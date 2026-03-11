El Tribunal condena a seis integrantes de pandilla por expulsar a una familia en el occidente de El Salvador

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a seis miembros de estructuras criminales por amenazar y desalojar a una familia en Coatepeque. (Fiscalía General de la República)

En el cantón La Joya, en Coatepeque, seis integrantes de estructuras criminales recibieron condena tras haber amenazado de muerte a una familia y forzarla a abandonar su vivienda, en represalia por considerarla colaboradora de las autoridades. La resolución fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana y, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), los responsables también enfrentan otros procesos penales cuyas sentencias podrían sumarse a la ya obtenida.

El Tribunal condenó a seis miembros de estructuras criminales por restringir la libertad de circulación en Coatepeque

Las pruebas presentadas por la FGR de El Salvador permitieron acreditar que los sujetos llegaron armados hasta la vivienda con el objetivo de intimidar directamente a la familia. Los amenazaron con el uso de armas de fuego y les exigieron el abandono inmediato del inmueble, acusándolos de ser informantes de la policía.

Ante el temor generado por las amenazas, la familia decidió abandonar su hogar, según consta en el expediente judicial presentado en el proceso. El tribunal determinó que la conducta de los acusados configuró el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.

La Fiscalía General de la República de El Salvador demostró que los acusados utilizaron armas de fuego para intimidar a una familia señalada como informante de la policía. Foto cortesía FGR

Los condenados fueron identificados por la Fiscalía como Helmer Yovannie Saldaña Mendoza, Néstor Antonio Martinéz Aguilar, Marvin Alberto Tobar Fernández, Cristian Ernesto Alvarado Sánchez, Israel Antonio Rivera Flores y Leonel Vladimir García Martínez. De acuerdo con las autoridades, los acusados actualmente se encuentran involucrados en procesos por otros delitos. Las nuevas sentencias se sumarán a la condena ya dictada por este tribunal.

La intervención de la FGR enfatizó la gravedad del delito y destacó el riesgo constante que enfrentan las familias en zonas bajo influencia de grupos criminales.

Francy Guadalupe Cruz Aguilar condenado a 20 años de prisión por homicidio agravado

En una decisión judicial previa, la Fiscalía General de la República informó que Francy Guadalupe Cruz Aguilar, conocido como “perico”, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado. El hecho tuvo lugar el 24 de diciembre de 2013 en el distrito de El Paisnal, en el norte de San Salvador.

El homicidio fue ejecutado tras embriagar y engañar a la víctima para llevarla a la orilla del río Acelhuate, donde la atacaron con arma blanca. (Foto cortesía FGR).

Según el relato de la FGR, Aguilar y otros implicados embriagaron a la víctima y, bajo engaños, la condujeron hasta la orilla del río Acelhuate. Ahí, la persona fue asesinada con arma blanca y posteriormente Aguilar huyó de la escena del crimen.

El Ministerio Público documentó el caso con pruebas contundentes que permitieron establecer la culpabilidad del acusado. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla validó todos los elementos probatorios presentados y dictó sentencia en ausencia de Aguilar, fijando la pena de 20 años de cárcel.

Ambos casos resaltan la sostenida acción de la Fiscalía para obtener sentencias condenatorias contra miembros de pandillas por delitos de violencia e intimidación cometidos en diferentes puntos de El Salvador.