 votos a favor.

Las reformas aprobadas durante la jornada reflejan la prioridad asignada por la Asamblea Legislativa a las áreas de educación, justicia e infraestructura, tres pilares señalados por el Ejecutivo como cruciales para el desarrollo nacional.